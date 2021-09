Kilchberg: Die Steckbriefe aller 16 Nordostschweizer Teilnehmer.

Schwingen Dominator, Leichtgewicht, Toptalent: Die Steckbriefe aller 16 Nordostschweizer Teilnehmer des Kilchberger Schwingets Diese 16 Schwinger werden am Samstag in Kilchberg für die Nordostschweiz um den Sieg kämpfen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Samuel Giger

Samuel Giger häufte sieben Kranzfestsiege an und ist Favorit in Kilchberg. Gian Ehrenzeller/Keystone

Der 23-jährige Thurgauer dominierte die Saison mit sieben Kranzfestsiegen bei neun Teilnahmen und verlor von 54 Gängen nur einen einzigen. Dank 1,94 m und 125 kg ist der Mann aus Ottoberg der Prototyp des modernen und athletischen Schwingers. Dennoch: Giger hört nie auf, besser zu werden. In dieser Saison präsentierte sich der Sennenschwinger mit dem wohl explosivsten Kurzzug im technischen Bereich deutlich vielseitiger als in früheren Jahren. Was ihm fehlt, ist einzig ein Sieg an einem eidgenössischen Anlass. Die Chancen stehen gut, diese Lücke zu schliessen. Denn am Kilchberger Schwinget startet der Rekordsieger der Schwägalp als erster Siegesanwärter.

Damian Ott

Damian Ott ist mit zwei Bergkranzfestsiegen der Aufsteiger der Saison. Peter Klaunzer/Keystone

Angriffig, unbekümmert, spektakulär. Der 21-jährige Toggenburger ist der Aufsteiger der Saison. Sozusagen aus dem Nichts gewann der 1,96 m grosse Hüne das Bergkranzfest auf dem Weissenstein und katapultierte sich so an die Spitze der nationalen Elite. Die Reifeprüfung gelang dem Mann aus Dreien bei Mosnang dann wenig später am Schwarzsee, als er auch dieses Bergfest gewann. Fast noch eindrücklicher: Im Schlussgang fügte er Samuel Giger eine seiner seltenen Niederlagen zu. Dieser Erfolg wird das ohnehin gesunde Selbstvertrauen des Mitglieds des Schwingklubs Wil weiter stärken. Kein unwesentlicher Faktor, denn mittlerweile zählt Ott in Kilchberg zu den Mitfavoriten.

Domenic Schneider

Domenic Schneider sammelte in dieser Saison zehn Kränze.

Benjamin Manser

Der Landwirt aus Friltschen absolviert seine beste Saison der Karriere. Er sammelte zehn Kränze, so viele wie kein anderer schweizweit. Diese Zahl zeugt nicht nur von seiner ausserordentlichen Qualität, sondern auch von einer beeindruckenden Konstanz. Selbst wenn Schneider nicht seinen besten Tag erwischt, gehört er immer noch zu den Stärksten. In diesem Jahr ist dem spektakulären Offensivschwinger am Glarner-Bündner der langersehnte zweite Kranzfestsieg geglückt, am Zürcher Kantonalen doppelte er nach. Schneider, seit Jahren eine verlässliche Nordostschweizer Stütze, gehört zu den Schwingern, denen an einem guten Tag der grosse Wurf zuzutrauen ist.

Werner Schlegel

Werner Schlegel fiel zuletzt aufgrund einer Schulterprellung aus. Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Hemberger gewann schon als 15-Jähriger vor drei Jahren am St.Galler Kantonalfest seinen ersten Kranz, 2019 verpasste er die eidgenössische Auszeichnung nur hauchdünn. Das Ausnahmetalent ist mit seinen 18 Jahren körperlich schon extrem weit. Mit 1,87 m und 104 kg ist Schlegel in Sachen Athletik auf dem Weg an die Spitze. Der Toggenburger feierte in dieser Saison bereits seine ersten zwei Kranzfestsiege. Zuletzt fiel er jedoch aufgrund einer Schulterprellung aus. Auch deshalb kann der technisch vielseitige Emporkömmling des Schwingklubs Wattwil in Kilchberg befreit aufschwingen. Die Zukunft gehört ihm. Das schliesst einen Erfolg in der Gegenwart aber nicht aus.

