Natur Im Bodensee vor Rorschach hat sich ein Schwarzschwan blicken lassen – Gelegentlich verlieben sich die einsamen Tiere schon mal in ein Boot In der Rorschacher Bucht haben Spaziergänger die exotische schwarze Schönheit entdeckt. Woher der aus Australien stammende Trauerschwan zugeflogen ist, bleibt unklar. Vermehren darf sich das gebietsfremde Tier im Bodensee nicht. In diesem Fall müsste laut Jagdverordnung der Kanton einschreiten und den Schwarzschwan einfangen. Rudolf Hirtl 04.02.2021, 17.50 Uhr

In der Bucht vor Rorschach ist ein Schwarzschwan zu Besuch. Gesehen haben ihn bisher erst wenige. Bild: PxHere

In der Facebookgruppe «Du bisch vo Rorschach, wenn...» hat Helena Schmied zwei Bilder eines Schwarzschwans gepostet, den sie am 1. Februar in der Bucht vor Rorschach angetroffen hat. Der schwarzgefiederte Schwan, auch Trauerschwan genannt, macht mit seiner eleganten Erscheinung Eindruck und bekommt ordentlich Facebook-Likes. Ein Mitglied schreibt: «Wow, sehr schön. Hoffentlich findet er seinen Partner oder sein neues Daheim.»

Das wäre allerdings nicht im Sinn der Schweizer Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel. Dort steht nämlich bezüglich des Umgangs mit nicht einheimischen Tieren:

«Tiere, die nicht zur einheimischen Artenvielfalt gehören, dürfen nicht ausgesetzt werden.»

Wegen gefrierender Gischt im See ertrunken

Davon, dass der Schwarzschwan ausgesetzt wurde, kann man laut Wildhüter Mirko Calderara ausgehen. Das natürliche Verbreitungsgebiet des Trauerschwans sei Australien. In Europa, also auch in der Schweiz, kämen ausschliesslich ausgesetzte und verwilderte Trauerschwäne vor. Den Schwarzschwan, der in Rorschach gesichtet wurde, hat er bisher bei seinen Touren am See nicht gesehen. Zuletzt habe er vor vier, fünf Jahren einen gesehen, als er von einem Spaziergänger zu einem Trauerschwan gerufen wurde, der tot am Ufer lag. «Damals war es kalt und windig. Die Gischt der Wellen ist auf seinem Gefieder gefroren und irgendwann war er einfach zu schwer», sagt der Wildhüter. Es sei möglich, dass der «Australier» im Gegensatz zu heimischen Höckerschwänen nicht gewusst habe, wie er mit der eisigen Situation hätte umgehen müssen.

Mirko Calderara, Wildhüter für Fürstenland – St. Gallen – Bodensee–Rheintal. Bild: JS

Haltebewilligung wird nur äusserst selten erteilt

Wo der Schwarzschwan ausgebüxt ist, der in diesen Tagen vor Rorschach schwimmt, weiss Mirko Calderara nicht. Um solche Tiere halten zu können, müsse man eine Bewilligung des Kantons haben. Eine solche werde aber selten erteilt. In den vergangenen 15 Jahren ein einziges Mal an eine Person, die bereits vorher Schwarzschwäne gehalten hatte.

Während man den Einzelgänger vorläufig gewähren lässt, müsste der Wildhüter einschreiten, wenn sich weitere Trauerschwäne zu ihm gesellen würden. In der Jagdverordnung heisst es dazu unmissverständlich: «Die Kantone sorgen dafür, dass Bestände von Tieren nach Absatz 1, die in die freie Wildbahn gelangt sind, reguliert werden und sich nicht ausbreiten.»

Emotionen kochen rasch hoch, wenn Schwäne entfernt werden müssen

Laut Calderara würden die Schwarzschwäne dann eingefangen. Dies sei nicht weiter kompliziert, müsse er doch gelegentlich auch Höckerschwäne fangen, die durch Angelhaken verletzt worden seien. Erfahrungsgemäss bleibt der öffentliche Aufschrei nicht aus, wenn artfremde Tiere entfernt werden müssen. Bei einer Trauerschwanfamilie mit Jungtieren gäbe dies rasch auch ein tränenreiches Trauerspiel. Es ist laut Livio Rey von der schweizerischen Vogelwarte Sempach ratsam, diese Situation erst gar nicht zuzulassen. Er sagt:

«Der geringste Aufwand und am wenigsten Probleme entstehen, wenn gleich das erste Tier wieder eingefangen und zu seinem Besitzer gebracht wird.»

«Bild aus der Facebookgruppe du bisch vo Rorschach, wenn...» Bild: Helena Schmied

Schwarzschwan verliebt sich in ein Tretboot

Bald ist Valentinstag; wäre es möglich, dass der einsame «Rorschacher» Schwarzschwan mit einer weissen Höckerschwänin anbandelt? «Dies wäre durchaus möglich, ist mir aber nicht bekannt», sagt der Biologe und erinnert mit einem Schmunzeln an eine Geschichte in Deutschland. Dort hat sich vor einigen Jahren ein Trauerschwan in ein Tretboot verguckt. Immerhin war der Schwarm des Vogels als schöner weisser Plastik-Schwan geformt und passte gut zu dem schwarzen Gefieder des Verliebten. Die ungewöhnliche Zuneigung machte ihn über die Grenzen hinaus bekannt und zu einer Attraktion auf dem Aasee im westfälischen Münster. «Besser ist es, wenn Schwarzschwäne hier bei uns in Gefangenschaft gehalten werden, wo sie mit einem Partner ihr natürliches Verhalten ausleben können», so Fachmann Livio Rey.

Auch in der Schweiz regelmässig in den Schlagzeilen

Die edlen Tiere schafften es im Jahr 2008 am Thunersee auch in die nationalen politischen Schlagzeilen. Das Bundesamt für Umwelt forderte damals den Kanton Bern auf, die Vermehrung der Schwarzschwäne zu verhindern. Eine Petition forderte den Verbleib. Der Streit mündete in einem Kompromiss: Zehn freilebende Trauerschwäne sind auf dem Thunersee geduldet. Vor vier Jahren gerieten sich Vogelschützer und eine Unterstützer-Gruppe für den Schwan am Genfersee in die Federn. Der gefangene Schwan wurde wieder freigelassen, da er s ich nicht fortpflanzen könne.