Schwägalp Wolf tappt in Fotofalle: Er soll eine Hirschkuh im Jagdbanngebiet Säntis gerissen haben Vor Auffahrt wurde im Gebiet der Kleinen Schwägalp eine tote Hirschkuh gefunden. Mit einer Fotofalle konnte ein Ausserrhoder Wildhüter bestätigen, dass ein Wolf das Tier gerissen hatte. 19.05.2021, 15.05 Uhr

Die Fotofalle eines Wildhüters zeigt den Wolf in der Nähe einer toten Hirschkuh, die er vergangene Woche mutmasslich gerissen hat. Bild: PD

(pd/mlb) Am Dienstag, 11. Mai, wurde von einem nebenamtlichen Jagdaufseher im Gebiet der kleinen Schwägalp eine tote Hirschkuh gefunden. Das schreibt die Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden in einer Mitteilung. Aufgrund der Art der Verletzungen wurde vermutet, dass ein Wolf das Tier gerissen haben könnte. Zur Abklärung der genauen Todesursache hat der Wildhüter DNA-Proben an den Bissspuren entnommen und zudem eine Fotofalle installiert. Zwei Nächte später konnte tatsächlich ein Wolf fotografiert werden.