Michael Bless

Michael Bless (links) schaffte es nach langer Verletzungspause knapp noch ins Aufgebot. Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Zeit wurde knapp. Denn grosse Teile der Saison verpasste der 35-jährige Appenzeller Eidgenosse aufgrund einer Verletzung im Adduktorenbereich. Doch am Teilverbandsfest in Mels bewies das Mitglied des Schwingklubs Gais bei seiner Rückkehr ins Sägemehl seine Klasse. Er bezwang unter anderem den Thurgauer Spitzenschwinger Domenic Schneider und zeigte damit dem Technischen Leiter der Nordostschweizer, Fridolin Beglinger, dass er in dessen Aufgebot keinesfalls fehlen darf. Der dreifache Eidgenosse und 89-fache Kranzgewinner befindet sich im Herbst seiner Karriere. Ist der Kilchberger Schwinget sein letzter Auftritt an einem eidgenössischen Anlass?

Samir Leuppi

Samir Leuppi ergatterte in dieser Saison sieben Kränze und zählt zu den formstärksten Nordostschweizern. Christian Merz/Keystone

Der 28-jährige Hüne bringt mit 1,95 m und 125 kg optimale Masse mit. Doch lange kämpfte der Nachwuchs-Schwingerkönig von 2009 in seiner Karriere mit Verletzungsproblemen. Diese bekam der ausgezeichnete Standschwinger in den vergangenen Jahren mehr oder weniger in den Griff. So kürte er sich 2019 in Zug – mit etwas Verspätung – doch noch zum Eidgenossen. In dieser Saison feierte der Koloss aus Winterthur einen seiner insgesamt drei Kranzfestsiege. Er triumphierte am Bündner-Glarner in Davos Sertig. Einen weiteren Beweis seiner Klasse gab der Sennenschwinger auf der Schwägalp ab, als er den späteren Schlussgangteilnehmer Michael Wiget auf den Rücken legte.

Roger Rychen

Roger Rychen (rechts) wartet auf seinen ersten Kranzfestsieg. Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Formkurve des 29-jährigen Glarners zeigt vor dem Kilchberger Schwinget steil nach oben. Am Nordostschweizer Schwingfest in Mels schwang er stets an der Spitze mit und klassierte sich am Ende auf Rang drei, auf der Schwägalp hatte er zuvor bereits den zweiten Platz erreicht. Der einzige Makel in der Karriere des 57-fachen Kranzgewinners aus Mollis: Der Eidgenosse wartet noch immer auf seinen ersten Kranzfestsieg. Und dass trotz sieben Schlussgangteilnahmen – verteilt über den Zeitraum von acht Jahren. Zuletzt scheiterte das Mitglied des Schwingklubs Niederurnen und Umgebung im Juni am Glarner-Bündner Kantonalen in Näfels an Domenic Schneider.

Marcel Räbsamen

Marcel Räbsamen hat in dieser Saison den Durchbruch geschafft. PD

Er gehört zur berüchtigten Toggenburger Trainingsgruppe um Werner Schlegel und Damian Ott. Auch an Schwingfesten spornen sich die Kameraden gegenseitig an und unterstützen einander. Die Einheiten bei Konditionstrainer Robin Städler, der früher mit Schwingerkönig Jörg Abderhalden zusammenarbeitete, scheinen sich auszuzahlen. Der 20-jährige St.Galler hat in dieser Saison dank seiner Athletik und seiner offensiven Schwingweise den Durchbruch geschafft. Mit dem Bergkranz am Schwarzsee und dem Teilverbandskranz am Nordostschweizer Schwingfest krönte der Mann aus Müselbach seine starke Saison. Das Aufgebot für den Kilchberger Schwinget ist der verdiente Lohn.

