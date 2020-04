Schulen der Stadt St.Gallen sind zufrieden mit dem Start des digitalen Corona-Fernunterrichts Drei Wochen mussten die Jugendlichen bereits die digitale Schulbank drücken. Die Schulen ziehen eine Zwischenbilanz vor den Frühlingsferien und wollen die gemachten Erfahrungen in den künftigen Unterricht einfliessen lassen. Dinah Hauser und Marlen Hämmerli 03.04.2020, 05.00 Uhr

Während dem Corona-Lockdown findet der Unterricht zu Hause statt. Ein Bub arbeitet für die Schule, während seine Mutter Homeoffice macht. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Die Schüler müssen massenweise Aufgaben lösen.» «Jede Klasse hat ein anderes System.» Solche Rückmeldungen zum derzeit nötigen Fernunterricht erreichen die Redaktion. Während des Corona-Lockdowns ist viel Verständnis von Eltern schulpflichtiger Kinder gefragt, gerade auch auf der Oberstufe.

«Zu Hilfslehrern sollen die Eltern nicht werden.»

Die Lehrpersonen hätten es seit der Schliessung der Schulen Mitte März gut gemeint und den Schülerinnen und Schülern viel Arbeitsmaterial mitgegeben. Zudem hätten sie verschiedene Kommunikationssysteme verwendet. Das soll nun einheitlicher werden mit Microsoft Teams. Das Programm bietet Videotelefonie, Chats, eine Dateiablage und vieles mehr. Die Lehrpersonen würden dazu in den Frühlingsferien geschult. Insgesamt zieht Rizza ein positives Fazit. «Alle Lehrpersonen ziehen mit und wir sind dankbar für die Unterstützung der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler.» Der Start sei trotz vieler Herausforderungen gelungen, nun gehe es darum, das Konzept zu optimieren.

Nachbarsfamilie

Die Nachbarsfamilie hilft mit

Sprachbarrieren oder fehlende Computer seien etwa eine Herausforderung. «Wer kein geeignetes Gerät zu Hause hat, kann sich bei uns melden und einen Laptop ausleihen», betont Rizza. Eine Familie sei mit der Situation überfordert gewesen. «Die Nachbarn haben sich bei uns gemeldet und unterstützen die Familie nun in Absprache mit uns.»

Den Schülerinnen und Schülern soll es in den Ferien auch ohne Ausgang nicht langweilig sein. «Die Fachlehrkräfte nutzten die Zeit haben die freiwillige Frühlingschallenge ins Leben gerufen – auch damit die Jugendlichen nicht ständig an den Geräten sitzen», sagt Rizza. Die Aufgaben stammen aus den Bereichen Sport, Werken und Zeichnen. Die teilnehmenden Kinder erhalten ein Set mit den nötigen Materialien.

Nach den Frühlingsferien sind zudem Online-Präsenzzeiten und Unterricht per Videokonferenz über das neue Programm geplant. So müssen sich die Jugendlichen beispielsweise zum Matheinput um 8.30 Uhr einloggen und danach selbstständig arbeiten. Per Chat können sie den Lehrpersonen Fragen stellen.



Miteinander und voneinander lernen

Marc König, Rektor Kantonsschule am Burggraben Bild: PD

An der Kantonsschule am Burggraben wird für die Kommunikation ebenfalls auf «Teams» gesetzt. Auf einen regelmässigen Austausch werde Wert gelegt, sagt Rektor Marc König. «Es geht darum, miteinander und voneinander zu lernen und die gemachten Erfahrungen zu teilen.» Die Mutter einer 15-jährigen Tochter schreibt jedoch, sie hätte eine engere Begleitung durch die Lehrkräfte erwartet. Die Jugendlichen sollten nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, sagt König. «Deshalb sind wir zurückhaltend beim Eins-zu-Eins-Unterricht.»

Bewährt habe sich, Aufträge über mehrere Lektionen zu erteilen, damit die Jugendlichen ihre Zeit zur Erledigung der Arbeiten einteilen können. «Die ersten Erfahrungen zeigen aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler für die Aufträge häufig länger als im Präsenzunterricht brauchen.» Herausforderungen bestünden mit einzelnen Schülern, die in einem Fach nicht so stark seien oder noch Mühe mit der Selbstorganisation hätten. Ansonsten sei der Online-Unterricht an der Kantonsschule dank des Engagements aller gut angelaufen.

Flade mit iPads im Vorsprung

An der Katholischen Kantonssekundarschule gibt es seit Herbst in einigen Schulhäusern Schulerinnen und Schüler, die mit einem iPad ausgestattet sind. Dort sei die Kommunikation ohne Probleme verlaufen. Zu Jugendlichen ohne Tablet musste erst der Zugang erschlossen werden, sagt Schulpräsidentin Margrit Stadler.

Margrit Stadler, Flade-Schulpräsidentin Bild: Fabian Herzog

Den Unterricht der Katholischen Kantonssekundarschule Flade bewertet eine Mutter positiv: «Mein älterer Sohn macht alles selbstständig, hilft dem kleinen Bruder und motiviert ihn durch seine Anwesenheit.» An der Flade sind einige Jugendliche seit Herbst mit einem iPad ausgestattet. Bei ihnen verlaufe die Kommunikation ohne Probleme, sagt Schulpräsidentin Margrit Stadler. Zu Schülern ohne Tablet habe der Kontakt erst hergestellt werden müssen.

«Bewährt hat sich ein gültiger Stundenplan und die Präsenz der Lehrpersonen.»

Ein Ferienprogramm gibt es nicht. «Die schulfreien Tage sollen ohne Schule und Hausaufgaben verbracht werden können und zur Erholung und Entspannung dienen.» Die unterrichtsfreie Zeit werde für die Planung der nächsten Schritte genutzt. Vom Bildungsdepartement erwartet Stadtler Vorgaben zum weiteren Vorgehen. Bereits bekannt sei, dass nun auch neue Lerninhalte vermittelt werden sollen.