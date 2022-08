Schulstart in St.Gallen: wie die Stadt dem Lehrermangel begegnet

Schulanfang Lehrermangel gerade so abgewendet, doch es bleibt problematisch: Wie die Stadt St.Gallen den Schulstart meistert Die Kleinen freuen sich, die Grossen fluchen: Heute startet für 6590 Kinder und Jugendliche in der Stadt St.Gallen das neue Schuljahr. In den letzten Jahren verzeichnete die Stadt eine stetige, aber moderate Zunahme der Schülerzahlen. Trotzdem hat auch die Stadt ein grosses Problem: Es gibt zu wenig Lehrpersonen. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Bereit für neue Hausaufgaben: In der Stadt St.Gallen geht für 6590 Kinder und Jugendliche sowie 788 Lehrpersonen das neue Schuljahr los. Bild: Getty

Der Schülerthek ist gepackt, die Aufregung gross: 656 Erstklässlerinnen und Erstklässler erleben in der Stadt heute ihren ersten Schultag. Für sie beginnt nun der «Ernst des Lebens»; doch der Ernst beginnt erst mal mit Vorfreude und schönen Ritualen. Nicht nur die 656 neuen Schulkinder und die 705 neuen Kindergartenkinder freuen sich, sondern auch ihr «Chef». Stadtrat Mathias Gabathuler, als Direktor Bildung und Freizeit ist er quasi St.Gallens Schulminister, sagt, der erste Schultag sei ein Ereignis, auch für ihn. «Ich freue mich», sagt Gabathuler.

Die Schulleitungen hätten sich mit ihren Teams gut vorbereitet, aufs neue Schuljahr, aber natürlich auch auf den ersten Schultag. «Es gibt in den Schulhäusern verschiedene Rituale, wo die Schulen die Eltern einladen, wo die neuen Schulkinder von älteren Schulkindern empfangen werden, mit Blumen oder rotem Teppich – einfach schön.» Ein guter Übergang vom Kindergarten in die Schule sei wichtig. Wenn er auch noch stimmungsvoll ist, umso schöner.

Noch mal gut gegangen: Alle Pensen besetzt

Doch auch in St.Gallen ist der erste Schultag überschattet von einem Problem: Lehrermangel. Zwar konnten auf dieses Schuljahr alle Pensen besetzt werden. Doch es war mit erheblichem Aufwand verbunden. Und: «Die Zukunft macht uns Sorgen», sagt Gabathuler.

«Wir stehen vor grossen Herausforderungen.»

Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Benjamin Manser

Landgemeinden würden diese Situation schon länger kennen. Die Stadt habe bislang den Vorteil gehabt, für junge Lehrpersonen als attraktiverer Arbeitsort zu gelten. «Die angespannte Situation haben wir in der Stadt erst zu einem späteren Zeitpunkt gespürt», sagt Gabathuler.

Mittlerweile gibt es eine städtische Arbeitsgruppe, der Dienststellenleiter ist in der kantonalen Arbeitsgruppe involviert. Um alle Stellen besetzen zu können, sei verstärkt rekrutiert worden. Lehrerinnen und Lehrer mit Teilpensen haben die Pensen erhöht. Teils wurden pensionierte Lehrkräfte zurückgeholt. Gabathuler betont, man habe nicht vor, jemanden einzustellen, der keine pädagogische Ausbildung habe. «Wir wollen keine Einbussen in der Qualität haben.»

Der Fachkräftemangel, den derzeit fast alle Branchen spüren, der treffe nun auch die städtischen Schulen. Bis jetzt habe man noch keine Klassen zusammenlegen oder vergrössern müssen. Doch das Thema Lehrermangel sei jetzt «absolut angekommen» in der Stadt.

Noch reichen die Schulräume, aber es braucht bald mehr

Keine Herausforderung hingegen sind die Schülerzahlen. Diese steigen moderat, sagt Gabathuler. «Es gibt eine stetige Zunahme, aber die Zahlen schiessen nicht durch die Decke.» Zurzeit verfüge die Stadt über ausreichend Schulraum. Aber langfristig geplant, müssten auch in St.Gallen Schulräume gebaut werden.

