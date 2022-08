Schwingen Die zwei Bösen aus Mörschwil: Lars Geisser und Fabian Rüegg reisen Ende August ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 280 Aktivschwinger nehmen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln teil. Mit dabei sind auch die beiden Mörschwiler, Lars Geisser und Fabian Rüegg. Sie kennen sich schon seit Kindheit und haben ihre Schwingerkarrieren gemeinsam gestartet. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sind derzeit die einzigen Aktivschwinger in Mörschwil und reisen beide nach Pratteln ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest: Lars Geisser (links) und Fabian Rüegg. Bild: Reto Martin

Ende Monat ist es wieder so weit: 280 Aktivschwinger aus der ganzen Schweiz werden sich vom 26. bis zum 28. August am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln im Sägemehl messen. Ebenfalls in den Ring steigen werden Lars Geisser und Fabian Rüegg. Die beiden Mörschwiler wurden kürzlich vom Nordostschweizer Schwingerverband selektioniert – zusammen mit 64 weiteren Schwingern.

Treffen im «Füger» in Mörschwil. Gleich auf den ersten Blick ist klar, welches die beiden Schwinger unter den anderen Cafébesucherinnen und -besuchern sind. Die Muskeln machen den Unterschied. Geisser und Rüegg sind eine Erscheinung. Geisser ist 1,83 Meter gross und bringt 116 Kilogramm auf die Waage, Rüegg misst 1,85 Meter und wiegt 118 Kilogramm. Geissers linker Knöchel steckt in einer Bandage, Rüegg trägt eine Schramme neben seinem rechten Auge. «Nichts Schlimmes. Das gehört zum Schwingen dazu», winken beide ab und bestellen ihre Getränke. «En Chübel Mineral und en Chübel Rivella.»

Durch Zufall zum Schwingen gekommen

In weniger als zehn Tagen werden Lars Geisser und Fabian Rüegg ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest reisen. Die Freude sei gross gewesen, als er Anfang August offiziell ausgewählt wurde, sagt der 33-jährige Geisser. «Ich wusste aufgrund meiner Leistungen aber schon, dass es reichen würde.» Anders ging es Rüegg. Der 32-Jährige sagt:

«Ich musste bibbern und habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet. Umso schöner, dass es doch geklappt hat.»

Für beide ist es die dritte Teilnahme an einem Eidgenössischen Schwingfest.

Die beiden Mörschwiler kennen sich schon ihr Leben lang, sind zusammen aufgewachsen, zusammen in die Schule gegangen. Zum Schwingsport kamen Geisser und Rüegg eher spät. Als Kinder haben sie gemeinsam Unihockey gespielt. Irgendwann, Ende Oberstufe, sei ihnen das aber verleidet. Durch Zufall nahm ein Freund die beiden mit in sein Schwingtraining. «Bis dahin hatten wir null Bezug zu diesem Sport», sagt Rüegg.

Und trotzdem gefiel ihnen das Schwingen auf Anhieb. «Der Reiz liegt im Kräftemessen», sagt Geisser. «Mann gegen Mann.» Beide schätzen zudem das ganze Drumherum. Die Schwingerszene sei eine grosse Familie. «Man ist zwar gegeneinander und trotzdem ist es ein grosses Miteinander», sind sich beide einig. Geisser sagt:

«Wenn du einem aus Versehen den Fuss kaputt machst, schreibst du ihm danach und fragst, wie es ihm geht.»

«Eine grosse Familie»: Lars Geisser und Fabian Rüegg schätzen das Miteinander in der Schwingerszene. Bild: Reto Martin

Hunger nach mehr

Nachdem Geisser und Rüegg mit 16 Jahren zum ersten Mal das Sägemehl betreten hatten, feilten beide immer intensiver an ihren Karrieren. «Bei mir hat es etwas gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich Potenzial für mehr habe», sagt Geisser. Er ergänzt:

«Je mehr ich trainierte und sah, was alles möglich ist und was andere erreichen, desto grösser wurde der Ehrgeiz.»

