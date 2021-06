Im Juni findet in der Unteren Waid die letzte Maturafeier statt

Schule Das Gymnasium Untere Waid ist bald Geschichte: Grossteil der Schülerinnen und Schüler wechselt nach Gossau Ende Juni werden die letzten Maturazeugnisse verteilt: Das Gymnasium Untere Waid in Mörschwil gibt es nur noch bis zu den Sommerferien. Ein Grossteil der betroffenen Gymnasialklassen wechselt ans Friedberg-Gymnasium in Gossau. Zehn Lehrpersonen musste gekündigt werden. Perrine Woodtli 08.06.2021, 19.00 Uhr

Das Gymnasium Untere Waid heisst künftig nur noch Waid. Tobias Garcia (5. November 2020)

Bald ist es wieder so weit. Zahlreiche junge Männer und Frauen können nach den stressigen Prüfungswochen ihre Maturazeugnisse entgegennehmen. So auch in der Kapelle der Unteren Waid in Mörschwil. Dort geht dieses Jahr zum letzten Mal eine Maturafeier über die Bühne ‒ das Gymnasium Untere Waid ist danach Geschichte, nach fast 100 Jahren.

Nach den Sommerferien startet die Schule unter dem neuen Namen Waid. Sie führt zukünftig ein Untergymnasium, eine Ober­stufe mit typengemischten Jahrgangsklassen und Niveaustufen sowie eine Vorbereitungsklasse auf der Primarstufe. Der Stiftungsrat gibt das Gymnasium wegen zu tiefer Schülerzahlen auf, wie er im Herbst bekanntmachte.

In diesem Juni findet zum letzten Mal eine Maturafeier im Gymnasium Untere Waid in Mörschwil statt. Urs Bucher (21. Juni 2019)

Grossteil wechselt ans Gossauer Gymnasium

Für die heutigen Schülerinnen und Schüler der Unteren Waid bedeutet die Neupositionierung ihrer Schule einen Wechsel. Ab dem Schuljahr 2021/2022 hat die Waid mit dem Gymnasium Friedberg in Gossau eine Vereinbarung getroffen, wonach die Gymnasialschülerinnen und Gymnasialschüler künftig dort unterrichtet werden. Eine Verpflichtung besteht aber nur für das Friedberg-Gymnasium, die Schülerinnen und Schüler können auch an ein anderes Gymnasium wechseln. Auch das Schwerpunktfach Pädagogik, Psychologie und Philosophie (PPP) übernimmt das Friedberg-Gymnasium.

Sebastian Lamm, Rektor an der Unteren Waid und Prorektor am Gymnasium Friedberg. PD

Wie viele Schülerinnen und Schüler haben sich nun für das Gossauer Gymnasium entschieden? Die 5. Klasse mit 18 Schülerinnen und Schülern wird geschlossen nach Gossau wechseln. «Sie wollen zusammenbleiben», sagt Sebastian Lamm. Er ist Rektor an der Unteren Waid sowie Prorektor und Mittelschullehrer am Gymnasium Friedberg. Am Friedberg werden die 18 Schüler dann auch eine eigene Klasse bleiben. Ihre Klassenlehrerin wird eine Lehrerin sein, die mit ihnen nach Gossau wechselt.

Von der 4. Klasse wechseln vier Schülerinnen und Schüler ebenfalls ans Friedberg-Gymnasium, ein Schüler wird nach den Sommerferien die Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen besuchen. Zwei Schüler haben zudem bereits im Herbst an die Kantonsschule Romanshorn gewechselt. Von den vier Schülerinnen und Schülern der 3. Klasse gehen zwei nach Gossau und zwei an die Kantonsschule am Burggraben.

Von der 2. Klasse haben sich zwei für eine private Sportschule entschieden, ein Schüler geht nach Gossau. Alle anderen haben die Aufnahmeprüfung für die Kantonsschule am Burggraben oder die Kantonsschule Heerbrugg erfolgreich absolviert.



Das Gymnasium Friedberg in Gossau.

Hanspeter Schiess (8. Januar 2019)

Nicht alle Eltern zeigten Verständnis

Der Schule sei es ein wichtiges Anliegen gewesen, für alle Schülerinnen und Schüler eine gute, individuelle Lösung zu finden, sagt Lamm. Bei der Nachfolgelösung habe man darauf achten müssen, dass der Übertritt der Schüler nahtlos sichergestellt sei, denn nicht jede Mittelschule behandelt zur gleichen Zeit denselben Stoff.

«Die einzelnen Übertritte zu regeln, war aufwendig. Aber ich denke, wir haben das Ganze gut lösen können.»

