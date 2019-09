Schützengarten-Bier gleich sieben Mal mit dem Swiss Beer Award ausgezeichnet

Von den 60 Bewerberinnen machte die Altstätter Studentin Ramona Hasler das Rennen. Die 24-Jährige wird für zwei Jahre die Nachfolge von Nadja Stillhard-Graber antreten. (Bild: Christian Imhof)

Die neue Rheintaler Bierkönigin heisst Ramona Hasler

An den Wiga Wiesn in Buchs wurde am Samstag die neue Rheintaler Bierkönigin gewählt.