Dazu muss Gabathuler nicht in die Glaskugel schauen – die Stadt hat ein Planungsbüro beauftragt, das sich auf die Prognosen der Schülerzahlen spezialisiert hat und schweizweit tätig ist. Das Büro erstelle für die Stadt eine 15-Jahr-Planung, sagt Gabathuler. Für die einzelnen Quartiere gebe es unterschiedliche Prognosen. Manche blieben stabil, andere würden wachsen, dort müsse dann Schulraum realisiert werden. Bei den Neubauten im Riethüsli und in St.Georgen habe man die Prognosen berücksichtigt. Für die Primarschulhäuser Hof-Kreuzbühl im Westen der Stadt sei man an der Planung dran. Aber: «Das ist auch eine Frage der finanziellen Situation der Stadt.»

Die Primarschule St.Leonhard wurde umfassend saniert und erweitert – bei anderen Schulhäusern steht das noch aus. Bild: Hanspeter Schiess

Es geht zudem nicht nur um genügend Klassenzimmer, sondern auch um Raum für die Tagesbetreuung. Dieses Angebot sei ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt. Mit der familienergänzenden Betreuung hole man die Bedürfnisse der Gesellschaft ab. Die letzte Umfrage unter Eltern und Kindern habe ergeben: Sie sind zufrieden mit diesem Angebot. Die Tagesbetreuung wird von 7 bis 18 Uhr angeboten, das sei wichtig für berufstätige Eltern. Es gebe einen rechten Zuwachs von Kindern, die eine familienergänzende Betreuung besuchen, sagt Gabathuler. «Der Bedarf steigt stark.» Er selber habe im letzten Schuljahr viele Tagesbetreuungen besucht, habe oft mit Kindern, Erzieherinnen und Erziehern zu Mittag gegessen – ihm habe es immer gut geschmeckt, sagt Gabathuler.

Die Tagesbetreuung (wie hier in der Schule Buchwald) erfreut sich wachsender Beliebtheit. Bild: Thomas Hary (17. November 2018)

Keine Problemschule – «zum Glück»

Eigentliche Problemquartiere mit Problemschulen gebe es in St.Gallen nicht – «zum Glück». Jedes Quartier habe seine eigene Prägung. Die Unterschiede zwischen den Quartieren seien teils recht gross. Gabathuler hat letztes Jahr alle Schulen besucht, sich mit den Lehrerteams ausgetauscht. «Was mich als Direktor Freizeit und Bildung wie als Vater beeindruckt, ist, wie verschieden die Schulen mit ihrer jeweiligen Ausgangslage umgehen und wie alle Schulen den Fokus auf das Soziokulturelle legen.» Seine drei Kinder hätten die Primarschule St.Leonhard besucht («schon länger her»). Seine Tochter sei ab Stufe Kindergarten das einzige Schweizer Mädchen in der Klasse gewesen. Es sei eine hervorragende Schulzeit für sie gewesen.

Das Quartier sei nicht entscheidend. Es könne auch in nobleren Quartieren Herausforderungen geben, vielleicht mit sehr engagierten Eltern oder mit Wohlstandsverwahrlosung. Deswegen sei es wichtig, dass jedes Schuleinzugsgebiet Freiheiten habe, um auf die jeweiligen Herausforderungen reagieren zu können, um das Schulleben auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Vielleicht halten sich auch deswegen die Rekurse im Rahmen. Pro Schuljahr gehen rund 40 Rekurse gegen die Schulzuweisung ein – viele davon auf Kindergartenstufen. Bei insgesamt rund 6500 Schülerinnen und Schülern sei das wenig, sagt Gabathuler. Es sei jeweils wichtig, den Kontakt mit den Eltern zu suchen, dann liesse sich auch eine einvernehmliche Lösung finden.

Eine neue Herausforderung für die Stadt sind die Kinder und Jugendlichen, die aus der Ukraine nach St.Gallen geflüchtet sind. Deren Zahl habe seit dem Frühjahr sukzessive zugenommen, aber moderat. Aktuell besuchen 102 ukrainische Kinder und Jugendliche eine städtische Schule oder einen Kindergarten. «Wir hatten das Doppelte erwartet», sagt Gabathuler. Im Frühjahr habe man schnell ein Konzept aus dem Boden stampfen müssen, doch dieses habe sich bewährt.

Die ukrainischen Kinder werden in Regelklassen integriert, nicht mehr als zwei Kinder pro Klasse. Neben dem Unterricht erhalten sie in ihrem Schulhaus zusätzlichen Deutschunterricht. Sie sollen Gspändli finden und Sicherheit. Man habe sich gegen eine Integrationsklasse entschieden, denn dann hätte man die Kinder aus der ganzen Stadt zusammensammeln müssen. So können sie jetzt in ihrem Quartier die Schule besuchen. Wie die 6398 anderen St.Galler Kinder und Jugendlichen auch.