Tobias Krähenbühl

Tobias Krähenbühl (links) zählt zu den erfahrensten Nordostschweizer Schwingern. Sven Thomann/Freshfocus

Der 33-jährige Eidgenosse des Schwingklubs Unterthurgau ist dank seiner Routine ein Gewinn für das Nordostschweizer Aufgebot. Trotz Doppelbelastung – Krähenbühl ist Mitinhaber und Geschäftsleiter einer Holzbaufirma – präsentiert sich der Turnerschwinger in dieser Saison von seiner besten Seite. Der Thurgauer verliert wenige Gänge und könnte deshalb in Kilchberg eine wichtige Rolle im Ostschweizer Team einnehmen. Vor allem, wenn es darum geht, einen Mitfavoriten eines anderen Teilverbands in der Rangliste zurückzubinden. Dank seiner Erfahrung kann der 1,90 m grosse Krähenbühl allzu ungestüme Angriffe seiner Gegner blitzschnell zu seinen Gunsten nutzen.

Shane Dändliker

Shane Dändliker schwang sich dank seiner Kranzgewinne auf der Schwägalp und am NOS ins Kilchberg-Aufgebot. Sven Thomann/Freshfocus

Der Zürcher schwingt in diesem Jahr so gut wie noch nie. Der 26-jährige Sennenschwinger verdiente sich das Kilchberg-Aufgebot dank seiner Kranzgewinne auf der Schwägalp und am Nordostschweizer Teilverbandsfest. Seine fünf Kranzauszeichnungen in dieser Saison sind persönlicher Bestwert. Am Bergfest auf der Schwägalp bewies er zudem, wie wertvoll er für das Nordostschweizer Team sein kann, indem er mit dem Südwestschweizer Steve Duplan sowie den Bernern Florian Gnägi und Lukas Renfer gleich drei Gästen einen gestellten Gang abtrotzte. Das Mitglied des Schwingklubs Zürichsee rechtes Ufer trifft im ersten Gang auf den Innerschweizer Marco Fankhauser.

Mario Schneider

Mario Schneider schaffte es am St.Galler Kantonalen in den Schlussgang, verlor aber gegen Klubkamerad Samuel Giger (oben).

Benjamin Manser

Der ältere Bruder von Domenic feierte am Nordostschweizer Schwingfest ein besonderes Jubiläum: Er ergatterte sich in Mels zum 50. Mal einen Kranz. Versüsst wurde dieser Erfolg durch die Tatsache, dass auf den ersten drei Positionen der Schlussrangliste nur Mitglieder des Schwingklubs am Ottenberg aufgeführt waren. Hinter Sieger Samuel Giger folgten die Brüder Schneider auf den Rängen zwei (Domenic) und drei (Mario). An einem noch grösseren Erfolg schnupperte Mario Schneider Anfang August am St.Galler Kantonalschwingfest in Kaltbrunn, als er in den Schlussgang einzog. Doch erneut stand ihm Klubkamerad Giger vor der Sonne und gewann den Anlass.

Beda Arztmann

Beda Arztmann feierte mit seinem Kranz am Nordostschweizerischen einen seiner grössten Erfolge. PD

Wenn der letzte Eindruck massgebend ist, dann ist der Zürcher eine Bereicherung für den Kilchberger Schwinget. Der 26-Jährige vom Schwingklub Winterthur setzte am Nordostschweizer Schwingfest ein Ausrufezeichen. Im letzten Gang in Mels besiegte Arztmann den Nordwestschweizer Eidgenossen Patrick Räbmatter mit einem Plattwurf. Den Erfolg gegen das Aargauer Schwergewicht feierte der Turnerschwinger aus Ossingen ausgelassen. Dies wohl auch deshalb, weil er mit dem Kranz am Nordostschweizerischen einen seiner grössten Erfolge bewerkstelligte. Im ersten Gang in Kilchberg bekommt es Arztmann am Samstag erneut mit einem Aargauer zu tun – ein gutes Omen?

