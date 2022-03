St.Galler Schwimmer Christian Schreiber ist Schweizer Meister.

Schwimmen Der 19-jährige St.Galler Christian Schreiber holt Gold an der Schweizer Meisterschaft Das Schwimmtalent des SV St. Gallen Wittenbach holt in Uster über 1500 Meter Freistil die Goldmedaille auf der Langbahn. Vergangenes Jahr stellte er über dieselbe Distanz, jedoch auf auf der Kurzbahn, einen neuen Landesrekord auf. Jeanina Wirz 24.03.2022, 12.56 Uhr

Christian Schreiber mischt im Feld der schnellsten Schwimmer mit, er ist Schweizer Rekordhalter über 1500 m Kurzbahn. Bild: Tobias Garcia

Mit seinem Schweizer Meistertitel über 1500 Meter Freistil auf der Langbahn bestätigt Christian Schreiber, dass er auf dem Weg ganz nach oben ist. Der 19-Jährige vom SV St. Gallen Wittenbach lieferte sich zunächst einen Zweikampf mit Julien Niederberger des NS Locarno. Der St.Galler setzte sich bei Rennhälfte langsam ab und siegte in 15:42.07, wobei er die EM-Limite knapp verpasste. Nebst der angestrebten Teilnahme an den Europameisterschaften will Schreiber auch den Sprung an die Olympischen Sommerspiele 2024 schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, trainiert er bis zu 20 Stunden pro Woche, aufgeteilt in neun Trainingseinheiten.

Als Kurzbahn-Rekordhalter auch der Favorit über die Langbahn

Insgesamt 515 Athleten/ Athletinnen aus 48 Vereinen werden diese Schweizer Meisterschaft in Uster zu einem sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkt machen. Das Team des Schwimmvereins St.Gallen-Wittenbach umfasst sieben Athletinnen und sechs Athleten. Darunter auch der Rekordhalter über 1500 m Freistil, Christian Schreiber. Der 19-jährige St.Galler brach vergangenen November an der Schweizer Kurzbahn-Meisterschaft in Sursee in 15:08,23 Minuten den 20 Jahre alten Schweizer Rekord von Yves Platel um über drei Sekunden. Dazu kommt, dass Schreiber die Kurzbahn eigentlich nicht sehr gerne mag. Er präferiert das olympische 50-Meter-Becken, weil dort seine schwimmerischen Fähigkeiten besser zur Geltung kommen.

Die Erwartungen an den Rekordhalter in Uster waren gross. Dennoch konnte er an die Leistungen vom letzten Jahr anknüpfen und für den Schwimmverein St. Gallen-Wittenbach in seiner Paradedisziplin, 1500 Meter Freistil, Gold gewinnen. Dies sogar mit neuer Bestzeit von 15:42.07. Der Sieg auf der olympischen Langbahn ist ein grosser Erfolg für den St.Galler Schwimmer und zeigt, dass sein Potenzial, ganz nach oben zu kommen, vorhanden ist und viel verspricht für die Zukunft des Schweizer Schwimmsports.

Die drei schnellsten Schwimmer über 1500 m Freistil. Ganz oben auf dem Podest ist, wie zu erwarten, der St.Galler Christian Schreiber (Mitte). Bild: Roldy Cuerto

Alles, was Rang und Namen hat im Schweizer Schwimmsport, trifft sich vom 23. bis 27. März im Hallenbad Buchholz in Uster zu den wichtigsten nationalen Meisterschaften des Jahres. Nie zuvor konnte man gleichzeitig an einem Ort so viele internationale Medaillengewinner bewundern wie dieses Jahr. Das starke Teilnehmerfeld wird angeführt von den Olympiamedaillengewinner Jérémy Desplanches und Noè Ponti.

Auch mit dabei an Tag 1 in Uster waren zwei weitere Hoffnungen der St.Galler; Marius Toscan und Celine Weil. Toscan schwamm in Uster über 200 m auf den 4. Rang in 2:05.86 und blieb eine Sekunde über seiner Bestzeit. Für den Lagenspezialist war der erste Start in Uster eine Enttäuschung. Celine Weil fühlt sich nach einer Grippe noch nicht in der Topform, sie belegte den 4. Rang über 800 m Freistil in 9:13.65 und verpasste die EM-Limite.