Inzwischen zieren 20 Kränze eine Wand in seinem Wohnzimmer. Zu seinen Höhepunkten zählt er unter anderem den Sieg am Wolzenalpschwingen 2015.

Auch Rüegg konnte in den vergangenen Jahren mehrere Kränze abstauben: Neun Kränze hängen bei ihm zu Hause. Stolz ist er unter anderem auf seine bisherigen Teilnahmen an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest sowie auf den Schlussgang am Ricken-Schwinget 2019, als er gegen Daniel Bösch antrat und den zweiten Platz erreichte.

Verletzungen gehören dazu

Damit solche Erfolge möglich sind, investieren die beiden viel Zeit. «Das Wichtigste ist das Training im Sägemehl», sagt Rüegg. Die beiden trainieren in Bruggen beim Schwingerverband St.Gallen und Umgebung. Parallel steht Krafttraining an. Auch Mentaltraining steht auf dem Plan. «Das hat mir extrem geholfen», sagt Geisser. «Zunächst trainierte ich einmal pro Woche. Dann gab es Phasen, wo es siebenmal war.» Zu diesen Spitzenzeiten verletzte er sich regelmässig. Geisser hat sich unter anderem schon das Kreuzband, das Innenband und den Meniskus gerissen sowie einen Mittelhandknochen gebrochen. Er sagt:

«Eine Rippe anknacksen ist zudem etwas, was immer wieder passiert. Das ist aber nicht so schlimm.»

Er habe bisher glücklicherweise nicht allzu gravierende Blessuren davon getragen, sagt Rüegg. «Unter anderem die Schulter leicht ausgerenkt oder einen leichten Bandscheibenvorfall.»

Neben dem Training bleibe nicht mehr allzu viel Zeit für andere Hobbys, sagt Rüegg. Schliesslich sei da ja auch noch die Arbeit und die Familie. Rüegg ist verheiratet und führt eine Schreinerei in Appenzell. Auch Geisser ist verheiratet, Vater einer zweijährigen Tochter und führt die Bachofer AG sowie die ATV-Action AG in Arbon.

Lars Geisser (oben) beim Rigi-Schwinget im Juli. Hier im Ring gegen Marc Lustenberger aus dem Kanton Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der eidgenössische Kranz ist das Ziel

Für das Eidgenössische in Pratteln haben sich die beiden ein klares Ziel gesetzt: Das erste Mal einen eidgenössischen Kranz holen und somit zu den besten 15 Prozent gehören. Anders als sonst vorbereiten werden sie sich nicht. «Ich werde in der Woche vor dem Schwingfest nicht mehr trainieren und mich ausruhen», sagt Geisser. Rüegg nickt:

«Jetzt ist es vor allem wichtig, sich zu erholen und genug Schlaf zu bekommen.»

Und Geisser ist noch etwas anderes wichtig: Er und seine Frau erwarten nach dem Schwingfest ihr zweites Kind. «Ich hoffe, dass alles aufgeht.» Nebst erfolgreichen Auftritten im Ring haben sich die beiden aber auch noch ein anderes Ziel gesetzt: einfach geniessen. Er wisse aus Alters- und Zeitgründen schliesslich nicht, ob er wieder einmal an einem Eidgenössischen teilnehmen werde, sagt Geisser.

Begleitet werden die Schwinger Ende August von Familie und Freunden, die den beiden von der Tribüne aus zujubeln werden. Auch in Mörschwil sei ihre Teilnahme Gesprächsthema. «Wir werden immer wieder darauf angesprochen», sagt Geisser. «Auch die Gemeindepräsidentin, die ich schon lange kenne, wünscht jeweils Glück», sagt Rüegg. Es sei schön, den Rückhalt aus dem Dorf zu spüren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen