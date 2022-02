St.Galler Hallenbad Blumenwies: Erneut Diskussion über Sanierung

Sanierung Blumenwies Geht das Hallenbad baden? St.Galler Stadtparlamentarier monieren das Vorgehen des Stadtrats Befremden in Sachen Sanierung Blumenwies: Das Stadtparlament hatte das Projekt zur Erweiterung des Hallenbads Blumenwies zurückgewiesen. Dass der Stadtrat nun fast genau dasselbe Projekt erneut dem Parlament vorlegt, löst in den Fraktionen Kritik und Irritation aus. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Das Hallenbad Blumenwies muss saniert und erweitert werden. Nur wie, darüber sind sich Parlament und Stadtrat noch uneins. Bild: Benjamin Manser (28. September 2020)

Noch ist das Geschäft in Vorbereitung. Noch warten die Fraktionen des Stadtparlaments ab, bis die Kommissionen diskutiert haben, um sich danach selber eine Meinung zu bilden. Klar ist schon jetzt: Es wird erneut eine heisse Diskussion geben über die Sanierung des Hallenbads Blumenwies. Vergangenen Freitag präsentierte der Stadtrat seine zweite Lösung für das Projekt. Dieses hat eine turbulente Vorgeschichte.

Als der Stadtrat 2020 das Projekt zur Sanierung und Erweiterung des städtischen Hallenbads dem Stadtparlament vorlegte, wurde es nach heftiger Diskussion an den Stadtrat zur Überarbeitung zurückgewiesen. Der Grund: Mit knapp 50 Millionen Franke zu teuer, zu überdimensioniert. Jetzt hat der Stadtrat das überarbeitete 47-Millionen-Franken-Projekt vorgestellt – mit Überraschungseffekt.

Denn: Die Vorschläge zu Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies sind exakt dieselben wie vor zwei Jahren. Einzig das Warmwasserbecken im Freien soll jetzt wegfallen. Die Überprüfung habe gezeigt, dass die vom Parlament geforderte Redimensionierung kaum Einsparungen gebracht hätten: lediglich 749'000 Franken, so Stadtrat Markus Buschor.

Es sollte eine Breitensportanlage werden und kein Wettkampfbad

Wie reagieren die Politikerinnen und Politiker? Einer, der dezidiert Stellung bezieht, ist Stadtparlamentarier Marcel Baur, Präsident der städtischen GLP. Zwar will auch er die Sitzungen der Liegenschaften- und Baukommission sowie der Bildungskommission abwarten, doch zwei Kritikpunkte äussert er schon jetzt.

Marcel Baur, Präsident der städtischen GLP. Bild: PD

Zum einen sagt Baur:

«Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Wasserfläche zu klein.»

Das monierte er schon an der ersten Vorlage, und er wird es an der kommenden Diskussion im Stadtparlament wieder anbringen.

Das Bundesamt für Sport gibt eine gewisse Grösse der Wasserfläche vor, die sich anhand der Einwohnerzahl bemisst. Beim geplanten Blumenwies-Bau entspreche die Wasserfläche allerdings nur der Grösse für 76'000 Einwohner, sagt Baur. «Wenn man die aktuellen 80'000 Einwohner nimmt oder gar die ominösen 100'000, die die Stadt anstrebt, dann ist die Wasserfläche viel zu klein.» Der Haken an diesem Kritikpunkt, Baur ist sich dessen bewusst: Gegen das Argument der zu hohen Kosten hat er keine Chance. Trotzdem findet er, wenn man schon das Bad erweitert, dann doch richtig, mit der angemessenen Grösse.

Sein zweiter Kritikpunkt: Der Stadtrat halte vielleicht an Tribüne und Zuschauerrängen fest, weil er hoffe, dass St.Gallen das neue Wasserball-Leistungszentrum der Ostschweiz werde. Wie im Nationalen Sportanlagenkonzept stehe, plant Swiss Aquatics, ein nationales Leistungszentrum Ost einzurichten, das vor allem für Wasserball genutzt werden soll. Ein möglicher Standort: St.Gallen. Der Auftrag vom Parlament an den Stadtrat sei aber klar gewesen: Die Tribüne redimensionieren, das Blumenwies solle eine Breitensportanlage werden und kein Wettkampfbad. Baurs Kritik:

«Mich stört es nicht, wenn man ein Wasserball-Leistungszentrum haben will. Aber dann soll man es auch sagen.»

Der Stadtrat muss erst noch viel Überzeugungsarbeit leisten

Auch aus den Fraktionen kommt erste Kritik. Zwar können die Präsidentinnen und Präsidenten keine Fraktionsmeinung wiedergeben – zu kontrovers wird das Thema diskutiert, und alle wollen erst die Beratungen der Kommissionen abwarten. Doch fraktionsübergreifend zeigt man sich irritiert und überrascht.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP. Bild: PD

So sagt Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP, dass man den grundsätzlichen Sanierungs- und Erweiterungsbedarf des Hallenbads Blumenwies nicht in Frage stelle. Die Stadt St.Gallen brauche zusätzliche Wasserflächen.

«Ob nun jedoch alle sinnvollen Abstriche geprüft wurden, davon muss uns der Stadtrat zuerst überzeugen.»

Für Felix Keller (FDP/JF) sind noch verschiedene Fragen offen. Mehr kann er noch nicht sagen, denn: Es sei eine heikle Vorlage.

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP. Bild: PD

Das sagt auch Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP. «Das Parlament hat einen Rückweisungsantrag gemacht, dieser wurde vom Stadtrat nicht berücksichtigt.» Sie erwartet vom Stadtrat eine gute, plausible Begründung, warum er so gehandelt hat. Sie sei schon relativ lange Mitglied im Stadtparlament, aber an so ein Vorgehen des Stadtrates könne sie sich nicht erinnern.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne, stimmt in diesem Punkt Winter-Dubs zu: Auch ihm ist kein Fall präsent, in dem der Stadtrat ein zu überarbeitendes Projekt dem Parlament fast genau gleich wieder vorlegte. Das Erstaunen über dieses Vorgehen sei gross. Aber seine Fraktion werde begrüssen, dass das Aussenbecken gestrichen werde.

Das geplante Provisorium werde es schwer haben

Evelyn Angehrn, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Ebenfalls überrascht über das Vorgehen des Stadtrats ist die SP-Juso-PFG-Fraktion. Man habe zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat zum selben Schluss gekommen sei wie vor zwei Jahren, sagt Evelyne Angehrn. Der Stadtrat möge dafür gute Gründe haben, diese müsse er jedoch nun plausibel machen.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin GLP/JGLP. Bild: PD

Die Grünliberale Fraktion werde voraussichtlich, wie bereits in der ersten Debatte, in einigen Punkten nicht mit dem Stadtrat übereinstimmen, sagt Fraktionspräsidentin Jacqueline Gasser-Beck. «Insbesondere das aus ökologischer Sicht fragwürdige Provisorium dürfte es auch im zweiten Anlauf schwer haben.» Heiss diskutiert werde zudem die gescheiterte Projektredimensionierung. Auch die GLP habe die «Wiedervorlage» sehr überrascht zur Kenntnis genommen. Gasser-Beck sagt:

«Es wird sich zeigen, ob das Parlament diese Vorgehensweise goutiert.»

