Schulhaus Arnegg Schulratspräsident Christoph Meier erklärt die Vorzüge des Siegerprojekts und warum eine Turnhalle doch wünschenswert wäre Eine Fachjury und der Schulrat Andwil-Arnegg haben für das geplante Schulhaus in Arnegg an der Weideggstrasse zwei Schulbauten mit viel Holz ausgewählt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Christoph Meier, Präsident der Schulgemeinde Andwil-Arnegg, steht auf der Wiese an der Weideggstrasse, auf der die Schulanlage geplant ist. Bild: Rita Bolt

Christoph Meier, Präsident der Schulgemeinde Andwil-Arnegg, steht auf der grossen Wiese an der Weideggstrasse in Arnegg und zeigt, in welchem Bereich die neue Schulanlage mit zwei Gebäuden und Aussenfläche geplant ist. Die Sportplätze verschwinden nicht, sondern werden neu angelegt. «Ich habe bereits viele positive Rückmeldungen für das Schulhaus-Siegerprojekt erhalten», sagt Meier.

Er verhehlt nicht, dass es an der Anwohner-Infoveranstaltung auch Fragen aus der Bevölkerung gegeben habe, die vorwiegend Details thematisiert hätten. Für Detailfragen sei es aber noch zu früh.

Sie werden auch in der 19-seitigen Broschüre nicht geklärt, welche die Schulbürgerinnen und Schulbürger von Andwil-Arnegg in den vergangenen Tagen per Post erhalten haben. Informiert wird über die Konzeptidee, Gestaltung, Konstruktion, Wirtschaftlichkeit, Realisierbarkeit und Nachhaltigkeit des Projektes «Anais Architektur, Zürich».

Einstimmiger Juryentscheid

«Anais» ist nicht der Name des Projekts, sondern der Name des Architekturbüros von Nina Bühlmann aus Zürich, die als Gewinnerin aus dem Wettbewerb hervorgeht. «Ich könnte mir vorstellen, dass das Schulhaus den Namen Weidegg erhalten wird, weil es wie vorgegeben an der Weideggstrasse liegen wird», sagt der Schulratspräsident. Die Architektin und ihr Team hätten sämtliche Vorgaben an das Bauvorhaben sehr gut erfüllt. Deshalb sei der Juryentscheid einstimmig für das Zürcher Büro ausgefallen.

Die projektierte Schulanlage weise eine gute Gesamtfläche auf, wirke kompakt und erzeuge eine warme Atmosphäre. Zudem sei der Aussenraum einladend und die Distanz zu den Nachbarhäusern vertretbar: So beschreibt Christoph Meier das Modell der Zürcher Architektin. Zusammen mit Schulrat Roland Stark und Schulleiter Cyrill Wehrli war er Mitglied des Beurteilungsgremiums. Neun Architekturbüros waren eingeladen, ihre Ideen und Modelle einzureichen. Zwei davon seien Nachwuchsbüros gewesen.

Neun Schulklassen, zwei Kindergärten

Die konzipierte Schulanlage besteht aus zwei Baukörpern. Das dreigeschossige Gebäude in Rasterbauweise ist für den Schulunterricht vorgesehen. «Es bietet Raum für neun Primarklassen», erklärt der Schulratspräsident. Ebenfalls sind zwei Kindergärten geplant. «Schule und Kindergärten haben eigene Eingänge.» Dies sei wegen des Altersunterschieds der Kinder sinnvoll und nötig.

Mädchen und Buben erreichen den Kindergarten über eine Brücke und durch einen Park. «Die Wege schlängeln sich nach Vorbild des Englischen Gartens um gut gesetzte Bäume», heisst es im Jurybericht. Auch hätten Kindergärtler andere Bedürfnisse auf dem Pausenplatz als Primarschüler. Es werden deshalb zwei Pausenplätze vorgeschlagen.

Turnhalle: Nicht Teil des Projekts, aber wünschenswert

Das zweite Gebäude ist zweigeschossig und bietet genügend Raum für ausserschulische Betreuungsangebote – für den Mittagstisch beispielsweise. Der Essbereich im Obergeschoss ist über eine Aussentreppe vom Pausenhof her direkt erreichbar. Diesem Gebäude ist zudem eine Turnhalle mit Aula angegliedert. «Das Modell zeigt, wie die Schulanlage mit einer Turnhalle aussehen könnte. Für die Realisation der Schulanlage ist die Turnhalle aber nicht zwingend nötig», sagt Meier. Eine Turnhalle könnte auch später noch gebaut werden. Es werde separat darüber abgestimmt.

Warum wurde sie bereits projektiert? An der Schulbürgerversammlung sei ein Antrag aus der Schulbürgerschaft im Verhältnis 4:1 gutgeheissen worden, antwortet Meier. Der Antrag habe verlangt, zum Schulhaus auch eine Turnhalle mit Aula zu projektieren.

Die Jury ist vom Raumkonzept der Turnhalle mit Aula überzeugt. Ein unterirdischer Gang verbindet die Turnhalle mit dem Schulhaus. Meier:

«Auch wenn eine Turnhalle nicht Teil des eigentlichen Schulhausprojekts ist, wünschenswert wäre sie allemal. Denn die Turnhallen im Andwiler Ebnet-Schulhaus sind komplett ausgebucht. Und wir erhalten immer wieder Anfragen.»

Tagsüber beanspruche der Schulsport sie, abends und an den Wochenenden die Vereine.

Bald mit der Detailplanung beginnen

Zusätzlicher Schulraum für Andwil-Arnegg ist ein Thema, das schon seit vielen Jahren immer wieder diskutiert wird. Jetzt gehe es einen Schritt weiter, sagt Meier. Nachdem der Juryentscheid gefallen sei, könne nun mit der Detailplanung begonnen werden. Meier rechnet damit, dass im Herbst/Winter über das Bauprojekt abgestimmt werden kann. Mit welchen Kosten muss gerechnet werden? «Der Kostenrahmen beträgt etwa 15 Millionen Franken ohne Turnhalle», antwortet der Schulratspräsident.

Wie hoch die Kosten genau seien, werde der Kreditantrag zeigen. Sie seien abhängig von der Materialisierung. Meier spricht damit unter anderem die Ausführung mit Holz an. «Je nach Wahl des Holzes kann das Projekt teurer ausfallen. Gerade, wenn einheimisches Holz verwendet wird.» Holz ist auch für die Innenausstattung vorgesehen. «Holz macht Räume behaglich», sagt der gelernte Innendekorateur. Derzeit sei aber noch nichts in Stein gemeisselt.

Infoveranstaltungen: Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr, Schulhaus Ebnet; Donnerstag, 12. Januar, 17 bis 20 Uhr, Besichtigung Resultate Studienauftrag, Schulhaus Ebnet.

