Schreckmoment

Böller am St.Galler Hauptbahnhof gezündet: Ein Verletzter und 1000 Franken Schaden an Bus

In der Nacht auf Karfreitag haben Unbekannte bei der Bushaltestelle am Hauptbahnhof in St.Gallen einen Knallkörper gezündet. Dabei ging die Scheibe eines Busses zu Bruch. Die Kantonspolizei ermittelt.