Nebst Informationsveranstaltungen fanden auch persönliche Gespräche mit den Schülern und Eltern statt. Diese seien vor allem zu Beginn oft emotional gewesen, sagt Lamm.

«Manche Eltern zeigten Unverständnis. Sie haben uns Unprofessionalität vorgeworfen und dass wir die Untere Waid ausbluten lassen.»

Man habe aber erwartet, dass nicht alle Familien gleich reagieren und manche andere Vorstellungen haben werden. Die Einzelgespräche mit den Eltern seien dann gut verlaufen, da viele Fragen individuell geklärt werden konnten, so Lamm.

Zehn Lehrkräfte entlassen

Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler hat die Umstellung Konsequenzen, sondern auch für einige Lehrpersonen, die noch bis zum 9. Juli am Gymnasium Untere Waid unterrichten. «Wir mussten zehn Mittelschullehrpersonen kündigen», sagt Lamm. Viele seien mit einem Teilpensum in Mörschwil angestellt gewesen und hätten glücklicherweise ihre Pensen an anderen Schulen aufstocken können. Drei Lehrpersonen haben ein Pensum am Gymnasium Friedberg erhalten.

«Alle haben gute Anschlusslösungen gefunden», sagt Lamm. Wie die Schüler habe man auch die Lehrpersonen seit Herbst bei diesem Prozess begleitet und unterstützt. Trotz der Umstände sei die Stimmung im Kollegium immer positiv geblieben, sagt Lamm. «Darüber bin ich sehr froh und das macht mich auch stolz.»

Zwei weitere neue Köpfe

Dem stimmt Stiftungsratspräsidentin Birgit Berger-Cantieni zu. Es sei erfreulich, dass der Schulbetrieb seit Herbst reibungslos weitergelaufen sei, während man die zukünftige Waid vorbereitet habe. Nach wie vor stünde einiges an, gedanklich sei man beim neuen Modell. Trotzdem: «Nebst dem Aufgleisen des Neuen ist uns derzeit wichtig, dass wir das Schuljahr achtsam abschliessen können.» Danach wolle man die Schule gut in die Zukunft führen.

Birgit Berger-Cantieni, Stiftungsratspräsidentin Untere Waid. PD

Auch der Stiftungsrat ist inzwischen komplett. Im November wurde bekannt, dass eine neue Crew die Schule übernehmen wird. Einzig Andrea Manser und Flavia Lichtensteiger blieben dem Rat als bisherige Stiftungsrätinnen erhalten. Nebst der neuen Präsidentin Birgit Berger-Cantieni kamen auch der St.Galler Unternehmer Adrian Krüsi und Pater Piotr Zaba hinzu. Letzterer vertritt die Salettinergemeinschaft.

Neu dabei sind nun zudem Magnus Jung und Beate Millius. Magnus Jung ist als Schulleiter in Sulgen tätig und kennt sich mit Schulentwicklung sowie der Führung von typengemischten Oberstufen aus. Beate Millius ist Schulrätin in Mörschwil und wird die Gemeinde im Rat vertreten.

Der neue Waid-Stiftungsrat: Magnus Jung, Pater Piotr Zaba, Beate Millius und Adrian Krüsi (Stehend, von links nach rechts) sowie Flavia Lichtensteiger, Birgit Berger-Cantieni und Andrea Manser (Sitzend, von links nach rechts). PD

Waid-Schüler kennen ihre neue Schule bereits

Er sei nun gespannt, sagt Sebastian Lamm, wie sich die Waid-Schüler nach den Sommerferien in Gossau integrieren werden. «Das wird für alle eine Herausforderung. Es wird sich zeigen, wie gut die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler untereinander funktionieren.» Ein Vorteil sei, dass die Schülerinnen und Schüler das Gossauer Gymnasium und auch die Friedbergler bereits kennen. Denn für die Ergänzungsfächer besuchen sie das Friedberg schon länger. «Das war bisher zwar nur ein Nachmittag pro Woche, dennoch ist ihnen die Umgebung vertraut.»

Bevor das Mörschwiler Gymnasium aber endgültig Geschichte sein wird, findet in der Kapelle am 24. Juni die letzte Maturafeier statt für die sechste Klasse, die noch aus neun Schülerinnen und Schülern besteht. Anders als im vergangenen Jahr könne die Feier mit einigen Einschränkungen wie gewohnt durchgeführt werden, sagt Lamm. «Wir sind sehr froh, dass die Maturandinnen und Maturanden ihre Zeit hier und ihren Abschluss gebührend abschliessen und zelebrieren können.»