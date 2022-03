Streit an Goldacher Schule: Eltern erhalten Brief

Schulgewalt Nach Vorfall auf Pausenplatz in Goldach: Eltern erhalten Brief der Schule – zu spät, finden einige Mit einem Brief zur Online-Berichterstattung im «Tagblatt» nimmt die Schule Goldach bei Eltern Stellung. Zu spät, sagen Erziehungsberechtigte und stellen die Frage, ob die Schule nicht schon früher hätte kommunizieren müssen, da doch einiges im Argen liege? In den Social-Media-Kanälen ist die Empörung gross. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Nach einem eskalierten Streit zwischen zwei Schülern der Goldacher Unterstufe muss sich die Schulführung erklären. Bild: Getty

Die Kantonspolizei St.Gallen wurde kürzlich in ein Schulhaus nach Goldach gerufen, weil ein Schüler eine Lehrerin angegriffen hat. Die Lehrerin wollte zwischen zwei streitenden Schülern schlichten, hat dabei selbst Schläge abbekommen und wurde bespuckt. Eltern von Schülerinnen und Schülern des betroffenen Schulhauses haben nun als Reaktion auf den Artikel im «St. Galler Tagblatt» einen Brief von der Schule erhalten; dieser liegt der Redaktion vor.

Darin bestätigen Schulpräsident Rolf Deubelbeiss und Schulsekretär Stefan Sieber den Vorfall. Im Brief heisst es: «Am Freitag, 11. März 2022, eskalierte auf dem Pausenplatz in der Morgenpause ein Streit. Da die Situation nicht mehr kontrolliert und beruhigt werden konnte und die Schulleitung nicht sofort abkömmlich war, wurde die Polizei gerufen. (...) Nach der Pause konnte die Schulleitung vor Ort zusammen mit allen Beteiligten die Situation beruhigen sowie erste Gespräche führen.»

Eltern hätten sich raschere Information gewünscht

Ausserdem steht im Elternbrief: «Da sich der Vorfall ausserhalb der Klasse und zwischen einzelnen Personen zugetragen hat, haben wir bewusst auf eine breite Information verzichtet. Dies nicht zuletzt auch, um den Persönlichkeitsschutz der Beteiligten zu wahren.» Mit keiner Silbe erwähnt wird, dass die Lehrerin beim Schlichten des Streites zwischen die Fronten geraten ist und dafür selbst Schläge kassierte.

Ein besorgter Vater schreibt nach Erhalt des Elternbriefes an die «Tagblatt»-Redaktion:

«Ich bin hin- und hergerissen. Müsste eine Schule in Richtung Eltern nicht schon früher kommunizieren, dass da einiges im Argen liegt?»

Der Vater ist sich auch nicht sicher, was er davon halten soll, dass der Vorfall unter dem Mantel des Persönlichkeitsschutzes zurückgehalten wurde. Vor allem, wenn es doch geradezu eine Kündigungswelle gegeben habe. Dies sei das, was einen als Vater momentan im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Schule umtreibe.

Auch eine betroffene Erziehungsberechtigte hätte sich eine offensivere Information gewünscht. Sie sagt: «Wenn es Streit gibt auf dem Pausenplatz, ist das kein Grund für mich, Eltern zu informieren. Das kommt gelegentlich vor. Aber wenn ein Streifenwagen der Polizei vorfährt und Kinder erzählen am Küchentisch davon, dann will man schon wissen, was los ist.»

An die Empfehlungen der Fachstelle gehalten

Schulpräsident Rolf Deubelbeiss antwortet per Mail auf die Frage, ob die Schule nicht hätte früher kommunizieren müssen? «Bei der Bearbeitung des ganzen Vorfalls, auch der Information, haben wir uns an die auf der Website des Schulpsychologischen Dienstes publizierten Empfehlungen gehalten. Dabei sollen in einem ersten Schritt die Angehörigen der Hauptbeteiligten informiert werden und im Nachgang dann allenfalls betroffene Klassen und das Lehrerteam. Da der Vorfall ausserhalb der Klasse geschah und zwischen Einzelpersonen haben wir auf eine breite Information vorerst verzichtet.»

Rolf Deubelbeiss, Schulpräsident Goldach Bild: Thi My Lien Nguyen

Überdenkt die Schule Goldach aufgrund der Geschehnisse die Kommunikation in Richtung Elternschaft? «Im Nachhinein ist man immer klüger», so der Schulpräsident und räumt ein:

«Vielleicht wurde in einer ersten Beurteilung unterschätzt, wie auch andere Kinder den Vorfall mitbekommen haben.»

Dabei müsse aber immer auch abgewogen werden, dass die Schule an den Persönlichkeits- und Datenschutz der beteiligten Schüler und Lehrpersonen gebunden sei. Die Bildungskommission lasse sich in der aktuellen Situation eng vom Schulpsychologischen Dienst begleiten. Sollten von dieser Seite kritische Hinweise kommen, würden diese umgesetzt. Die Arbeit der Medien beurteilt Rolf Deubelbeiss in diesem Fall kritisch:

«Für eine vernünftige pädagogische Aufarbeitung des Vorfalls ist die ganze mediale Berichterstattung eher hinderlich.»

Intensive Diskussionen in den Onlineforen

In sozialen Netzwerken wird das Informationsverhalten der Schule nicht wirklich gelobt. Eine Userin auf Facebook schreibt: «Finde es sehr komisch, dass die Eltern nicht informiert wurden. Ich möchte wissen, wieso nicht, würde es wichtig finden. In Goldach wird alles unter den Tisch gekehrt, umsonst haben die Lehrerinnen nicht gekündigt. Schlimm, wenn so etwas schon in der Unterstufe passiert.»

Eine Frau vertritt eine eher «handfestere» Meinung: «Das waren noch Zeiten, als der Lehrer oder Lehrerinnen wie auch der Pfarrer, der Arzt und der Polizist Respektspersonen waren und statt psychische physische Lektionen erteilt wurden. Ein wenig Zucht und Ordnung müssten halt auch heutzutage sein, denn die Erziehung von Kindern wird immer schwieriger. Die Eltern haben keine Zeit mehr dazu und die Andern dürfen nicht!» Ein User unterstützt diese Meinung: «Schade, dass Lehrer und Lehrerinnen nicht mehr härter durchgreifen dürfen.»

Eine Frau erkennt richtig, dass Gewalt keine Lösung bei Gewalt sein kann, und schreibt: «Das ist Sache der Erziehung, wenn die Kinder sich so verhalten. Wir können heute froh sein um jeden, der den Lehrerjob macht.» Der Kommentar «Kulturwandel», der ein Migrationsproblem als Ursache sieht, wird gekontert: «Das hat weder mit Kultur noch mit Erziehung zu tun. Da muss der Schulpsychologe ran. Passiert in den besten Familien, dass der Schweizer Sohn auf die Schweizer Mutter losgeht, und da spricht niemand von Kultur und Erziehung! Also bleibt bitte realistisch!»

