Schwimmen: Celine Weil will an Schweizer Meisterschaften und EM

Schwimmsport «Den Kopf unter Wasser und tauchen ging gar nicht»: Heute strebt die Gossauerin Celine Weil die EM an Celine Weil aus Gossau trainiert jede freie Minute: Ihr Ziel: Im März den Titel an den Schweizer Meisterschaften verteidigen und danach an den Europameisterschaften antreten. Rita Bolt Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Celine Weil aus Gossau schwamm früher nicht gerne, heute hat sie im Schwimmsport bereits einige Medaillen gewonnen. Bild: Donato Caspari

Als Mädchen hat Celine Weil das Wasser gehasst, Schwimmkurse waren für sie der Horror. «Den Kopf unter Wasser und tauchen ging gar nicht», erzählt ihre Mutter Cosima Weil und lacht. Heute, Jahre später, liebt die 18-Jährige das Wasser so sehr, dass sie in praktisch jeder freien Minute trainiert, Erfolge feiert und sogar von einer Olympiade zu träumen wagt.

Die Schwimmerin winkt schnell ab und sagt, dass sie jetzt zuerst andere Ziele anvisiere; Olympia sei noch zu hoch gegriffen. Sie sagt:

«Ich will die Qualifikation schaffen, damit ich an den Europameisterschaften Mitte August in Rom starten kann.»

Konkret heisst das: Sie will auf der Langbahn (50 m) gegen Europas beste Schwimmerinnen antreten. Und zwar in der Disziplin 400 Meter Lagen, wo nacheinander die Schwimmarten Schmetterling, Rücken, Brust und Crawl verwendet werden.

400 Meter in 4:55,63 Sekunden

Die Gossauerin muss die Lagen in 4:55,63 Minuten schaffen. Vergangenen Sommer am Wettkampf in Basel hat sie es in 4:58,58 Minuten geschafft. Es fehlen im Moment noch drei Sekunden. «Ich habe noch Verbesserungspotenzial bei den Rücken-Brust-Wenden sowie beim Rückenschwimmen», erklärt Celine Weil. Sie werde zudem mit ihrem Trainer Gabriel Schneider noch Verbesserungen anschauen.

Im Oktober trainierte Celine Weil drei Wochen auf Mallorca, in den nächsten zwei Wochen trainiert die Gossauerin auf Lanzarote zusammen mit Vereinskolleginnen und -kollegen des Schwimmvereins St.Gallen-Wittenbach.

Die Europameisterschaft ist ein Ziel, das andere ist die Verteidigung ihrer Titel an den Schweizer Meisterschaften vom 23. März in Uster: Sie ist Schweizer Meisterin in 400 Meter und im 1500 Meter Freistil. Beide Titel hat sie auf der Langbahn geholt. Seit August 2021 gehört die junge Sportlerin dem Nationalkader Openwater an.

Die Gossauerin Celine Weil gewann unter anderem 2021 an den Schweizer Schwimmmeisterschaften Gold. Bild: Donato Caspari

Schwimmsport kostet mehrere tausend Franken pro Saison

Celine Weil ist in Gossau aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sie absolviert derzeit eine Lehre als kaufmännische Angestellte in der kantonalen Verwaltung Appenzell Ausserrhoden und schliesst im Sommer ab. Wie es beruflich weitergeht, weiss die junge Frau noch nicht. Sie möchte neben dem Schwimmsport Teilzeit arbeiten, da der Schwimmsport Geld kostet.

Das wissen ihre Eltern nur allzu gut. «Wettkampfanzüge, Fahrspesen, Vereinsbeitrag, Hallenbad-Eintritte und vieles mehr verursachen pro Saison Kosten von mehreren tausend Franken», erklärt Mutter Cosima Weil und ergänzt:

«Mit den Sponsoren, die Celine mittlerweile hat, kann ein kleiner Teil der anfallenden Kosten gedeckt werden.»

Keine Buchhaltung führen die Eltern über den zeitlichen Aufwand, den sie für ihre Tochter investieren. «Solange sie es will, unterstützen wir sie gerne», sagt eine sichtlich stolze Cosima Weil. Nicht nur finanziell, sondern auch mental. Denn die jungen Athletinnen und Athleten müssen vieles lernen, auch mit Enttäuschungen umzugehen. Diese blieben Celine Weil bis jetzt erspart: Sie schaffte es an die Junioren-Openwater-Europameisterschaft in Paris. «Zum zweiten Mal in meiner Karriere durfte ich zehn Kilometer am Stück schwimmen», erzählt sie. Sie klassierte sich als 17.

Celine Weil verrät ihr Ritual vor jedem Wettkampf: «Ich esse ein gefülltes Appenzeller Biberli und trinke etwas Isostar.» Sie sei sehr konzentriert, nervös, nein das sei sie vor dem Start eigentlich nie. Im Gegensatz zu ihrer Mutter: Sie sei jeweils so nervös und zapplig, dass sie nichts essen und nichts trinken könne. Weils lassen es sich nicht nehmen, ihre Tochter an den Schweizer Meisterschaften tageweise anzufeuern.

«Taxi Mama» war lange gefragt

Vor Weils Haus steht ein schwarzer Smart, den Celine zum 18. Geburtstag von ihrem Götti erhalten hat. Eine grosse Erleichterung für die Familie. Bis anhin war «Taxi Mama» angesagt, da aus Zeitmangel der öffentliche Verkehr nicht in Frage kam.

Celine Weil trainiert nicht nur unter der Woche täglich nach der Arbeit, sondern auch samstags und zweimal morgens vor der Arbeit von 6 bis 8 Uhr. Das hiess für Cosima Weil, dass sie ihre Tochter um 6 Uhr vor dem Hallenbad Blumenwies in St.Gallen absetzen und um 8 Uhr wieder abholen musste, um sie an den Arbeitsplatz zu fahren.

Aber auch an den anderen Tagen war der Fahrdienst gefragt. Von Montag bis Freitag holte Cosima Weil ihre Tochter von der Arbeit ab und fuhr sie direkt ins Schwimmtraining. Sie habe es immer gerne gemacht: Denn:

«Die jungen Menschen profitieren im Leben davon, wenn sie auf ein Ziel hinarbeiten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen