Schmutziger Donnerstag «Corona soll für einmal nicht die Hauptrolle spielen»: St.Galler Schnitzelbänkler retten mit ihren Versen einen Rest der Fasnacht Der Grossteil der diesjährigen Fasnacht fällt dem Coronavirus zum Opfer. Die Aaguggete, der Föbü-Verschuss, die Beizenfasnacht oder der Fasnachtsumzug: alles abgesagt. Einzig die St.Galler Schnitzelbänkler trotzen Corona mit einem Online-Programm. Christina Weder 10.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor einem Jahr war der Narr vo Sanggalle - wie alle anderen Schnitzelbänkler auch - in den Beizen unterwegs. Nun muss er auf Live-Publikum verzichten. Bild: Benjamin Manser (24. Februar 2020)

Fertig lustig. Unter den geltenden Coronaregeln ist nicht an Fasnacht zu denken. Andreas Jakob, der Präsident der Vereinigten Guggen St.Gallen, sagt, viele Närrinnen und Narren befänden sich in einer Lethargie. Auch er selbst wird am Schmutzigen Donnerstag den Wecker nicht auf 5 Uhr in der Früh stellen wie in den Vorjahren. Stattdessen wird er im Bett liegen bleiben. Er vermisse schon jetzt das Kribbeln im Bauch, das Ausbrechen des Fasnachtsfiebers. Und dies, obwohl er sich nicht zu den aktiven Mitgliedern einer Guggenmusik zählt, sondern zu den stillen Geniessern.

Präsident der Vereinigten Guggen will es nächstes Jahr krachen lassen

Andreas Jakob, Präsident Vereinigte Guggen St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Praktisch alles, was die St.Galler Fasnacht ausmacht, ist dieses Jahr abgesagt: Die Aaguggete, der Föbü-Verschuss, die Beizenfasnacht oder der Fasnachtsumzug. Vor einem Jahr sah es noch anders aus. Die St.Galler hatten damals Glück mit ihrer Fasnacht – im Gegensatz zu den Baslern. Wenige Wochen vor dem Lockdown brachten sie die närrischen Tage noch ungestört über die Bühne. Rund 30'000 Besucherinnen und Besucher drängten sich damals in der Innenstadt, um den Fasnachtsumzug zu sehen. Eine Szene, die heute undenkbar scheint.

Trotzdem will Andreas Jakob von den Vereinigten Guggen nicht Trübsal blasen. Er sei froh, dass Klarheit herrsche. Für ihn gibt es die Fasnacht nur «ganz oder gar nicht». Mit einer halbbatzigen Version hätte er sich nicht anfreunden können.

«Dann schauen wir besser, dass wir es nächstes Jahr wieder richtig krachen lassen.»

Bruno Bischof, Präsident der Fasnachtsgesellschaft St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Auch Bruno Bischof hofft aufs nächste Jahr. Für ihn wäre es die letzte Fasnacht als Präsident der St.Galler Fasnachtsgesellschaft gewesen. Er hat schon länger seinen Rücktritt bekanntgegeben, ein Nachfolger steht noch nicht fest. «Natürlich hätte ich es mir anders vorgestellt», sagt er. «Aber es ist, wie es ist. Gesundheit geht vor.»

Für die Schnitzelbänkler läuft der Countdown

Urs Welter alias Narr vo Sanggalle. Bild: Marlen Hämmerli

Nur die Schnitzelbänkler scheinen die diesjährige Fasnacht nicht einfach beerdigen zu wollen. Auf ihrer Website läuft noch immer der Countdown bis zum Schmutzigen Donnerstag. Statt wie jedes Jahr von Beiz zu Beiz zu ziehen, haben sie Online-Schnitzelbänke vorbereitet. Ihre Auftritte haben sie aufgezeichnet und einen 45-minütigen Film zusammengestellt. Dieser wird ab Donnerstag, 19.30 Uhr, auf Vimeo und Youtube zu sehen sein. Der Link dazu wird auf der Homepage zu finden sein.

Die Stimmung sei zwar nicht gerade förderlich, um Sprüche zu klopfen, sagt Urs Welter, der seit 30 Jahren an der Fasnacht als «Narr vo Sanggalle» unterwegs ist.

«Wir mussten uns dieses Jahr alle besonders anstrengen.»

In einem Punkt waren sich die Schnitzelbänkler einig: Bei ihrem Online-Auftritt soll das Coronavirus nicht die Hauptrolle spielen. Noch im vergangenen Frühjahr haben sie mit spitzer Feder gegen die Pandemie angeschrieben und Verse gegen das Virus geschmiedet, die sie im Internet veröffentlichten. Nun sollen andere Themen zum Zug kommen – von der neuen Stadtpräsidentin bis zum abgetretenen US-Präsidenten. «Wir haben uns gesagt: Corona lassen wir für einmal möglichst weg», sagt Welter. Versteckt werde das Virus aber dennoch in Versen übers Händewaschen und Abstandhalten vorkommen.

Die Herausforderung, nicht vor Publikum aufzutreten

Sieben Schnitzelbänkler beteiligen sich am Online-Auftritt. Mit dabei sind neben dem Narr vo Sanggalle auch die Gallyriker, die Aliglattohre, Matatouille, Herr Fögeli, der Sack Galler und eine noch unbekannte Schnitzelbänklerin namens «die Holde». Es sei eine Herausforderung gewesen, ohne Publikum aufzutreten, sagt Urs Welter. Das war auch der Hauptgrund für die Absage anderer Schnitzelbänkler, die sonst Jahr für Jahr mit von der Partie sind. Sie hätten sich einen Auftritt nicht vorstellen können, ohne das Publikum zu spüren.

Welter sagt: «Lampenfieber haben wir dieses Jahr jedenfalls keines.» Statt von Beiz zu Beiz zu ziehen und die Verse x-mal zum Besten zu geben, wird er sich in aller Ruhe den Youtube-Film anschauen. «Schön, wenn das Publikum Freude daran hat.»

Erst das zweite Mal, dass der Föbü-Verschuss ausfällt

Michael Hüppi, Föbü-Kanzler. Bild: Ralph Ribi

Den Ehren-Födlebürgern hingegen ist nicht nach Fasnacht zumute. Den Föbü-Verschuss wird es diesen Samstag nicht geben. Föbü-Kanzler Michael Hüppi verweist auf «höhere Virusgewalt» und sagt:

«Es tut schon weh, aber es bleibt uns nichts anderes übrig.»

Gedanken zu möglichen Kandidatinnen oder Kandidaten habe man sich keine gemacht. Es ergebe keinen Sinn, einen Ehren-Föbü zu ernennen, der erst in einem Jahr vor die Konfettikanone gestellt werden könne. Dort wird ihm traditionellerweise das letzte Quentchen Födlebürgertum ausgepustet.

So wird das seit 1973 alljährlich zelebriert. Nur einmal fand der Verschuss in all den Jahren nicht statt. 1991 wurde während des Golfkriegs darauf verzichtet. Hüppi sagt, er werde an dieser Fasnacht vor allem das gesellige Zusammensein und die ausgelassene, lustige Stimmung vermissen. Auch er hofft aufs nächste Jahr und hält sich bis dahin ans Motto seines Vorgängers Peter Stössel, der zu sagen pflegte: «Es kommt schon gut.»