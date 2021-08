Erster Schultag in St.Gallen: Drei Porträts

Schulstart Der erste Schultag für 642 St.Galler Kinder: Wie eine Erstklässlerin, ein Kindergärtner und ein Polizist den Schulstart erleben Die Sommerferien sind vorbei und die Aufregung ist gross: Wir haben eine Erstklässlerin, einen Kindergärtner und einen Polizisten am Tag nach den grossen Sommerferien begleitet – zwischen Nervosität, Vorfreude und Routine. Christina Weder, Renato Schatz, Julia Nehmiz 16.08.2021, 19.00 Uhr

Freudig aufgeregt: Die sechsjährige Mina wird von ihrer Mutter Nadine Langenegger in die Schule begleitet. Bild: Andri Vöhringer

Mina Langenegger hat gezählt, wie viele Male sie noch schlafen muss. Als ihr erster Schultag endlich da ist, ist sie kribbelig und aufgeregt. Die Sechsjährige aus dem Quartier St.Georgen hat den Thek, den ihr die grosse Schwester vermacht hat, gepackt. Znüni, Finken, Etui und ein Souvenir aus den Ferien hat sie darin verstaut. Und sie hat einen kleinen Plüsch-Dino drangehängt, ihren Glücksbringer.

Mina ist eines von 642 Kindern in der Stadt, die am Montag zum ersten Mal zur Schule gingen. Davor wird im Wohnzimmer noch ein Foto gemacht: Mina mit dem Thek, den Zöpfchen und dem leuchtenden Schülerstreifen. Sie strahlt. Es ist nicht nur für sie ein besonderer Tag, sondern auch für ihre jüngeren Zwillingsbrüder, die neu in den Kindergarten gehen.

Erstklässlerin Mina Langenegger nimmt zum ersten Mal ihren Schulweg unter die Füsse. Bild: Andri Vöhringer

Kurz vor 8 Uhr macht sich Mina auf den Weg: An der Hand von Mama und Papa hüpft und springt sie der Schule entgegen. Mit jedem Schritt steigt die Aufregung. Als die drei bei der Sportwiese ankommen, wo sich schon viele Eltern und Kinder versammelt haben, ist Mina auf einmal ungewohnt still und froh, die Hand ihrer Mama zu halten. Was sie in der Schule erwartet, weiss sie nicht so recht. Um sie herum plaudern die älteren Kinder. Sie haben sich nach den Ferien viel zu erzählen.

Nach einer kurzen Ansprache der Schulleiterin werden die Erstklässler mit einem Applaus begrüsst. Während Wolken den Himmel verdunkeln, halten die Sechstklässler Sonnenblumen in die Höhe und stehen Spalier. Die Erstklässler dürfen als Erste ins Provisorium einziehen. Weil das Hebelschulhaus saniert wird, findet der Unterricht ein Jahr lang in Containern statt.

21 Kinder besuchen Minas Klasse, 13 Zweit- und 8 Erstklässler. An der Tafel steht «herzlich willkommen». Auf dem Pult findet jedes Kind ein Schoggi-Glückskäferli. Anderthalb Wochen hat Lehrerin Chantal Tanner gebraucht, um das Klassenzimmer im Container einzurichten. Sie sei vor dem ersten Schultag jeweils selber aufgeregt und freue sich auf die lachenden Kinderaugen und darauf, dass sich das Schulzimmer mit Leben fülle.

Nach einem ersten Lied müssen die Eltern sich verabschieden. Die Kinder holen die Souvenirs hervor, die sie im Auftrag der Lehrerin mitgebracht haben, und erzählen der Reihe nach, was sie in den Sommerferien erlebt haben. Grosse Augen machen die Erst- und Zweitklässler, als die Lehrerin erzählt, sie sei in Griechenland gewesen. Da wollen sie wissen: «Musstest du Waldbrände löschen? Hast du den Superpuma gesehen?» Die Anspannung löst sich.

