Schule Weil der Platz immer knapper wird: Die Stadt Rorschach will eine neue Doppelturnhalle bauen In Rorschach hat es zu wenig Turnhallen. Die Stadt will nun beim Pestalozzi-Schulhaus eine neue Doppelturnhalle mit Tiefgarage bauen. In die bestehende Turnhalle aus dem Jahr 1955 könnte dann die Tagesstruktur einziehen. 2022 sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den Projektierungskredit abstimmen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 10.10.2021, 18.30 Uhr

Links neben dem Pestalozzi-Schulhaus hat es heute eine kleine Einzelturnhalle. Diese soll durch eine neue Doppelturnhalle ersetzt werden. Michel Canonica

Fussballspielen, Geräteturnen oder Völkerball: Sport ist ein wichtiger Bestandteil in der Schule. Auch in der Stadt Rorschach schlüpfen die insgesamt 900 Schülerinnen und Schüler jede Woche in ihre Sportkleider und toben sich in den Turnhallen aus. Gerade an diesen mangelt es in der Hafenstadt aber. Gewisse Turnlektionen von Kindergarten- und Unterstufenklassen finden draussen oder in der Aula statt.

Aufgrund des Schulraumkonzepts 2030 geht die Stadt davon aus, dass es in den nächsten zehn bis 15 Jahren pro Jahrgang je eine zusätzliche Klasse geben wird. Insgesamt wären das zwölf bis 14 Klassen mehr in der Schule Rorschach – so viele, wie es heute allein im Schulkreis Mühletobel sind.

Abhilfe soll nun in absehbarer Zeit eine neue Doppelturnhalle neben dem Pestalozzi-Schulhaus schaffen. Dieses befindet sich neben den drei markanten Stadtwald-Hochhäusern. Auf dem Schulareal gibt es bereits eine Turnhalle, direkt neben dem Schulhaus. Diese ist aber zu klein und veraltet, wie Schulpräsident Guido Etterlin sagt. Er betont:

«Wir brauchen unbedingt zwei neue Hallen.»

Bestehende Halle zu erweitern, ist keine Option

An Turnhallen mangelt es vor allem im Schulkreis Pestalozzi, der sieben Kindergärten und zwei Schulhäuser umfasst. «In diesem Schulkreis haben wir die meisten Kinder. Trotzdem ist es der Schulkreis, der über die wenigsten Hallen verfügt», sagt Etterlin. Denn im Schulkreis Pestalozzi gibt es nur eine Turnhalle. Das sei klar zu wenig.

Guido Etterlin, Schulratspräsident und SP-Stadtrat Rorschach. Urs Bucher

Der Rorschacher Stadtrat hatte zunächst im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mögliche Varianten für einen Neubau evaluiert. Zur Auswahl stand eine neue Doppelturnhalle am bestehenden Standort. Diese Variante sieht zwei Hallen übereinander vor. Die zweite Variante ist eine Doppelturnhalle auf dem heutigen Parkplatz. Hier würden die Hallen nebeneinanderliegen.

Die bestehende Turnhalle aus dem Jahr 1955 zu erweitern, ist laut dem Schulpräsidenten keine Option. Zum einen sei der Grundriss nicht optimal und die Halle zu wenig hoch. Die Stadt habe bereits 2005 im Rahmen der Sanierung des Schulhauses Pestalozzi bewusst darauf verzichtet, auch die Turnhalle zu sanieren. «Wir wussten damals schon, dass wir in der Zukunft eine neue Halle brauchen», sagt Etterlin.

«Es wäre fatal gewesen, Geld in eine alte Halle zu stecken, die ersetzt werden soll.»

