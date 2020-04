Schulhaus Riethüsli wird gebaut: Das Stadtparlament hat den 50-Millionen-Kredit genehmigt – und Wünsche deponiert Das Stadtparlament hat dem 50-Millionen-Kredit für den Neubau der Primarschule zugestimmt. Es gab auch Kritik. David Gadze Aktualisiert 28.04.2020, 21.43 Uhr

Beim Projekt für den Schulhausneubau im Riethüsli handelt es sich um den überarbeiteten Siegerbeitrag «Punkt» von 2012. Bild: PD

Was lange währt, wird endlich gut: Dieses Bonmot haben am Dienstag an der Sitzung des Stadtparlaments, die wegen der Coronakrise in der Sporthalle Kreuzbleiche stattfand und nicht im Waaghaus, gleich mehrere Ratsmitglieder bemüht, als es um die Vorlage für den Neubau der Primarschule Riethüsli ging. Entsprechend deutlich stimmte der Rat dem knapp 50 Millionen Franken teuren Projekt zu. 55 Ja-Stimmen standen zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung gegenüber.