Am Mittag wird Mina abgeholt. Die ganze Familie ist gespannt, was sie erlebt und wie es ihr gefallen hat. Am liebsten habe sie ins neue Tagebuch gemalt, erzählt sie. War es so, wie sie es sich in der Schule vorgestellt hat? «Sogar besser», sagt Mina und hüpft fröhlich nach Hause.

Nicht nur für die Kinder ist vieles neu, auch für den Kindergärtner: Pedro Guirao an seinem ersten Arbeitstag im Kindergarten an der Rehetobelstrasse. Bild: Andri Vöhringer

«Wollen wir zusammen deinen Platz in der Garderobe suchen?», fragt Pedro Guirao, Kindergartenlehrperson an der Rehetobelstrasse in Halden. Das Mädchen hält die Hand ihres Vaters ein bisschen fester. Dieser sagt: «Morgen kann ich dich nicht mehr so weit begleiten.» Der Mund des Mädchens lacht, doch die Augen sind weit aufgerissen. Vorfreude mischt sich mit Unsicherheit. Das Mädchen ist irgendwo dazwischen. Zwischen Kindseindürfen und Älterwerdenmüssen.

Schliesslich löst sich das Mädchen von ihrem Vater und Guirao führt es in die Garderobe. Auch der 23-Jährige war bis zu diesem Montag irgendwo dazwischen: zwischen Vorlesungssaal und Lehrerzimmer. Im Sommer schloss Guirao sein Studium an der Pädagogischen Hochschule ab. Nun leitet er erstmals einen Kindergarten. Er sagt: «Ich fühle mich nicht mehr als Student.» Und so tritt Guirao auch auf. Er sei zwar nervös, das schon. Doch es scheint, als komme diese Nervosität nicht von den Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten, sondern vielmehr von einer Art Ungeduld. Als wolle er endlich loslegen und zeigen, was er kann, was er alles vorbereitet hat.

Denn Guirao hat viel vorbereitet. Er sagt: «In den ersten drei Wochen der Sommerferien war ich jeden Tag hier.» Er habe ein Team aus Freundinnen und Freunden zusammengestellt, das ihm beim Einrichten und Dekorieren geholfen habe. Um den Kindergarten neu einzurichten, war er viel unterwegs, in Baumärkten und Brockenstuben.

Nun ist es so weit, Guirao lehrt in einem Kindergarten und die Kinder staunen ob der Einrichtung. Es ist die Erfüllung eines Wunsches, den er schon lange hat. Guirao sagt: «Kürzlich fand ich ein altes Freundschaftsbuch. Als ich es ausfüllte, war ich sechs. Ich schrieb darin, ich wolle Lehrer werden.» Inzwischen weiss er auch, was für einer er sein will. Auf einem Kleber beim Eingang steht: «Hilf mir, es selbst zu tun.» Der Leitsatz der Montessori-Pädagogik, nach der die Kinder selber versuchen und selber entdecken sollen.

Dass 95 Prozent der Kindergartenlehrpersonen weiblich sind, ist Pedro Guirao egal: Er hat seinen Traumberuf gefunden. Bild: Andri Vöhringer

Guirao, der eine Zeit lang in Spanien aufgewachsen ist, ist eine Ausnahmeerscheinung. Über 95 Prozent der Kindergartenlehrpersonen sind weiblich. Guirao spielt das keine Rolle, er mag diese Altersstufe. «In diesem Alter geben die Kinder am meisten zurück», sagt er. «Sie können gar nicht anders, als ihre Gefühle auszudrücken, sie können sie nicht zurückhalten.» Wie dann, wenn die Augen ängstlich sind und der Mund lacht.

