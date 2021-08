Schwingen: Damian Ott und Mario Schneider gastieren in Bern.

Schwingen Damian Ott und Mario Schneider reisen zu den Bernern – Armon Orlik nimmt am Zürcher Kantonalfest teil In der Nordostschweiz findet am Sonntag das Zürcher Kantonalfest statt: In Stäfa kommt der Bündner Armon Orlik zu seinem zweiten Auftritt der Saison. Derweil reisen der St.Galler Damian Ott und der Thurgauer Mario Schneider nach Aarberg ans Bernisch-Kantonale Schwingfest. Ives Bruggmann 06.08.2021, 15.44 Uhr

Weissenstein-Sieger Damian Ott gastiert am Teilverbandsfest der Berner Schwinger in Aarberg. Marcel Bieri / KEYSTONE

Damian Ott und Mario Schneider wird die Ehre zuteil, die Nordostschweiz am Teilverbandsfest der Berner in Aarberg zu vertreten. Der Toggenburger Ott verdiente sich die Nominierung unter anderem durch den Sieg auf dem Weissenstein. Kann er an diese Leistung anknüpfen, liegt auch bei den starken Bernern ein Kranzgewinn im Bereich des Möglichen. Zum Auftakt trifft der 21-jährige Ott auf den Oberaargauer Remo Käser, der seinerseits am Südwestschweizer Schwingfest vor einem Monat triumphierte.