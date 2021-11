Andwil-Arnegger Schulrat wehrt sich gegen Kritik

Schulhaus «Wir weisen den Vorwurf zurück»: Vor der Abstimmung über den Standort des neuen Schulhauses wehrt sich der Schulrat Andwil-Arnegg gegen Kritik Informiert der Andwil-Arnegger Schulrat unausgewogen über die Schulhausabstimmung vom 28. November, um ihrer favorisierten Variante zum Durchbruch zu verhelfen? Diesen Vorwurf macht ein Bürger. Schulratspräsident Christoph Meier-Meier kontert, man habe nichts falsch gemacht. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Schulpräsident Christoph Meier-Meier sagt, die Abstimmungsunterlagen seien absichtlich kurz gehalten.

Am 28. November entscheiden die Stimmberechtigten der Schulgemeinde Andwil-Arnegg über ein Generationenprojekt: Ein neues Schulhaus wird benötigt. Die Frage ist, wo dieses gebaut werden soll. Zur Wahl stehen ein Erweiterungsbau beim Ebnet in Andwil und ein Neubau in Arnegg. Der Schulrat empfiehlt die zweite Variante (siehe Kasten).

Darum geht es bei der Abstimmung Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg braucht ein neues Schulhaus. Das Otmar mit Baujahr 1870 ist in die Jahre gekommen, die Schülerzahlen steigen, der Raum wird knapp. Die offene Frage ist, wo das neue Schulhaus entstehen soll. Die Schulbürgerinnen und Schulbürger können entscheiden zwischen einem Erweiterungsbau beim Ebnet in Andwil und einem Neubau auf der grünen Wiese an der Weideggstrasse in Arnegg. Der Schulrat spricht sich einstimmig für die zweite Variante aus. Diese habe mehr Vor- als Nachteile. Das Wichtigste für den Schulrat: die Grösse. Mit dem Neubau gäbe es statt eines Riesen-Schulhauses «zwei Quartierschulhäuser mit überschaubarer Grösse», so die Argumentation. Das aktuelle Schulhaus habe schon seit längerem die kritische Grösse erreicht. Mit der Variante Andwil bekäme die Schulgemeinde auf Jahrzehnte hinaus eines der allergrössten Schulhäuser im Kanton. (mbu)

Nun wird jedoch Kritik an der Behörde laut. Grund dafür sind die Abstimmungsunterlagen. Diese seien «an Unausgewogenheit nicht zu übertreffen», hiess es in einem Leserbrief, der kürzlich im «Tagblatt» sowie in den «Gossauer Nachrichten» erschienen ist. «Genannt sind einzig Vorteile der vom Schulrat favorisierten Variante Arnegg.»

Wo bleibt die Variante Andwil?

Die Variante Andwil sei inexistent, schreibt der Mann, der sich im Leserbrief für diesen Standort starkmacht. «Das ist eine Beeinflussung der Stimmbürger sondergleichen», findet er. Wendet hier eine Behörde unfaire Methoden an, um ihrer gewünschten Variante zum Durchbruch zu verhelfen?

Hier auf der Wiese würde das neue Schulhaus zu stehen kommen.

Anruf bei Schulratspräsident Christoph Meier-Meier. Er sagt, dass der Schulrat eigentlich keine Stellung zu diesem Vorwurf nehmen wollte. «Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns rechtfertigen. Denn das müssen wir nicht. Wir haben alles richtig gemacht.» Aber ihn ärgert die Kritik, das merkt man ihm an – und äussert sich darum trotzdem dazu.

Bewusst nicht alles nochmals erwähnt

Es sei das legitimierte demokratische Recht einer jeden stimmberechtigten Person, die Meinung frei äussern zu dürfen, betont Meier. «Den Vorwurf von unausgewogenen Abstimmungsunterlagen weisen wir jedoch zurück.» Man habe sich bewusst kurz gehalten und gehe nur auf die wesentlichen Argumente und das Fazit des Schulrates ein:

«Wir machen einen Antrag – und diesen begründen wir. Wir können nicht nochmals alles aufwärmen.»

Meier betont zudem, dass in den Unterlagen explizit auf die vorhandenen Dokumente verwiesen werde, in welchen der Schulrat in den letzten Jahren mehrfach und äusserst detailliert über das Bauprojekt informiert habe. Die Argumente und Entscheidungsgrundlagen seien auf der Website zugänglich. «Wir haben offen, transparent und ausführlich informiert.»

Schulrat setzte auf Mitwirkung

Auch seien die Schulbürgerinnen und Schulbürger in den letzten Jahren ausführlich über die Abklärungen und Gedankengänge der Schulbehörde informiert und in den Entscheidungsprozess miteinbezogen worden. «Suchen Sie eine Gemeinde, in der die Leute so stark mitwirken konnten wie bei uns», sagt Meier. Zum ganzen Prozess habe er bisher nur positive Rückmeldungen erhalten – auch von Leuten, bei denen er wisse, dass sie die Variante Andwil bevorzugen.

Tatsächlich fanden immer wieder Informationsanlässe statt, an denen die Schulbürgerinnen und Schulbürger ihre Meinung äussern konnten. Am Anfang des Prozesses gab es zehn Varianten zur Lösung des Schulhausproblems, am Schluss waren noch jene zwei übrig, über die nun abgestimmt wird. Meier betont:

«Ich als Schulratspräsident, aber auch die gesamte Schulbehörde hält einstimmig an der Beurteilung und Empfehlung der Variante ‹Neubau in Arnegg› fest.»

Der Abstimmungssonntag wird zeigen, ob die Schulbürgerinnen und Schulbürger in Andwil und Arnegg gleicher Meinung sind.