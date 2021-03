SCHULE Kopie von Der St.Galler Stadtrat plant neue Schulraumstrategie: Was Schule und Schüler in den nächsten Jahren brauchen Das Stadtparlament soll am Dienstag einen Kredit von knapp 200'000 Franken für die Ausarbeitung einer Schul- und Betreuungsraumstrategie bewilligen. Diesmal mit 15-Jahre-Horizont und externer Unterstützung. Diana Hagmann-Bula 18.03.2021, 16.09 Uhr

Der Stadtrat will herausfinden, wie er Platz für die vorausgesagten zusätzlichen 50 Klassen im Schuljahr 2027/2028 und den steigenden Bedarf an Tagesbetreuung schaffen kann. Bild: Benjamin Manser

Moderne Schule ist lebendige Schule. Und diese Schule verändert sich nun mal, Schülerzahlen verändern sich nun mal. «Darum ist der Postulatsbericht FSA+ aus dem Jahr 2017 teils schon wieder überholt», sagt Stadtrat Mathias Gabathuler, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit. 2017/18 waren es noch 6129 Schulkinder (Kindergarten bis Oberstufe), 2020/2021 sind es 6485 und 2027/28 sollen es gemäss Prognosen 7250 sein. Das bedeutet einen Anstieg um 18,3 Prozent. Anders ausgedrückt: 2027/28 wird St.Gallen 50 Schulklassen mehr zählen als im 2017/18.

«Wir beobachten eine Verjüngung der Stadt. Also eine demografische Veränderung, die dazu führt, dass wir in Schule und Tagesbetreuung steigenden Bedarf haben, während wir einen weniger ausgeprägten Anstieg an Einwohnerinnen und Einwohnern haben», sagt Gabathuler. In der Vorlage, die am Dienstag vor das Stadtparlament kommt, ist von rollender Planung die Rede. Es liege in der Natur der Sache, dass der Schul- und Betreuungsraum von Zeit zu Zeit überdacht werden müsse.

In der Stadt St.Gallen ist es nach vier Jahren wieder so weit. 2017 noch war FSA+ (Freiwilliges Schul-Angebot) und der flächendeckende Ausbau der Tagesbetreuung Thema, nun folgt die Strategie Schul- und Betreuungsraum 2021. Der Stadtrat will untersuchen, wie er Raum für 50 Klassen bereitstellen kann. Betriebliche Optimierungen, räumliche Umnutzungen, Miete, Ergänzungsbauten, Neubauten? Vielleicht sogar das 2017 geschlossene Schulhaus Tschudiwies reaktivieren, dem das Quartier noch immer nachtrauert? Gabathuler: «Es ist fast alles denkbar. Das Projekt wird zeigen, was tatsächlich Sinn ergibt.»

Anders als 2017 hat sich der Stadtrat diesmal externe Unterstützung geholt. Für viele Arbeitsschritte werde spezifisches Fachwissen benötigt, das intern nicht oder nicht ausreichend vorhanden sei, schreibt das Gremium. Und arbeitet mit den Zürcher Firmen Basler & Hoffmann AG und Eckhaus AG zusammen. Gabathuler: «Beide Unternehmen bringen sehr viel Erfahrung mit. So haben sie 2019 eine vergleichbare Raumplanungsstrategie für die Stadt Winterthur erstellt.»

15 statt nur sechs Jahre planen

Anders als 2017 ist auch der Zeithorizont. Er erstreckt sich nun über 15 Jahre. «Aufgrund der langen Vorlauf- und Planungszeit für Bauprojekte hat sich gezeigt, dass sechs Jahre wie bei FSA+ zu kurz sind», sagt Gabathuler. Bei grossen Bauprojekten wie Schulneubauten würden von der Projektierung bis zum Abschluss der Bauarbeiten erfahrungsgemäss acht Jahre verstreichen. Nach Vergleich mit anderen Städten und Austausch mit Fachleuten sei man zum Schluss gekommen, dass eine Prognose für 15 Jahre richtig sei. Dieser Zeitraum stimme auch mit der Investitionsplanung überein. «Ein längerer Zeitraum hingegen würde bald einmal unpräzise und zum Blick in die berühmte Glaskugel.»

