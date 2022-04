Schulraum: Untereggen möchte Turnhalle aufstocken

Schule Untereggen will den Schulhaus-Pavillon abbrechen: So sollen die Schulkinder neu untergebracht werden In Untereggen braucht es mehr Platz für die Schule. Geplant ist eine Aufstockung der Turnhalle. Wie das Projekt finanziert wird, ist ein Knackpunkt. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 18-jährige Pavillon auf dem Schulhausplatz soll abgebrochen werden. Bild: Belinda Schmid

Der Pavillon auf dem Schulhausplatz in Untereggen ist ein Providurium, wie er im Buche steht. Als Provisorium gedacht, ist der Bau inzwischen 18-jährig und sanierungsbedürftig. Statt ihn zu sanieren, will die Gemeinde den Pavillon abbrechen. Damit würde der Platz frei und könnte durch Schule, Kirche und das Dorf genutzt werden: als Pausenplatz und Festplatz etwa.

Doch wie soll der entstehende Raumbedarf gedeckt werden? Die Schule benötigt zusätzliche Klassen- und Gruppenräume, Zimmer für die Haustechnik, die Bibliothek, die schulische Heilpädagogik sowie die Logopädie. Zudem wird ein Raum für die Tagesstruktur mit Mittagstisch nötig sein, die die Gemeinde bald obligatorisch anbieten muss. Noch steht die Planung am Anfang. Klar sind die Richtung, in die es gehen soll, die ungefähren Kosten und der Zeitplan.

Drei Varianten als zu teuer befunden

Ein Zürcher Architektenbüro hat mit einer Machbarkeitsstudie geprüft, wie die nötigen Räume bereitgestellt werden könnten und was dies kosten würde. Drei Varianten wurden als zu teuer verworfen. Bei jenen mit grossen Neubauten entstünden zudem grössere Ausgaben für einen Architekturwettbewerb, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Die Investitionskosten betrugen zwischen rund 6,3 Millionen und fast 11 Millionen Franken (plus/minus 35 Prozent). Vorgesehen war bei zwei der drei Lösungen ein Neubau der Mehrzweckhalle respektive der Turnhalle, die von 1984 datiert.

Stattdessen steht nun Variante 4+ zur Debatte: Die Turnhalle neben der Kirche soll um zwei Geschosse aufgestockt werden. Die Aufstockung würde ungefähr 6,4 Millionen Franken kosten. Bei dieser Variante ist gemäss der Mitteilung ein einfacherer Architekturwettbewerb möglich. Der Gemeinderat hat die Pläne an der Bürgerversammlung Ende März vorgestellt. Bezüglich Statik, Erdbebensicherheit, Brandschutt, Behindertentauglichkeit und Vorschriften seien sie umsetzbar. Wo die Räume für die Tagesbetreuung untergebracht werden, steht noch nicht fest.

«Wichtig für lebendiges Dorf und gute Schule»

Gemeindepräsident Norbert Rüttimann sagt, es solle eine massvolle, aber gute Infrastruktur gebaut werden. «Der Gemeinderat ist überzeugt, dass diese wesentlich zu einem lebendigen Dorf beiträgt und dass unsere Kinder weiterhin eine gute Schule mit entsprechenden Räumen besuchen können.»

Norbert Rüttimann, Gemeindepräsident Untereggen. Bild: Ralph Ribi

In Untereggen gehen derzeit leicht weniger Kinder zur Schule als in den Vorjahren; die Zahlen sind rückläufig. Rüttimann geht aber davon aus, dass sich dies wieder ändern wird – aufgrund der Bauprojekte im Hinterhof und Mittlerhof sowie der generationsbedingten Wechsel in den bestehenden Einfamilienhäusern. Insgesamt besuchen in Untereggen rund 100 Kinder den Kindergarten und die Primarschule, diese Zahl schwankt laut Rüttimann pro Jahr um etwa ein Dutzend.

Im Herbst entscheidet das Volk an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung über den Planungskredit. Der Termin steht noch nicht fest. Der Kredit wird die Kosten für den obligatorischen Architekturwettbewerb enthalten sowie für die Projektierung durch das Siegerbüro und weitere Fachplanerinnen und -planer. Mit dem Architekturwettbewerb wird evaluiert, wie die Aufstockung und der frei werdende Schulhausplatz gestaltet werden.

Verkehrssituation soll verbessert werden

Bei der anstehenden Planung geht es aber noch um mehr. Die Gebäude müssen in den nächsten Jahren saniert werden. Besonderer Bedarf besteht bei Haustechnik und Gebäudehülle, wie aus der Machbarkeitsstudie hervorgeht. Die Sanierung des Schulhauses sei nicht vordringlich, müsse aber angegangen werden, nachdem die Ersatzräume für den Pavillon realisiert seien, sagt Rüttimann. In der Investitionsplanung sind im Jahr 2029 rund 1,2 Millionen Franken für die Sanierung eingestellt.

Ausserdem wird geprüft, wie die Verkehrssituation verbessert werden könnte. Wer zum Parkplatz Kirchenacker möchte, muss am Schulhaus auf der einen Seite und am Spielplatz sowie an der Spielwiese auf der anderen Seite vorbeifahren. «Das birgt Gefahren für die spielenden Kinder», schreibt der Gemeinderat Untereggen in der Mitteilung weiter.

Zur Diskussion steht eine Verlegung des Parkplatzes an die Spielbüelstrasse oder eine andere Erschliessung. Der neugestaltete Parkplatz soll so erschlossen werden, dass auf ihm ein Festzeltbetrieb möglich wird. Ein St.Galler Ingenieurbüro und ein Wiler Freiraumplaner erarbeiten dazu eine Studie. Dabei wird auch geprüft, ob die sanierungsbedürftige Doppelgarage auf dem Schulareal ersetzt werden könnte.

Erste Varianten liegen laut Gemeindepräsident Rüttimann vor. Im Idealfall könne die Verkehrssituation verbessert werden, noch bevor die neuen Schulräume gebaut sind, heisst es in der Mitteilung. Inklusive der Kosten für den zu sanierenden Hartplatz rechnet die Gemeinde mit Investitionen von rund einer Million Franken. Nicht inbegriffen ist ein allfälliger Landkauf.

Gemeinderat geht in Klausur

Die Gemeinde hat bereits Gespräche mit der Katholischen Kirchgemeinde Region Rorschach geführt, da sich der Parkplatz auf ihrem Boden befindet. Weitere, auch mit der Nachbarschaft, werden folgen. Als Nächstes wird nun laut Rüttimann eine Baukommission gebildet. Stimmt die Bürgerschaft im Herbst dem Planungskredit zu, könnte 2024 die Urnenabstimmung zur Aufstockung der Turnhalle erfolgen. Frühestens Ende 2026 wären die neuen Räume bezugsbereit.

Eine Knacknuss gibt es aber noch: Die Finanzen der Gemeinde sind nicht gerade rosig. 2021 betrug das Minus rund 135'000 Franken bei einem Gesamtaufwand von 5,6 Millionen Franken. Für 2022 geht die Gemeinde von einem Minus von rund 482'000 Franken aus. Das Eigenkapital betrug Ende 2021 rund 3,2 Millionen Franken. Rund die Hälfte des Budgets wird – wie in anderen Gemeinden – für die Schule aufgewendet.

Mit den Schul- und Gemeindefinanzen wird sich der Gemeinderat Untereggen daher Ende Mai an seiner Klausurtagung intensiv beschäftigen, wie Gemeindepräsident Rüttimann sagt. Danach wird er über die möglichen Schritte zur Finanzierung informieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen