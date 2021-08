SCHULSTART 6476 Kinder in der Stadt St.Gallen starten am Montag ins neue Schuljahr – Behörden hoffen auf mehr Normalität Es ist wieder so weit: Für knapp 6500 Buben und Mädchen beginnt am Montag das neue Schuljahr. Nicht nur die rund 640 Erstklässlerinnen und Erstklässler dürften aufgeregt sein. Nach anderthalb pandemiebedingt aussergewöhnlichen Schuljahren hoffen die Behörden auf eine Normalisierung – die Unsicherheit aber bleibt. Luca Ghiselli 14.08.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein Sprung ins Ungewisse, vielleicht dieses Jahr noch mehr als sonst. Für die 642 «Erstgix» (im Vorjahr 643), die am Montag ihren allerersten Schultag haben. Für die 691 Kinder (im Vorjahr 690), die am Montag zum allerersten Mal in den Kindergarten gehen. Aber auch für ihre Eltern, für die insgesamt 788 Lehrpersonen (im Vorjahr 800), für die Schulleiterinnen und Schulleiter, aber auch für die Behörden.

18 Monate Pandemie, anderthalb Jahre Ausnahmezustand haben Spuren hinterlassen. Zwar musste die Volksschule nur im ersten Lockdown für sechs Wochen ganz auf Fernunterricht umstellen. Doch auch das vergangene Schuljahr war alles andere als normal. Coronafälle an Schulen, Quarantäne, Maskenpflicht, punktuell durchgeführte Massentests. Alle hoffen, dass das bevorstehende Schuljahr «normaler» wird, eine Garantie gibt es nicht. Die Unsicherheit ist weiter gross, auch dieses Jahr werden wieder jeden Montag die Corona- und Quarantänezahlen an städtischen Schulen erhoben, die Situation genau beobachtet und, falls nötig, reagiert.

Es gibt also nicht nur für die insgesamt 6476 Kinder und Jugendliche (im Vorjahr 6460), die ab Montag wieder die städtischen Schulen besuchen, genug Gründe für das typische Kribbeln im Bauch.

Es zeichnet sich ein Lehrermangel ab

Auch Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik, freut sich auf ein hoffentlich normaleres Schuljahr 2021/2022. Die Pandemie ist aber nicht die einzige Hürde, welche die städtischen Schulen auf dem Weg dorthin nehmen mussten. Noch stärker als in den Vorjahren hatte die Dienststelle Schule und Musik Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Einerseits bei den Lehrpersonen, andererseits auch bei den Schulleiterinnen und Schulleitern. Annen sagt: «Wir hatten wenige Wochen vor den Sommerferien noch offene Stellen.» Wenn sich die Situation mit Blick auf das Schuljahr 2022/2023 nicht ändere, müsse man gar von einem Lehrermangel sprechen. Gerade Schulleitungsstellen seien schwierig zu besetzen, zum Teil müsse man sie mehrfach ausschreiben, bis die geeignete Kandidatin oder der geeignete Kandidat gefunden ist. Aber inzwischen falle die Besetzung vakanter Stellen überall schwierig aus – von der Heilpädagogik über die Sekundarschulen bis hin zur Primarstufe.

Dass viele junge Leute an die Pädagogischen Hochschulen strömen und sich zu Lehrpersonen ausbilden lassen wollen, sei zwar begrüssenswert und auch notwendig. Aber auch dieser Trend sei nicht neu, sagt Annen. «Die durchschnittliche Verweildauer im Beruf ist nach wie vor tief und die Babyboomer gehen in Rente.»

Obwohl sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr beinahe unverändert präsentieren, rechnet die Stadt in den kommenden Jahren mit steigenden Schülerzahlen – je nach Quartier und entsprechender Wohnbautätigkeit natürlich mit Unterschieden. Damit wächst nicht nur der Bedarf an Lehrpersonen, sondern auch an Raum – gerade für die familienergänzende Tagesbetreuung, die in den vergangenen Jahren in allen Schulquartieren stark ausgebaut wurde. «In jüngerer Vergangenheit waren die Schülerzahlen eher rückläufig, sodass wir Schulraum zu Betreuungsraum umfunktionieren konnten. Nun steigen die Zahlen aber wieder. Das ist eine grosse Herausforderung», sagt Annen.

Stadtpolizei schaut auf dem Schulweg zum Rechten

Nicht nur das Schulpersonal wird am Montag und in den Tagen danach besonders gefordert sein. Auch die Stadtpolizei markiert traditionsgemäss in der ersten Schulwoche Präsenz in den Quartieren. Mediensprecher Dionys Widmer sagt: «Gerade dort, wo es schwierige Fussgängerübergänge gibt, werden unsere Verkehrsinstruktorinnen und -instruktoren kommende Woche in den Schulquartieren präsent sein.» Es gelte, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren und die Sicherheit auf dem Schulweg bestmöglich zu gewährleisten. Unfälle auf dem Schulweg seien in der Stadt St.Gallen glücklicherweise sehr selten, sagt Dionys Widmer. «Aber wir müssen auch etwas tun, damit das so bleibt.»

Parallel zum Einsatz vor Ort wird die Stadtpolizei auch auf ihren Social-Media-Kanälen auf den bevorstehenden Schulanfang aufmerksam machen und zur besonderen Rücksicht aufrufen, sagt Widmer. Und im Übrigen sei man nicht nur zum Schulanfang, sondern das ganze Jahr über an Schulen und Kindergärten präsent. Schon den Jüngsten wird dort beigebracht, wie man etwa eine Strasse auf dem Zebrastreifen überquert – und später dann, wie man sich beispielsweise auf dem Velo richtig verhält.