Warten, bis das Auto steht: Edi Neuschwander zeigt den Erstklässlerinnen und Erstklässlern, wie sie sicher über die Strasse kommen. Bild: Andri Vöhringer

Edi Neuschwander steht bereit. In leuchtoranger Jacke, den Waffengurt mit Pistole, Handschellen und Pfefferspray umgeschnallt. Das gehört zur Uniform, doch diese Ausrüstung wird der ausgebildete Polizist heute nicht brauchen. Er hilft den Kindern über die Strasse, wie an jedem ersten Schultag seit 24 Jahren. So lange arbeitet Neuschwander, 61, als Verkehrs- und Sicherheitsinstruktor bei der Stadtpolizei St.Gallen. An diesem verregneten Montagmittag hat er Position bezogen an der Kreuzung Zil-/Brauerstrasse im Osten der Stadt. Primarschule, Kindergarten und Tagesbetreuung auf der einen Seite, die Oberstufe auf der anderen Seite, dahinter die Klinik Stephanshorn – ein Hotspot sei die Kreuzung, sagt Neuschwander. Viel Verkehr, aber vor allem: viele Kinder.

Edi Neuschwander, Verkehrs- und Sicherheitsinstruktor Stadtpolizei St.Gallen. Bild: Andri Vöhringer

Edi Neuschwander und seine drei Kolleginnen und Kollegen von der Verkehrs- und Sicherheitsinstruktion haben rund 20 Übergänge in der Stadt ausgemacht, die in der ersten Schulwoche betreut werden. Morgens vor Schulbeginn, am Mittag nach Schulschluss, dasselbe dann vor und nach dem Nachmittagsunterricht. Zum einen müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer sensibilisiert werden. Aber vor allem geht es um die Kinder.

Neuschwander liebt seinen Job. Kindern und Jugendlichen das richtige Verhalten im Strassenverkehr beizubringen – «was man da zurückbekommt, das ist einmalig», sagt er. Und: Etliche St.Galler Kinder kennen ihn. Er wurde schon in den Ferien auf Gran Canaria, in Silvaplana oder Südtirol angesprochen. Mittlerweile instruiert er bei Lehrpersonen, die früher selber bei ihm lernten, wie man eine Strasse überquert.

Da schlendert die erste Gruppe Kinder die Brauerstrasse herunter. Gelbe Leuchtstreifen und Warnwesten zeigen: Wir sind Erstklässlerinnen und Erstklässler. Von gegenüber streben Oberstufenschüler zur Kreuzung. «Hoi zäme, war’s gut in der Schule?», begrüsst Neuschwander die Kinder und schnappt sich zwei, die direkt auf die Strasse spazieren. Er kniet sich neben die Kleinen, gemeinsam warten sie, bis das Auto, das langsam angefahren kommt, komplett steht. Dann lässt er die Kinder zur Mittelinsel ziehen, ruft ihnen zu: «Stehenbleiben, gut!»

Auf Augenhöhe mit dem Erstklässler: Polizist Edi Neuschwander kniet sich neben den Bub und wartet, bis sie gemeinsam die Strasse überqueren können. Bild: Andri Vöhringer

Er begrüsst ein Mädchen: «Du bist Zweitklässler, da kannst du es jetzt!» Ein Bub strahlt ihn an, «Grüezi Herr Neuschwander.» Der hat schon den nächsten Erstklässler an die Hand genommen, kniet sich auf Augenhöhe neben ihn, wartet, bis das Auto angehalten hat und begleitet ihn zum Mittelstreifen. Ein kleiner Stau bildet sich, der Busfahrer winkt dem Erstklässler freundlich zu, als der sich bedankt. Coole Oberstufenkids grüssen den Polizisten, eine Autofahrerin winkt – man kennt sich im Quartier.

Kurz vor 12 Uhr ist Neuschwanders Einsatz zu Ende, alle Kinder sind sicher über die Kreuzung gekommen. Später wird er an der Rorschacher Strasse helfen. Rund 100 Kinder von der Schule Grossacker sollen vom Mittagstisch wieder sicher in die Schule kommen. Neuschwander wird auch ihnen zeigen, wie es geht.