Das Projekt soll aufzeigen, welche Bauvorhaben und Investitionen im Bereich Schule und Tagesbetreuung in den nächsten 15 Jahren nötig sind. Dazu überprüft der Stadtrat die Flächenstandards. Und wie weit sie «im Sinne der nötigen Sparanstrengungen in verantwortbarem Masse» gesenkt werden können, ist in der Vorlage zu lesen. Orientierung bieten dabei Empfehlungen des Kantons. Gabathuler: «Es geht um die Idee, welche Räume künftig von Schule und Tagesbetreuung genutzt werden können. Dazu gehören auch die Turnhallen.»

Dabei soll trotz Spardruck Rücksicht auf die moderne Pädagogik genommen werden. «In Zukunft sind Mobilität und Flexibilität wichtig», betont Gabathuler, ehemaliger Rektor der Kantonsschule am Burggraben. Als gelungenes, bereits realisiertes Beispiel nennt er das Oberstufenschulhaus Ziel. Einen Teil der grosszügigen Schulgänge habe man mit Glaswänden in Boxen unterteilt. Der Schultag beginnt im Zimmer, später arbeiten die Schülerinnen und Schüler in den Glaskabinen frei an Projekten.

Strategie soll 2023 vorliegen

Der Stadtrat will das Projekt in acht Phasen organisieren. Die Ist-Situation soll spätestens im dritten Quartal dieses Jahres aufgenommen sein, bis dann liegt auch die definitive Prognose für die Zahl der Schülerinnen und Schüler vor. Ende Jahr werden die neuen Richtraumprogramme erarbeitet sein, bis Mitte 2022 nötige bauliche Massnahmen für Kindergärten, Primar- und Oberstufen sowie für die Tagesbetreuung. Der Stadtrat geht davon aus, dass die Kosten bis Herbst 2022 berechnet sind. Danach fasst er die Ergebnisse in einem Bericht zusammen und zeigt Anfang 2023 eine mögliche, zeitliche Realisierung in der Investitionsplanung 2024 auf.

Die Kosten für die Erarbeitung der Schul- und Betreuungsraumstrategie hingegen stehen schon fest. Sie belaufen sich auf 190'000 Franken. Das Stadtparlament muss den Kredit genehmigen. Nicht eingeschlossen sind die Kosten für das laufende Jahr. Deshalb werde ein Nachtragskredit nötig sein, heisst es in der Vorlage.

Hilfe auch bei Anwohnerprotesten

Dient das Strategiepapier dem Stadtrat auch dazu, allfällige Proteste gegen Neubauten niederzuschmettern? Beispiel Sömmerliwiese. Vor ein paar Jahren wollte die Stadt auf einem Teil der Grünfläche eine moderne Tagesbetreuung bauen, die Bevölkerung verhinderte das jedoch. Nun steht der Neubau neben dem Schulhaus Feldli. Oder Fall Boppartshof. Die Stadt will neben dem Schulhaus einen dreistöckigen Neubau für die Tagesbetreuung errichten. Dafür müsste ein Teil der Spiel- und Sportwiese weichen. Ein Anwohner wehrt sich nun. Mathias Gabathuler erachtet die Strategie als wichtiges, strategisches Führungsinstrument zur Setzung von Prioritäten in Zeiten von knappen finanziellen Ressourcen. «Selbstverständlich helfen klare Grundlagen auch, die Bauvorhaben zu erklären, den Bedarf glaubhaft zu argumentieren und so Akzeptanz zu schaffen. Projektziel aber ist das nicht.»

Externe Hilfe umstritten

«Tönt sehr gut auf dem Papier. In Anbetracht der finanziellen Lage der Stadt beurteile ich das Projekt aber kritisch. Ich bezweifle, dass es den Nutzen bringt, der versprochen wird», sagt SVP-Stadtparlamentarierin Manuela Ronzani. Darüber nachdenken, wie sie Räume mehrfach verwenden lassen, ja. Sie sagt: «Aber ohne teure Unterstützung von aussen.»

CVP-Stadtparlamentarierin Gisela Keller, Mitglied der Bildungskommission, begrüsst die externe fachliche Hilfe, ebenfalls den längeren Zeithorizont. «Ich sehe ein, dass Schule und Tagesstruktur wieder zusammenrücken müssen, um zu sparen. Ich hoffe aber auch, dass der Stadtrat noch neue, andere Ideen hat, um die Schule zukunftstauglich zu machen.»

Weshalb nicht auch Musikschule und Spielgruppen einbeziehen? Und berücksichtigt die Strategie die Digitalisierung der Schule, neue pädagogische Formen, sieht sie etwa Gärten und Küchen vor? Ende 2022 wird Gisela Keller es erfahren.