Schweizwanderung «Ich bin über mich hinausgewachsen»: Die Lömmenschwilerin Michal Herzog wanderte durch die ganze Schweiz Michal Herzog hat bei ihrer Wanderung nicht nur über 20'000 Höhenmeter, sondern auch ihre eigenen Grenzen überwunden. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 04.09.2022, 17.00 Uhr

Michal Herzog hat die Via Alpina gewandert und dabei 14 Alpenpässe überquert. Bild: Michel Canonica (31.08.2022)

390 Kilometer, 14 Alpenpässe, insgesamt 23’600 Höhenmeter – das sind die beeindruckenden Zahlen der Via Alpina. Die nationale Wanderroute mit der Nummer 1 führt einmal quer durch die Schweiz, beginnend in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein bis nach Montreux. Diese Route in 20 Etappen hat Michal Herzog unter ihre Wanderschuhe genommen. Die Idee, eine herausfordernde Wanderung zu machen, kam bei einem Vortrag von Christine Thürmer, der «meistgewanderten Frau der Welt», wie sie sich selbst nennt. Hinzu kam, dass Michal Herzog im vergangenen Jahr mit einem Infekt zu kämpfen hatte, der Entzündungen im ganzen Körper auslöste. «Während sechs Monaten ging es mir schlecht, ich konnte zeitweise kaum noch laufen», schildert sie. Als sie Anfang 2022 dann endlich wieder fit war und erkannte, dass sie wieder auf ihren Körper vertrauen konnte, wurde die Idee immer konkreter. «Diese Wanderreise war ein besonderes Geschenk an mich selbst zu meinem 40. Geburtstag», sagt die Lömmenschwilerin.

Grosses Wetterglück

Im Juli begann ihre dreimonatige Auszeit von ihrem Bürojob als Gemeindeschreiberin in Speicher. Jede Woche unternahm sie mehrere Wanderungen, um ihre Kondition zu verbessern und für die dreiwöchige Tour fit zu werden. «Sonst sitze ich neun bis zehn Stunden pro Tag, unterwegs bin ich jeden Tag so viele Stunden gewandert. Das musste ich mich gut vorbereiten», sagt Michal Herzog. Am 4. August begann sie ihr Abenteuer, bei strahlendem Sonnenschein und 35 Grad. «Nach der ersten Etappe dachte ich, wenn es so heiss bleibt, wird das noch anstrengender als es sowieso schon ist», erinnert sie sich. Trotz der anfänglichen Hitze ist sie froh über das Wetterglück, das sie hatte. «Geregnet hat es immer nur nachts, ich hatte nur einmal zwei neblige Tage und als es an diesem einen Wochenende ununterbrochen regnete, war ich an einem Seminar in Gstaad, wo ich meine Wanderung kurz unterbrach.»

Mittlerweile sei sie fast schon süchtig nach Bewegung, frischer Luft und der Natur. Bild: Michel Canonica (31.08.2022)

Die Unterkünfte sowie den Gepäcktransport hatte Michal Herzog vor der Tour organisiert. «Die Wanderung sollte schon eine Herausforderung sein, aber ich wollte es auch geniessen können», sagt sie. Deshalb habe sie sich für einen Tagesrucksack und gegen das Biwakieren in freier Natur entschieden. Eine gute Wahl, wie sich herausstellte: «So konnte ich mich jeden Abend erholen und lernte in der Unterkunft andere Wanderer kennen.»

Man schaut zueinander

Die Begegnungen mit anderen Menschen sind für Michal Herzog eines der Highlights ihrer Reise. «Unterwegs kommt man leicht miteinander ins Gespräch. In den Bergen schaut man zueinander und geht unkomplizierter auf andere zu als im Alltag», schildert die Vielgewanderte. Sie lernte zwei Australier kennen, Vater und Sohn, die gemeinsam die Berner Etappen wanderten. Ein Schotte aus Kalifornien, den sie immer wieder antraf, erzählte ihr seine ganze Lebensgeschichte.

«Manchmal wanderte ich auch stundenlang allein, aber einsam fühlte ich mich nie.» Ein solcher Tag, an dem sie lange niemanden traf, war voller Nebel. «Plötzlich sah ich etwas Grosses auf dem Weg liegen und als ich näherkam, erkannte ich ein Schaf, das von einem Wolf gerissen worden war. Das war ziemlich unheimlich», erzählt Michal Herzog. Sie sah aber auch viele lebendige Tiere: Steinböcke, Gämsen, Ringelnattern, Bergsalamander und Steinadler.

Weiche Knie auf dem Grat

Es gab unterwegs auch Momente, in denen Michal Herzog an ihre Grenzen kam. «Ich bin nicht ganz schwindelfrei. Auf der Sefinafurgga, einem schmalen Grat, bekam ich schon weiche Knie», erzählt sie und ergänzt: «Ich dachte, jetzt muss ich da wieder runter. Zum Glück kamen dann andere Wanderer, denen ich mich anschliessen konnte.» Die Wanderreise hat Michal Herzog verändert: «Ich bin über mich hinausgewachsen – sportlich, aber auch persönlich.» Sie habe gelernt, mehr auf sich und die Signale ihres Körpers zu achten und auf ihre Intuition zu hören. «Ausserdem habe ich jeden Tag so genommen, wie er kam und war mit meinen Gedanken im Hier und Jetzt.»

Das langsame Reisen habe für sie einen grossen Reiz. «Nur wo du zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen.» Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe steht auf dem Wanderpass, den nun auch die Stempel aller Etappen zieren. «Es stimmt wirklich: Man nimmt die Umgebung viel intensiver wahr, wenn man zu Fuss unterwegs ist», pflichtet Michal Herzog dem grossen Poeten und Autor bei. Sie hat gemerkt, wie vielseitig die Schweizer Bergwelt ist und hat die Ruhe genossen.

Seit gut einer Woche ist sie nun wieder zu Hause, doch ausruhen will sie sich deswegen nicht – im Gegenteil: «Diese Wanderung hat Suchtpotenzial», sagt sie und lacht. «Im Ernst: nun bin ich süchtig nach frischer Luft, Bewegung und Natur. Jetzt zieht es mich erst recht nach draussen.»

