Waldkircher Lehrling stellt sein Holzvelo an der Offa aus

Schreiner Schönwetter-Velo aus Holz: Ein Waldkircher stellt seine Lehrlingsarbeit an der Offa aus Der Waldkircher Schreiner-Lehrling Lino Landolt hat ein Fahrrad aus Holz konstruiert. Ausgestellt ist es an der Offa vom 20. bis am 24. April und kann von Besucherinnen und Besuchern bewertet werden. Rita Bolt Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lino Landolt hat ein ganz persönliches Velo für sich gebaut. Bild: Michel Canonica

Kein Velo habe mehr für ihn gepasst, er sei aus seinem Velo herausgewachsen: So erklärt Lino Landolt, warum er sein ganz persönliches Velo gebaut hat. Der 1,85 Meter grosse angehende Schreiner hat als Lehrlingsarbeit ein Velo aus Holz gebaut. «Es ist ein Schönwettervelo», sagt er lachend.

Das Velo aus hellem Holz mit schwarz lackierten Teilen sieht zwar schön und elegant aus, aber allwettertauglich sei es nicht. Der 19-Jährige fügt an:

«Und alle Schlaglöcher müssen umfahren werden.»

Er ist versuchsweise schon einige Meter gefahren. Das habe bestens geklappt. Aber es sei recht streng.

Den Versuch, seinen 20-minütigen Arbeitsweg mit dem Velo von Waldkirch nach Gossau zu fahren, hat er allerdings noch nicht unternommen. «Da nehme ich doch lieber das Auto», sagt er. Unmittelbar nach dem 18. Geburtstag hat er den Führerschein gemacht. Alle, die beabsichtigten, bei ihm ein Velo zu bestellen, müsste er enttäuschen. Es werde keine Serienproduktion geben. «Der Fahrradbau ist zu aufwendig», entschuldigt er sich. Seit längerer Zeit habe er jeweils von 6 bis 7 Uhr am Morgen und am Abend bis 20 Uhr am fahrbaren Untersatz gearbeitet.

Bleibt der Gossauer Schreinerei erhalten

Das fertige Fahrrad hängt sauber geputzt an einer speziellen Vorrichtung an einer weissen Wand. Bereit für den Transport. Denn: Die besten 30 Schreiner-Lehrlingsstücke werden an der Offa vom 20. bis 24. April in St.Gallen ausgestellt. Die Besucher können ihre Wertung für ihr Lieblingsstück abgeben und die besten drei dieser 30 werden an der Holzmesse in Basel vom 11. bis 15. Oktober zu bestaunen sein. Landolt ist mit seinem speziellen Lehrlingsstück zufrieden und natürlich ein bisschen stolz.

«Es ist eine geniale Idee», sagt auch Werner Looser, Geschäftsleiter und Inhaber der hr rechsteiner AG. Er freue sich, dass dem Fahrrad solch grosse Aufmerksamkeit geschenkt werde. Es ist zudem beste Werbung für den Schreinerberuf.

Das Velo ist bereit für den Transport nach St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Lino Landolt schliesst seine vierjährige Schreinerlehre im Sommer bei der hr rechsteiner AG in Gossau ab. Er erlebt dort eine gute Zeit: «Arbeitsplatz, Klima, Team, alles passt», sagt Landolt. Manchmal könne er jetzt schon mit auf Montage und mithelfen, die in der Schreinerei produzierten Möbel gleich zu montieren. Es sei spannend zu sehen, wie die verschiedenen Kunden wohnen. Am vergangenen Freitag hat er eine gute Nachricht von der Geschäftsleitung erhalten: Er kann nach der Lehre bleiben und als ausgelernter Schreiner arbeiten. Er freut sich sehr. Er könnte sich gut vorstellen, sich später einmal nach Weiterbildungen der Lehrlingsausbildung zu widmen.

Esche ist stabil, biegsam und robust

Der Waldkircher hat als Bäcker, Milchtechnologe und in weiteren Berufsgattungen geschnuppert, bevor er sich für eine Schreinerlehre entschieden hat. Der der schlanke Landolt sagt:

«Zimmermann war mir etwas zu grob.»

Als Bub habe er mit Lego gespielt und später gerne «umegschrüblet». Sein Grossvater, der Käser gewesen sei, habe eine kleine Werkstatt gehabt. «Dort habe ich mich gerne aufgehalten und ein altes Velo umgerüstet», erzählt der Schreiner-Lehrling.

Apropos Velo: Für sein Holzvelo hat Lino Landolt den Lenker des Rennvelos seines Vaters genommen – selbstverständlich mit dem Einverständnis seines Vaters. Es ist übriges ein Meter hoch; von den Massen her würde es für den grossgewachsenen Landolt passen. Auch von der Stabilität: Das Velo ist aus Eschenholz gefertigt. Der Holzspezialist weiss: «Esche ist sehr stabil, biegsam und robust.» Dieses Holz wird auch für Besenstile, Gartenwerkzeug sowie Schlitten verwendet. Gätzi Sport Gossau habe die Schaltung eingestellt, neue Räder und einen neuen Sattel montiert.

Der Lenker stammt vom Rennvelo des Vaters. Bild: Michel Canonica

Holz begleitet den jungen Berufsmann auch in seiner Freizeit. Er baut zusammen mit Schreiner-Kollegen für eine Bekannte ein Gartenhaus mit Terrasse. «Auf der Terrasse schreinern wir sogar einen Eckbank aus Holz. Wir sind im Endspurt», sagt Landolt, der noch zu Hause wohnt, es geniesst und es ihn absehbarer Zeit auch nicht ändern wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen