Schriftliche Vereinbarung zeigt: CVP-Kandidatur im zweiten Wahlgang für den St.Galler Stadtrat hat bürgerliche Abmachung gebrochen Als CVP-Kandidatin Trudy Cozzio bekanntgab, nochmals für einen Sitz in der St.Galler Stadtregierung anzutreten, endete die bürgerliche Allianz im Streit. Eine gemeinsame Absichtserklärung lässt darauf schliessen, dass die CVP die Abmachungen aus dem ersten Wahlgang missachtet hat. Doch Parteipräsident Raphael Widmer ist anderer Auffassung. Luca Ghiselli 12.11.2020, 05.00 Uhr

Als das bürgerliche Bündnis definitiv in die Brüche ging: Raphael Widmer, Präsident der CVP Stadt St.Gallen, gibt auf Dreilinden gemeinsam mit Trudy Cozzio deren Kandidatur im zweiten Wahlgang für den St.Galler Stadtrat bekannt.

Bild: Arthur Gamsa (2. Oktober 2020)

Es hätte diesmal anders kommen sollen. Weil sich die bürgerlichen Parteien bei Exekutivwahlen in der Stadt St.Gallen in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegenseitig im Weg standen, wollten FDP, CVP und SVP diesmal zusammenspannen. Vor dem ersten Wahlgang Ende September riefen sie deshalb die bürgerliche Allianz aus und beteuerten, sich gegenseitig unterstützen zu wollen. Mathias Gabathuler (FDP), Trudy Cozzio (CVP) und Karin Winter-Dubs (SVP) lächelten gemeinsam auf dem Fotosujet und führten zusammen Standaktionen durch.

Nach dem Wahlsonntag war es aber vorbei mit eitel Sonnenschein. Die bürgerliche Allianz endete am Freitag, 2. Oktober – fünf Tage nach Bekanntgabe des Resultats. Die SVP hatte zu diesem Zeitpunkt ihre Kandidatin schon lange zurückgezogen, die FDP bereits bekanntgegeben, dass ihr Kandidat Mathias Gabathuler nochmals antreten würde. Trudy Cozzio und CVP-Stadtparteipräsident Raphael Widmer verkündeten auf dem Dreilindenhang, dass die Christlichdemokraten ebenfalls nochmals antreten. Und zwar gegen FDP-Kandidat Mathias Gabathuler, der im ersten Wahlgang 931 Stimmen vor Trudy Cozzio (im Stadtratsrennen) und 1679 Stimmen hinter SP-Baudirektorin Maria Pappa (im Stadtpräsidiumsrennen) lag.

Gegenseitige Unterstützung in Aussicht gestellt

In der Folge wurde aus dem bürgerlichen Lager Kritik am Vorgehen der CVP laut. Diese habe die Vereinbarung, die man im Vorfeld getroffen habe, missachtet. Der ehemalige CVP-Ständeratskandidat und Rechtsanwalt Michael Hüppi trat gar aus der Partei aus. Die CVP und ihre Kandidatin Trudy Cozzio betonten an öffentlichen Auftritten stets, sich an die Abmachungen gehalten zu haben. So sagte Cozzio am «Tagblatt»-Podium vergangene Woche wörtlich:

«Für den zweiten Wahlgang haben wir vereinbart, dass wir uns gegenseitig gegen eine linksgrüne Kandidatur unterstützen. Diese ist nicht gekommen, deshalb haben wir uns entschieden, selbst nochmals anzutreten.»

Welche Vereinbarungen wurden zwischen FDP, SVP und CVP im Vorfeld des ersten Wahlgangs getroffen? Dieser Zeitung liegt die von allen Parteipräsidenten und Kandidierenden unterzeichnete Absichtserklärung vor. Sie ist auf den 16. Juni 2020 datiert. Sie umfasst acht Ziffern: Neben der gegenseitigen Unterstützung im ersten Wahlgang gibt das Dokument auch Aufschluss darüber, wie sich die Parteien danach hätten verhalten sollen. Unter Ziffer 4 heisst es:

«Im zweiten Wahlgang stellen die Stadtparteien in Aussicht, gemeinsam diejenigen Kandidaturen zu unterstützen, welche am aussichts- und chancenreichsten sind.»

