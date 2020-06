Kommentar Schuldirektor Markus Buschor will St.Galler Stadtpräsident werden: Eine Kandidatur gegen den Trend Nach dem zurücktretenden Stadtpräsidenten Thomas Scheitlin ist Markus Buschor amtsältestes Mitglied der St.Galler Stadtregierung. Es ist nachvollziehbar, dass er die Scheitlin-Nachfolge anstrebt. Die Wahlhürden für ihn als Stadtpräsident sind aber hoch, findet «Tagblatt»-Redaktor Reto Voneschen – wegen des Trends zu einer Frauenwahl. Reto Voneschen 12.06.2020, 16.52 Uhr

«Tagblatt»-Stadtredaktor Reto Voneschen. Bild: Hanspeter Schiess

Bei den Erneuerungswahlen für die St.Galler Stadtregierung kandidiert Schuldirektor Markus Buschor gleich doppelt. Er strebt eine dritte Amtszeit in der städtischen Exekutive an. Und er will gleichzeitig Nachfolger von Stadtpräsident Thomas Scheitlin werden. Was angesichts der bisher bekannten Kandidaturen für dieses Präsidium nachvollziehbar ist: Mit Buschor kandidiert das bisherige Stadtratsmitglied mit der längsten Regierungserfahrung für dieses Amt.