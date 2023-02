Schulstreit in Eggersriet-Grub: Protest gegen Pläne der Gemeinde

Schulstreit Gruberinnen und Gruber protestieren gegen Pläne der Gemeinde: «Wir erwarten, dass Sie den Schulstandort Grub vollständig erhalten» An einer Versammlung im Gruberhof haben sich etliche unzufriedene Gruberinnen und Gruber zu Wort gemeldet. Sie wehren sich dagegen, dass ihre Kinder künftig nach Eggersriet zur Schule sollen. Der Gemeindepräsident lädt zu einem Workshop, um Ideen für die Zukunft zu diskutieren. Melissa Müller Jetzt kommentieren 22.02.2023, 15.50 Uhr

Eggersriets Gemeindepräsident Roger Hochreutener lädt Gruberinnen und Gruber zu einem Workshop ein. Bild: Ralph Ribi

«Wird unsere Primarschule bald geschlossen?» - das fragen sich Dorfbewohnerinnen und -bewohner von Grub SG. Sie wehren sich gegen die Pläne der Gemeinde Eggersriet, die nur noch die Basisstufe in Grub belassen will. Kinder ab der dritten Klasse sollen künftig mit dem Postauto nach Eggersriet, wo man ein grosses neues Schulhaus plant. Das bewegt im 500-Seelen-Dorf Grub: 120 Personen sind am Dienstag an der Infoveranstaltung im Gruberhof erschienen. Darunter eine Eggersrieter Chorgruppe, die extra ihre Probe ausfallen liess. Wer jedoch Neuigkeiten erwartete, wurde enttäuscht. Man stehe erst am Anfang eines Dialogs und wolle Dorf und Schule gemeinsam mit der Bevölkerung entwickeln, sagt Gemeindepräsident Roger Hochreutener.

Rund 120 Personen beteiligen sich an der Infoveranstaltung im Gruberhof. Bild: Ralph Ribi

«Es war mir bewusst, dass wir mit unseren Plänen nicht nur Freude auslösen», sagt Schulpräsident Markus Luterbacher. «Wir haben Sie an der Versammlung am 12. Dezember ins kalte Wasser geworfen.» Eine Veränderung sei jedoch unumgänglich. Er verweist auf die tiefen Schülerzahlen: In drei bis vier Jahren würden nur noch vier Kinder den Kindergarten in Grub besuchen. Dazu brauche man eine Sonderbewilligung des Kantons. Eine technische Abhandlung voller Zahlen und Tabellen folgt. «Wo bleiben denn da die Kinder?», fragt jemand aus dem Publikum.

Martin Baumann, Mitglieder der Schulkommission, stellt ein neues Angebot vor: ein freiwilliger Schulwechsel von Grub nach Eggersriet, samt Verpflegung am Mittagstisch im neuen Familienzentrum, sei ab Sommer möglich. «Das ist eine Untergrabung. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll», protestiert ein Bürger. Die Tagesstruktur sei eine kantonale Vorgabe, begründet Luterbacher. «Wenn Eltern sie nutzen möchten, können sie das. Es sind schon Gruber Eltern auf mich zugekommen, die das wünschen.»

Martin Baumann, Mitglieder der Schulkommission, stellt ein neues Angebot vor: Ein freiwilliger Schulwechsel von Grub nach Eggersriet ist schon ab Sommer möglich. Bild: Ralph Ribi

In Grub stehen zwei Schulhäuser, das Primarschulhaus und der Gruberhof, in dem auch der Kindergarten untergebracht ist. «Das ist massiv überkandidelt für ein Dorf in dieser Grösse», sagt Hochreutener. Das könne man so nicht weiter laufen lassen. Er schlägt vor, dass man sich auf den Gruberhof konzentriert und «in dieses wahnsinnig tolle Schulhaus» investiert. Somit bleibe Grub als Schulstandort erhalten. Man habe die kritischen Rückmeldungen der Bevölkerung ernst genommen und sei noch einmal über die Bücher gegangen.

Tod der Schule in Grub?