Das lässt Interpretationsspielraum. Was heisst «aussichts- und chancenreich»? Was bedeutet «in Aussicht stellen»? Dies hätte gemäss Absichtserklärung in einer gemeinsamen Sitzung nach den Wahlen erörtert werden sollen. Ausgangspunkt dieser Gespräche wären verschiedene Szenarien gewesen, die im ersten Wahlgang hätten eintreffen können. Die Beilage hilft weiter. Darin sind verschiedene Szenarien detailliert aufgelistet, die im ersten Wahlgang hätten eintreffen können. Eingetroffen ist Szenario B1: Vier gewählte Stadträte, eine Vakanz sowie ein vakantes Stadtpräsidium. Die Vereinbarung im Wortlaut:

«Unterstützung der bürgerlichen Kandidatur mit dem besten Resultat bei den Stadtratswahlen. Rückzug der anderen bürgerlichen Stadtratskandidaturen. Gegenseitige Unterstützung.»

Kein Wort von linksgrüner Kandidatur, kein Wort von der Verhinderung einer allfälligen stillen Wahl. Haben CVP-Kandidatin Cozzio und CVP-Präsident Widmer öffentlich über den Inhalt der Vereinbarung geflunkert, um ihr Gesicht zu wahren? Dieser Schluss liegt zumindest nahe.

CVP-Präsident: «Wir haben den bürgerlichen Sitz zu 100 Prozent gesichert»

Raphael Widmer sagt im Gespräch, es falle ihm ein Stein vom Herzen. «Ich bin froh, können wir über den Inhalt der Absichtserklärung sprechen.» Bis jetzt unterlag sie der Geheimhaltung. Jetzt, da sie «Tagblatt-Online» anonym zugespielt wurde, dürfe er auch Stellung nehmen. Widmer sagt:

«Wir haben die Vereinbarung nicht verletzt.»

Wie kommt er zu diesem Schluss? Widmer zitiert das Szenario B1 und betont, dass man bei der Formulierung diese Szenarios in der bürgerlichen Allianz klar davon ausgegangen sei, dass eine linksgrüne Gegenkandidatur vorhanden sei. Dies gehe aus den Worten «gegenseitige Unterstützung» hervor. «Ohne Gegenkandidatur und ohne Wahlkampf bräuchte man sich ja auch keine gegenseitige Unterstützung zuzusichern».

In der Tat habe man deshalb mit der offiziellen Anmeldung der Kandidatur von Trudy Cozzio auch bis zur letzten Sekunde gewartet, um sicherzugehen, dass nicht doch noch jemand von den Grünen antritt. «Hätte es aber eine grüne Kandidatur gegeben, hätten wir uns sofort zurückgezogen, um den bürgerlichen Sitz nicht zu gefährden.» Mit ihrer erneuten Kandidatur habe die CVP aber eine grüne Kandidatur verhindern und so den bürgerlichen Sitz zu 100 Prozent sichern können, sagt Widmer. «Somit haben wir auch die Absichtserklärung nicht verletzt, da wir damit das aussichts- und chancenreichste Szenario realisiert haben.»

«Stadtratsrennen ist zusätzliche Bühne für Gabathuler»

Mit der erneuten Kandidatur Trudy Cozzios hat die CVP aber in jedem Fall die Chancen Mathias Gabathulers auf das Stadtpräsidium geschmälert. Kann Widmer das mit seinem Gewissen vereinbaren, wie Exponenten der FDP und der SVP in den vergangenen Wahlkampfwochen zu sagen pflegten? Ja, sagt Widmer. «Gabathuler muss sich nun einer demokratischen Wahl stellen. Das ist nichts als legitim.» Zudem erhalte Gabathuler durch das Rennen in den Stadtrat eine zusätzliche Bühne, um seine Inhalte zu platzieren.

Dem kann allerdings entgegengehalten werden, dass Gabathuler zunächst in den Stadtrat gewählt werden muss, um überhaupt Stadtpräsident zu werden. Deshalb sei man ja auch in einer Zwickmühle gewesen, so Widmer weiter. «Schliesslich haben wir allerdings die Gefahr, dass wir den letzten bürgerlichen Sitz an die Grünen verlieren, grösser eingeschätzt als die Chance, dass Gabathuler das Präsidium für die FDP verteidigt.»