Parkplätze müssten neuer Halle weichen

Schulrat und Stadtrat hatten sich schliesslich einstimmig für die zweite Variante entschieden. Diese habe mehrere Vorteile, sagt Etterlin. Unter anderem habe man mit zwei nebeneinanderliegenden Hallen mehr Spielraum. «Man kann die beiden Hallenflächen leicht voneinander abtrennen, kann aber auch die ganze Fläche der Doppelturnhalle nutzen, beispielsweise für Anlässe.» Auch Vertreter des Handballklubs hätten bereits Interesse an einer solchen Halle geäussert, da genügend Platz für das Spielfeld sowie Zuschauerinnen und Zuschauer vorhanden wäre.

Zudem ist bei dieser Variante kein Provisorium nötig. «Wenn wir eine neue Halle an einem neuen Standort bauen, können wir das alte Gebäude bis zum letzten Tag nutzen.» Das spare Kosten – «ein schöner Nebeneffekt». Die Bauzeit werde auf rund zwei Jahre geschätzt.

Die neue Doppelturnhalle soll dort gebaut werden, wo erst vor rund vier Jahren neue Parkplätze geschaffen wurden. Er könne es verstehen, sagt Etterlin, wenn sich nun einige Personen fragen, warum man damals 80'000 Franken in Parkplätze investiert hatte, die nun wieder weg sollen. Geld verschwendet habe man nicht, sagt er.

«Vor vier Jahren bestand ein dringender Handlungsbedarf, was die Parkplätze anbelangte.»

Er spricht von unhaltbaren Zuständen, die sich vor der Realisierung der neuen Parkplätze täglich vor dem Pestalozzi-Schulhaus abgespielt hätten. Damals befanden sich die Parkplätze unmittelbar beim Schulhauseingang. Die vielen Eltern-Taxis seien teilweise bis vor die Türe gefahren und hätten die Sicherheit der 300 Schülerinnen und Schüler gefährdet. «Wir mussten deshalb handeln.»

Die neue Doppelturnhalle soll dort gebaut werden, wo sich heute die Parkplätze befinden. Michel Canonica

Dreifachturnhalle würde zu viel Platz einnehmen

Die rund 30 Parkplätze würden mit der neuen Halle aber nicht einfach verschwinden. Unterhalb der Doppelturnhalle ist laut Etterlin eine grössere Tiefgarage vorgesehen. Die Parkplätze sollen bewirtschaftet werden. Damit könnte man ein weiteres Problem lösen: Denn in diesem Gebiet in Rorschach mangelt es nicht nur an Turnhallen, sondern auch an Parkplätzen.

Auch die Frage, weshalb man denn nicht gleich eine Dreifachturnhalle baue, sei schon gestellt worden, sagt Etterlin. Das sei wegen der Dimension aber nicht möglich. «Die Halle würde das denkmalgeschützte Pestalozzi-Schulhaus zubauen. Das geht nicht.» Zudem müsste man einen grossen Teil der Spielwiese beanspruchen. Diese wäre danach zu klein.

Tagesstruktur könnte in alte Turnhalle zügeln

Trotz Neubau soll die alte Turnhalle später nicht abgerissen werden. Die Stadt will das Gebäude anderweitig nutzen. Gegenüber der Schulanlage Pestalozzi befindet sich die Tagesstruktur, die heute in der ehemaligen evangelisch-methodistischen Kirche ist. Dieser Standort sei nicht optimal, sagt Etterlin.

Denn der Spielplatz befinde sich auf dem Schulareal und somit auf der anderen Strassenseite. «Man kann die Kinder nicht alleine dorthin gehen lassen.» Sinnvoller wäre es daher, wenn sich die Tagesstruktur direkt auf dem Schulgelände befinden würde. Die alte Turnhalle würde für diesen Zweck sanft saniert werden.

So sieht nun der Zeitplan aus: Die Stadt eruiert derzeit gemeinsam mit dem Architekten die Kosten. Eine Kostenschätzung will Etterlin noch keine abgeben. Dafür sei es noch zu früh. 2022 soll der Projektierungskredit der Bürgerschaft unterbreitet werden. Wird dieser angenommen, wird ein konkretes Bauprojekt ausgearbeitet.