Doch die Gruber Bürgerinnen und Bürger sind skeptisch. Immer wieder blitzt durch, dass sich das kleine Grub nicht vom grossen Bruder Eggersriet unterjochen lassen will. «Wir sind eine Gemeinde mit zwei Dörfern», sagt Röbi Anderegg. In Eggersriet gebe es zu wenig Schulraum, in Grub zu viel. «Warum müssen wir 30 Millionen für ein neues Schulhaus in Eggersriet ausgeben? Warum steht nicht zur Debatte, dass die Eggersrieter nach Grub in die Schule gehen?» Das Publikum applaudiert, jemand ruft «Bravo».

Ein anderer sagt, dass sich seine Befürchtungen bezüglich Einheitsgemeinde bewahrheiten würden: Diese bedeute den Tod der Schule in Grub. Das habe man lange abgestritten. «Ich fühle mich geprellt. Abmachungen werden nonchalant über Bord geworfen.» Wieder erschallt Applaus in der Turnhalle.

Patric Looser platzt der Kragen: «Die Infoveranstaltung vom 12. Dezember war komplett dilettantisch. Und jetzt stinkt es nach Baugelüsten.» Wieder zustimmender Applaus. Er will wissen, warum man nicht über die Gemeindegrenze denke - und mit Grub AR zusammen arbeitet. «Wir müssen erst einmal gemeindeintern unsere Möglichkeiten ausschöpfen», sagt Markus Luterbacher.

«Die Schülerzahlen sind der wichtigste Punkt»: Schulpräsident Markus Luterbacher an der Infoveranstaltung im Gruberhof. Bild: Ralph Ribi

Ein Lehrer, der vor über 15 Jahren in der Gruber Oberstufe unterrichtet hat, bevor diese geschlossen wurde, bekennt: «Jetzt will man eine zweite Reduktion des Schulstandorts. Ich bin zu 100 Prozent dagegen.» Auch in kleinen Ortschaften wie im Weisstannental und in Hemberg würden Schulen erhalten, dank Dreiklassensystem. «Und es funktioniert trotz kleiner Schülerzahlen. Oh Wunder über Wunder.» Wieder Applaus.

Man könne die Situation nicht mit jener von Bergschulhäusern vergleichen, kontert Hochreutener - und fordert kritische Bürgerinnen und Bürger wiederholt auf, sich im Juni an einem Workshop der Gemeinde zu beteiligen. «Wir laden Sie ein. Ihre Ideen und Ihre Vorstellungskraft sind erwünscht.» Ein solches «World-Café» zur Zentrumsentwicklung habe man in Eggersriet bereits durchgeführt, mit guten Ergebnissen.

Die Gemeinde Eggersriet-Grub habe noch 1,7 Hektaren Baulandpotenzial. Gerne würde man etwa die Wiese unterhalb der Gruber Kirche umzonen, um Freizeitanlagen zu erstellen. Auch plane man keine Doppelturnhalle in Eggersriet - weil in Grub schon eine steht. Es gehe also darum, Grub zu stärken. «Wir wollen nicht etwas durchboxen, wir wollen Sie wirklich abholen», doppelt Luterbacher nach.

Gruberinnen und Gruber wollen ihr Primarschulhaus erhalten (von links): Lucas Bergamin, Käthi Künzler, Ursi Bischof, Sabrina Bosnjak und Patric Looser. Bild: Reto Martin

Manch einer traut den Gemeindevertretern jedoch nicht über den Weg. Patrick Looser verweist auf die Konsultativabstimmung vom 12. Dezember. Die Mehrheit der Bevölkerung habe sich gegen eine Teilschliessung des Schulstandorts Grub ausgesprochen - was im Gemeindeblatt nicht erwähnt wurde. «Das haben Sie offenbar nicht zur Kenntnis genommen», wirft der Jurist Hochreutener und Luterbacher vor. «Die Mehrheit in unserem Dorf kämpft. Wir erwarten, dass Sie den Schulstandort Grub vollständig erhalten. Sonst schreiben wir das in der Gemeindeverfassung fest. Nur 250 Leute müssen ihre Zustimmung dafür geben.» Weder der Gemeinde- noch der Schulpräsident äussert sich zu dieser Ansage. Nur ein Familienvater aus Eggersriet ergreift Partei für die Behörden. «Wir haben Handlungsbedarf, es braucht einen Kompromiss.»

