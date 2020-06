Schwindende Umsätze decken die Kosten trotz vernünftiger Miete nicht: Leder Locher schliesst Filiale in der St.Galler Innenstadt Seit Jahrzehnten verkauft Leder Locher an der Spisergasse beim Aepliplatz Taschen, Portemonnaies und Accessoires aus Leder. Ende Juni ist damit Schluss: Das traditionsreiche Unternehmen schliesst die Filiale. Daniel Wirth 08.06.2020, 16.10 Uhr

Das Fachgeschäft Leder Locher schliesst in drei Wochen seine Filiale in der St.Galler Innenstadt. 57 Jahre prägte das Geschäft das Bild der Spisergasse. Bild: Ralph Ribi

«Wir haben uns wohl gefühlt in St.Gallen», sagt Urs Schindler, Geschäftsführer von Leder Locher, einem Unternehmen, das seit 1822 existiert und heute Filialen hat in Zürich, Basel, Luzern, Zug, Schaffhausen und in Wallisellen im Glattzentrum. Das Geschäft in Winterthur wurde im März geschlossen, bald werden hier in St.Gallen die Lichter gelöscht.

«Wir arbeiten in St.Gallen nicht mehr kostendeckend», sagt Schindler. Dies, obschon die Ladenmiete «vernünftig und nicht überrissen» sei. Das Haus am Aepliplatz in der Altstadt wurde 1423 erstmals erwähnt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts war eine Buchbinderei im Haus tätig. In den 1980er-Jahren wurde das «Haus zum Freieck» letztmals ganz renoviert.

Seit 1963 in St.Gallen an der Spisergasse

1963 expandierte Leder Locher von Zürich in die Ostschweiz, indem es das Geschäft des befreundeten und früh verstorbenen St.Galler Sattlers Alfred Schmid an der Spisergasse 11 übernahm; 20 Jahre später zog Leder Locher in das Haus vis-à-vis, wo die Firma noch bis Ende Juni in Miete ist.

Eigentümerin der denkmalgeschützten Liegenschaft im Herzen der Altstadt ist die Swiss Prime Site Immobilien AG mit Hauptsitz in Olten. Was auf Leder Locher folgen wird, ist derzeit noch offen. Fakt ist heute einzig: Ein traditionsreiches Geschäft wendet sich von St.Gallen ab. Leder-Locher-CEO Urs Schindler sagt zur Gemütslage und zu den Gründen:

«Schweren Herzens und aus rein wirtschaftlichen Gründen.»

Umbauten im Spisermarkt und in Tiefgarage

Der monatelange Umbau des Einkaufszentrums Spisermarkt und die spätere Sanierung des nahen Parkhauses am Burggraben hätten die Laufkundschaft vom Einkaufsbummel durch die Spisergasse abgehalten. Aber auch der Onlinehandel und der Einkaufstourismus nach Deutschland und Österreich hätten die Umsätze schwinden lassen, sagt Schindler.

Gemäss seiner langjährigen Erfahrung ist die einheimische Kundschaft im ebenfalls grenznahen Schaffhausen gegenüber dem ortsansässigen Detailhandel loyaler als hier in St.Gallen. Das habe seiner Ansicht nach mit der Grösse der Ostschweizer Metropole und der damit verbundenen Anonymität der Kunden zu tun, sagt der Leder-Locher-Geschäftsleiter.

Rückkehr ist nicht ausgeschlossen

Der St.Galler Stadtrat hat als Massnahme aus dem Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» gegen das Ladensterben per Anfang Juni die Ladenöffnungszeiten in einem Tourismusperimeter erweitert. Schindler sagt, das ändere an der Schliessung von Leder Locher in St.Gallen nichts.

Die Stunde, die neu am Samstag länger offengehalten werden dürfe, sei wertvoll für den Detailhandel, sagt Schindler. Er sagt aber auch, an der Bahnhofstrasse in Zürich beispielsweise gehe der Trend hin zu kürzeren Öffnungszeiten. Es gebe dort Läden, die öffneten erst um 11 Uhr.

Öffnungszeiten hin oder her: Eine Rückkehr von Leder Locher nach St.Gallen schliesst der Geschäftsführer derzeit nicht aus, wie er sagt.