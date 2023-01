Schule Rorschach: Neuer Schulkreis Mariaberg ab Sommer 2023

Schülerwachstum Rorschach bereitet sich auf mehr Schulkinder vor und bildet einen vierten Schulkreis Der Rorschacher Schulrat geht davon aus, dass sich die Schüleranzahl bis in zwölf Jahren um ein Drittel erhöht. Deshalb gibt es ab dem Sommer 2023 den neuen Schulkreis Mariaberg. Judith Schönenberger 11.01.2023, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Mariaberg in Rorschach gehörte bisher zum Schulkreis Pestalozzi. Bild: PD

Momentan gehen in Rorschach rund 900 Kinder und Jugendliche zur Schule. In zwölf Jahren, 2035, könnten es bereits 300 mehr sein. Davon geht der Schulrat aus, wie er in einer Mitteilung schreibt. Deshalb bildet er einen neuen Schulkreis rund um das Schulhaus Mariaberg. Mit den bereits bestehenden Schulkreisen Pestalozzi, Mühletobel und Oberstufe wird es ab diesem Sommer in Rorschach vier Schulkreise geben.

Bisher war das Schulhaus Mariaberg Teil des Schulkreises Pestalozzi, dem momentan 23 Klassen angehören. Ein Schulkreis sollte eigentlich etwa 16 Klassen umfassen, sagt der Rorschacher Schulratspräsident Guido Etterlin. Die «mittlerweile zu grosse Führungsspanne» im Schulkreis Pestalozzi sei der Grund für den neu gebildeten Schulkreis Mariaberg.

Zum neuen Schulkreis werden das Schulhaus Mariaberg und die Kindergärten Brauerei, Gehren und Halde gehören. Gemäss Etterlin umfasse der neue Schulkreis acht Klassen. Auch die zentralen Therapieangebote wie etwa Psychomotorik und Logopädie für Vorschulkinder werden dort angegliedert.

Fachkräftemangel ist auch für Schulen ein Problem

Für Kinder, die neu im Schulkreis Mariaberg zur Schule gehen, und deren Eltern ändere sich wenig, sagt Etterlin. «Ausser natürlich, dass eine neue Schulleitung dem Schulkreis vorsteht.» Dadurch bekommen die Lehrpersonen im Schulhaus Mariaberg und den Kindergärten Brauerei, Gehren und Halde einen neuen Chef oder eine neue Chefin.

Wer den neuen Schulkreis leiten wird, ist noch nicht klar. Die 70-Prozent-Stelle sei aktuell ausgeschrieben, sagt Etterlin. Eine geeignete Person zu finden, könnte aber schwierig werden. Viele Schulen hatten bereits letztes Jahr damit zu kämpfen, Stellen neu zu besetzen – auch Etterlin.

Der Rorschacher Schulratspräsident sagt: «Der Fachkräftemangel betrifft nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die Schulleitungsstellen.» Er sei aber zuversichtlich, dass die neu geschaffene Stelle gut besetzt werden könne.

«Je früher man mit einer Stellenausschreibung dran ist, desto grösser ist aktuell die Chance, die Stelle auch gut zu besetzen.»

Schwieriger sei ein solches Unterfangen generell im Mai oder Juni.

Wie schwierig es werden könnte, bis August 2023 alle offenen Stellen an Rorschachs Schulen zu besetzen, kann Etterlin nicht sagen. «Unsere Personalfluktuation ist im Vergleich mit anderen Schulen seit Jahren ziemlich stabil.» Er stelle aber fest, dass junge Lehrpersonen tendenziell häufiger die Stelle wechselten, als noch vor ein paar Jahren. «Es besteht zudem ein leicht höheres Bedürfnis nach Teilzeitstellen.»

Mehrkosten – mit oder ohne neuen Schulkreis

Der neu geschaffene Posten, um den Schulkreis Mariaberg zu leiten, ist eine solche Teilzeitstelle. Die Neuorganisation kostet 32'000 Franken, diese seien im soeben verabschiedeten Budget 2023 ausgewiesen, sagt Etterlin.

«Wir müssen uns bewusst sein, dass wir die Schulleitung auch ohne den neuen Schulkreis hätten stärken beziehungsweise entlasten müssen.»

Nun würden Schulleitungsressourcen vom Schulkreis Pestalozzi in den neuen Schulkreis verlagert. Dieser werde zusätzlich mit 40 Stellenprozenten gestärkt.

Guido Etterlin, Schulratspräsident Rorschach. Bild: Urs Bucher

Der neue Schulkreis Mariaberg ist eine von mehreren Massnahmen, mit denen der Schulrat Rorschach den steigenden Schülerzahlen begegnen will. So ist etwa eine Doppelturnhalle beim Schulhaus Pestalozzi geplant. Den Projektierungskredit dafür nahmen die Rorschacherinnen und Rorschacher im April 2022 als Teil des Budgets 2022 an. «Mit der geplanten Doppelturnhalle werden wir gut aufgestellt sein», sagt Etterlin.

«Was den notwendigen Schulraum anbelangt: Die Vorbereitungsarbeiten mit den Grundlagen sind so weit abgeschlossen. Im Jahr 2023 findet die Abstimmung mit der Raumplanung und mit dem Stadtrat statt.» Der Schulrat strebe eine Lösung mit einem möglichen Oberstufenzentrum an. Dass in den nächsten Jahren ein weiterer Schulkreis eröffnet werde, hält Etterlin aus heutiger Sicht für unwahrscheinlich. Jedoch sei im neuen Schulkreis in den nächsten Jahren ein weiterer Kindergarten notwendig.