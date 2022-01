Diese Regeln gelten bei den Skilagern in Gossau und Rorschach

Schule Von Zitterpartien und Teststrategien: So laufen die Skilager der Schülerinnen und Schüler aus Gossau und Rorschach dieses Jahr ab Die Skilager der Rorschacher Oberstufe wurden abgesagt, jene der Primarschule könnten noch stattfinden. Auch die Gossauer Schülerinnen und Schüler sollen im Februar ins Lager können. Die Verantwortlichen erklären, wie sie mit der Coronasituation umgehen. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Wenn sie denn überhaupt durchgeführt werden können, finden die Skilager in der Region dieses Jahr unter speziellen Vorzeichen statt. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Wäre 2022 ein normales Jahr, dann hätten sich auf den Skipisten in Glarus und Graubünden diese Woche auch Oberstufenschülerinnen und -schüler aus neun Rorschacher Klassen getummelt. Doch 2022 ist kein normales Jahr, die Coronapandemie hat die Welt noch immer im Griff – und die Skilager der Oberstufe fielen ihr zum Opfer. Man habe zwischen Weihnachten und Neujahr entschieden, sie abzusagen, sagt der Rorschacher Schulratspräsident Guido Etterlin.

Guido Etterlin, Schulratspräsident Rorschach. Bild: Urs Bucher

Dabei habe man sich nach den Empfehlungen des Bundesamtes für Sport gerichtet, das von Skilagern im Januar abgeraten hatte. Zudem wären die Platzverhältnisse in den beiden Lagerhäusern nicht ideal gewesen, wie Etterlin sagt:

«Wir hätten beispielsweise bei einem positiven Fall während des Lagers keine Möglichkeit gehabt, ein Isolationszimmer einzurichten.»

Die Gefahr eines Flächenbrandes wäre zu gross gewesen. «Aus diesen Gründen war die Durchführung der Skilager nicht zu verantworten.»

Lager sind gut für den Zusammenhalt

Die Absage sei jedoch nicht leicht gefallen, sagt Etterlin. Schon vergangenes Jahr konnten die Skilager nicht durchgeführt werden. «Es ist tragisch.» Man habe ausserordentlich gute Erfahrungen mit den Skilagern gemacht, betont er. Sie seien gut für den Klassenzusammenhalt. Darum überlege man sich, die Lager der Oberstufe im Frühling oder Sommer nachzuholen. Ohne Ski, dafür mit einem Programm für die wärmeren Tage.

Nicht abgesagt sind die Skilager zweier Primarschulklassen des Schulhauses Mühletobel, die im Februar stattfinden sollen. Es sei aber eine Zitterpartie, sagt Etterlin.

«Wir harren der Dinge und hoffen, dass die aktuelle Coronawelle bis dann abflacht.»

Die beiden Klassen würden nach Wildhaus reisen, wo auch die räumliche Situation in den Lagerhäusern besser sei. Sorgen macht sich Etterlin indes wegen der begrenzten Testkapazitäten. Denn vor der Abreise sollen alle Schülerinnen und Schüler getestet werden. Man habe nun Selbsttests besorgt. «Im Wissen darum, dass diese alles andere als präzis sind», betont Etterlin. Doch sie seien besser als nichts.

Ein Highlight für die Gossauer Schülerinnen und Schüler

Stefan Rindlisbacher, Schulpräsident Gossau. Bild: Ralph Ribi

Auch die Gossauer Schülerinnen und Schüler sollen im Februar in den Schnee. Man habe entschieden, die Skilager durchzuführen, sagt Schulpräsident Stefan Rindlisbacher. Eine wichtige Rolle bei diesem Entscheid habe sicher die Aussage des Kantonsarztamtes gespielt, dass dieses die Durchführung von Wintersportlagern unterstützte.

Zudem seien in Gossau die Wintersportlager sehr beliebt, obwohl freiwillig. Kinder und Jugendliche, die nicht in ein Skilager wollen, nehmen von Gossau aus an einem polysportiven Angebot teil. Rindlisbacher sagt:

«Für uns ist es wichtig, dass nach dem letztjährigen Verzicht auf viele gemeinschaftliche Anlässe, dieses Jahr nun ein Highlight für die Schülerinnen und Schüler stattfinden kann.»

Oftmals freuten sie sich schon das ganze Jahr auf diese Woche. Wegen Corona habe man den Kindern, Jugendlichen und deren Eltern indes die Möglichkeit gegeben, sich wieder vom Wintersportlager abzumelden, wenn sie ein ungutes Gefühl haben. Von den ursprünglich 533 Angemeldeten gehen laut Rindlisbacher nun trotz allem 485 ins Wintersportlager.

Vor dem Lager geht's in die Apotheke

Die Coronazahlen der Schule Gossau – bei den Kindern, Jugendlichen und Lehrpersonen – seien schon seit Wochen tief, so der Schulpräsident. Vielleicht trage dies dazu bei, dass die meisten Kinder weiterhin teilnehmen wollen. Trotzdem bleibe natürlich ein Restrisiko bestehen, dass sie sich im Lager mit Covid-19 infizieren.

«Wir wünschen uns natürlich, dass alle gesund bleiben.»

Dafür werden auch Vorkehrungen getroffen, für die Teilnahme an den Lagern gelten gewisse Bedingungen. So müssen sich die Kinder am Sonntag oder Montag zuvor mit einem Nasen-Schnelltest in der Apotheke in Gossau testen lassen, wie Rindlisbacher sagt. Ausgenommen sind Kinder, die zwischen dem 19. Dezember und 6. Februar nachweislich aus der Isolation entlassen wurden. Sollte ein Kind während des Lagers positiv getestet werden, muss es von den Eltern sofort abgeholt werden. Für Jugendliche ab 16 Jahren gilt die 2G-Regel.