Jeremy Vollenweider

Jeremy Vollenweider ist zweifacher Schweizer Meister im Ringen. Corinne Glanzmann

Der Turnerschwinger ist mit seinen 94 Kilogramm der leichteste Schwinger im Nordostschweizer Aufgebot. Doch aufgepasst, das Multitalent aus dem schaffhauserischen Beringen ist zweifacher Schweizer Meister im Ringen. Aufgrund seiner aussergewöhnlichen ringerischen Fähigkeiten und seiner Beweglichkeit ist der 23-jährige Turnerschwinger ein ausgewiesener Bodenspezialist und Defensivkünstler. Seine Qualitäten dürften im Verlaufe des Kilchberger Schwingets für die Nordostschweizer von Bedeutung sein. Zum Auftakt erhält Vollenweider mit dem Südwestschweizer Steve Duplan einen Eidgenossen vorgesetzt. Ein echter Prüfstein für den 16-fachen Kranzgewinner.

Fabian Kindlimann

Fabian Kindlimann (links) ist einer der unbequemsten Gegner. Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Zürcher entstammt der Schwinger-Dynastie Schläpfer. Sein Onkel ist kein geringerer als der zweifache Schwingerkönig Ernst Schläpfer. Sein Cousin Jörg Abderhalden krönte sich gar dreimal zum besten Schwinger. Ganz so erfolgreich ist Kindlimann nicht. Doch der Zürcher brachte es immerhin zum Eidgenossen und gilt als einer der unbequemsten Gegner im Land. Deshalb, und weil er kaum zu bezwingen ist, nimmt der 45-fache Kranzgewinner im Nordostschweizer Aufgebot eine wichtige Rolle ein. Die Künste des Zürcher Oberländers sind am Kilchberger Schwinget von Beginn an gefragt, denn er trifft auf den unberechenbaren Innerschweizer Eidgenossen Reto Nötzli.

Roman Schnurrenberger

Roman Schnurrenberger bestritt bereits zwei Eidgenössische Schwingfeste sowie das Unspunnenfest. PD

Der 26-Jährige vom Schwingklub Zürcher Oberland absolvierte bereits zwei Eidgenössische Schwingfeste sowie das Unspunnenfest. Nun kommt mit dem Kilchberger der vierte eidgenössische Anlass dazu. Von dieser Erfahrung dürfte der Landwirt aus Sternenberg am Samstag profitieren. Seinen persönlichen Saisonhöhepunkt erlebte der 120 kg schwere Sennenschwinger im Juli, als er sich auf dem Weissenstein als fünftbester Nordostschweizer seinen ersten Bergkranz der Karriere aufsetzen lassen durfte. Nur einen Rang hinter ihm klassiert war damals der 32-jährige Innerschweizer Werner Suppiger. Der Luzerner Turnerschwinger ist in Kilchberg der erste Gegner Schnurrenbergers.

David Dumelin

David Dumelin springt für den verletzten Armon Orlik ein. Sven Thomann/Freshfocus

Der Turnerschwinger aus Hüttlingen figurierte ursprünglich als Ersatz auf dem Nordostschweizer Aufgebot für Kilchberg. Das Pech des Einen ist in diesem Fall das Glück des Anderen. So rückt der 28-jährige Thurgauer für den verletzten Armon Orlik nach und erlebt seinerseits einen Karrierehöhepunkt. Der Bündner musste aufgrund seiner Rückenprobleme absagen. Dumelin hat sich die Nomination redlich verdient, denn das Mitglied des Schwingklubs Unterthurgau legte einen fulminanten Saisonstart mit dem Kranzgewinn auf dem Weissenstein hin. Im ersten Gang trifft Dumelin – wohl auch aufgrund seiner Ersatzrolle für Orlik – auf den starken Berner Severin Schwander.

