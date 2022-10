Schwingen 2023 findet das Kantonalschwingfest in Wittenbach statt: Dem Sieger winkt der 700 Kilogramm schwere Muni Reini Am 4. Juni 2023 findet in Wittenbach das 108. St.Galler Kantonalschwingfest statt. Der Preis für den Festsieger ist der Wittenbacher Muni Reini von Fredi und Marianne Schmid. Perrine Woodtli 17.10.2022, 05.00 Uhr

Landwirt Fredi Schmid ist stolz auf die Qualitäten seines Munis Reini. Derzeit bringt das 16 Monate alte Tier 475 Kilogramm auf die Waage. PD/www.wittenbach2023.ch

Kräftige Männer, Edelweisshemden, Sägemehl: Am 4. Juni 2023 trifft sich die Schwingerszene in Wittenbach. Dann ist die Gemeinde Austragungsort des 108. St.Galler Kantonalschwingfestes, an dem über 200 Schwinger teilnehmen werden. Das Fest soll rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken. «Für Wittenbach ist ein Grossanlass wie dieser eine extrem schöne Gelegenheit. So können wir nicht nur dem Kanton, sondern auch überregional, zeigen, was wir zu bieten haben», sagte Wittenbachs Gemeindepräsident Oliver Gröble 2020 gegenüber dieser Zeitung, nachdem Wittenbach als Austragungsort bekanntgegeben wurde.

Bereits seit über einem Jahr trifft sich das Organisationskomitee zu regelmässigen Sitzungen, wie Isabel Niedermann, Ressort Medien und Werbung, auf Anfrage sagt:

«Die ruhige Phase ist inzwischen vorbei und die Vorbereitungen laufen in den einzelnen Ressorts auf Hochtouren.»

Mit dem Schwingsport sind auch etliche Bräuche und Traditionen eng verknüpft. So gehört es beispielsweise dazu, dass der Sieger einen Muni erhält. Und nun ist auch klar, welcher Siegermuni am Kantonalschwingfest in Wittenbach überreicht wird: Er bringt 475 Kilogramm auf die Waage, hat eine Widerristhöhe von 1,4 Metern und hört auf den Namen Reini.

Am 29. Mai 2022 fand das 107. St.Galler Kantonalschwingfest in Wil statt. Als Sieger ging Werner Schlegel (Bild) hervor. 2023 kommt der Grossanlass nun nach Wittenbach. Benjamin Manser

Siegermuni muss ein sanftes Gemüt haben

Der künftige Siegerpreis steht derzeit noch in einem Stall im Wittenbacher Weiler Gommenschwil und habe eine «eindrucksvolle und gleichzeitig gutmütige Erscheinung», wie das OK des 108. St.Galler Kantonalschwingfest 2023 in einer Mitteilung schreibt. Reinis Besitzer Fredi und Marianne Schmid führen einen Milchwirtschaftsbetrieb in Gommenschwil mit rund 25 Milchkühen.

Reini sei mit seinen knapp 16 Monaten noch nicht ausgewachsen. Bis zum Kantonalschwingfest werde der Stier noch stämmiger, kräftiger und reifer. «Er dürfte dann etwa 700 Kilogramm wiegen und vielleicht kriegt er auch noch die einen oder anderen Flausen», wird Landwirt Fredi Schmid zitiert, «aber sein Charakter sollte bleiben.» Für die Auswahl des Siegermunis war das Ressort Gaben des Organisationskomitees verantwortlich, sagt Isabel Niedermann:

«Die Verantwortlichen haben Kontakt zu Landwirtschaftsbetrieben in der Region und können somit abschätzen, welcher Betrieb einen passenden Stier im Stall hat.»

Isabel Niedermann, OK St.Galler Kantonalschwingfest 2023, Ressort Medien. PD

Das Ziel sei es gewesen, einen Siegermuni aus Wittenbach präsentieren zu können. «Neben den züchterischen Werten muss sich der Muni auch in der Öffentlichkeit präsentieren können und somit ein sanftes Gemüt aufweisen. Wir freuen uns, dass dies mit dem Muni Reini geklappt hat.»

Reini habe nicht nur eine stattliche Erscheinung, einen hübschen Kopf, sanfte Augen und dunkelbraun glänzendes Fell, heisst es in der Mitteilung. «Er hat auch eine starke obere Linie, optimale geformte Beine, gut ausgeprägte Gelenke und damit einen gesunden Bewegungsapparat – ein toller Stier für die Aufzucht», sagt Fredi Schmid.

Doch das alleine reicht noch nicht aus, um am Kantonalschwingfest als Siegerpreis definiert zu werden. Auch die inneren Werte zählen: «Er hat einen tollen Charakter und ein auffallend gutes Gemüt.» Das zeige sich durch seine Ruhe und sein nettes und freundliches Verhalten Menschen gegenüber.

Im November wird Reini getauft

Die Entscheidung, ihren Zuchtstier als Siegermuni zur Verfügung zu stellen, musste bei Familie Schmid erst reifen. Wäre der Austragungsort des Kantonalschwingfestes 2023 nicht in Wittenbach, wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. «Reini ist ein Wittenbacher Muni, das Kantonalschwingfest findet in Wittenbach statt – das passt und ist eine gute Sache», sagt Fredi Schmid, «wir freuen uns, dass wir den Schwingsport so unterstützen können.»

Als Vorbereitung auf seine Aufgabe am 4. Juni 2023 wird der Landwirt mit seinem Muni etwas spazieren gehen, «damit er das kennt und daran gewohnt wird.» Und schon bald steht für Reini der erste offizielle Auftritt an: Die offizielle Munitaufe, die im Rahmen des Wittenbacher Zentrumsfests am 5. November, 11 bis 15 Uhr, stattfindet. Nebst der Munitaufe stehen Alphornbläser, ein Jodelchörli, Schnupper- und Showschwingen auf dem Programm.

Bis zum Schwingfest wird Reini etwa 700 Kilogramm auf die Waage bringen. PD/www.wittenbach2023.ch

Wer Reini gewinnt, zeigt sich erst im Juni 2023. Für den Siegermuni wird traditionsgemäss ein passender Spender gesucht. «Wir dürfen glücklicherweise auf die grosszügige Spende eines langjährigen Unterstützers des Schwingsports zählen», sagt Niedermann. «In unserem Fall übernimmt er das Preisgeld, also den definierten Gegenwert des Munis, sowie die Spesenentschädigung des Züchters.» Oft sei es so, dass sich der Sieger des Schwingfestes für das Preisgeld entscheidet und der Muni somit beim Besitzer bleibt.

Bevor es so weit ist, hat Reini aber noch eine andere Aufgabe zu erfüllen: Er ist nämlich für die Nachzucht zuständig. Auf der Alp in diesem Sommer hat er bereits damit begonnen und bis im Frühling wird er in Wittenbach den grössten Teil von Schmids Kühen gedeckt haben.

