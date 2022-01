Grosser Rückhalt für die Eisarena in Rorschach

Wintersport Grosser Rückhalt für die Eisarena am See: Private, Vereine, Firmen und die Nachbargemeinde greifen dem Netzwerk Rorschach finanziell unter die Arme Frostige Temperaturen locken Wintersportler nicht nur in die Berge, sondern auch auf das Eis. Nach einem Winter Pause ermöglicht auch die Eisarena am Rorschacher Seeufer wieder Pirouetten auf der Kunsteisbahn. Der mediale Aufruf, das Netzwerk Rorschach zu unterstützen, hat eine Welle der Solidarität ausgelöst. Den grössten Spontanbeitrag leistet Rorschacherberg mit 15’000 Franken. Am Freitag um 14 Uhr geht der Spass los. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 11.01.2022, 19.00 Uhr

Am Dienstag lässt sich kaum erahnen, dass hier bereits ab Mittwochmittag eine Kunsteisbahn stehen wird. Bild: Rudolf Hirtl

Es hat am Dienstagvormittag zwar 3 Grad Lufttemperatur am Seeufer, doch durch den Windchill-Effekt liegt die gefühlte Temperatur deutlich unter 0 Grad. Auch warm angezogen geht die Bise durch Mark und Bein. Sich in die warme Stube zurückziehen, geht aber nicht. Zumindest nicht für die Frauen und Männer, welche die Infrastruktur für die Eisarena in Rorschach aufbauen. Ab Freitag soll sich hier nämlich Gross und Klein auf der Kunsteisfläche austoben können.

Drei Tage vorher lässt aber noch nicht viel darauf schliessen, dass dies wirklich möglich ist. Gelbe Schaltafeln liegen dort, wo bald hartes Eis sein soll. Netzwerk-Bauchef Alexander Kleger schmunzelt entspannt und klärt auf:

«Wir beginnen am Mittwochmorgen um halb acht mit dem Aufbau des Eisfeldes und nach dreieinhalb Stunden werden wir bereits das Wasser laufen lassen.»

Ehe die 400 Quadratmeter grosse Fläche (16 x 20 Meter) sieben Zentimeter tief mit Wasser geflutet wird, sind einige Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Auf den hölzernen Unterboden, der eine dämmende Wirkung hat, wodurch die Eisbahn merklich energieeffizienter ist, wird eine Plastikfolie verlegt. In Kombination mit Aluminiumeckprofilen entsteht laut Alexander Kleger ein wasserdichtes Becken, das mit Banden umgrenzt wird.

Nach spätestens 24 Stunden ist die Eisfläche bereit

Das Wasser in einer Kunsteisbahn wird mit einer umgekehrten Fussbodenheizung gekühlt. Durch die in Bahnen verlegten Rohre strömt ein Kühlmittel, mit dem das Wasser gekühlt wird. Ist alles vorbereitet, wird mit einem Schlauch eine erste Wasserschicht aufgesprüht. Das Wasser kristallisiert sofort. Dieser Prozess wird mehrmals wiederholt und so lässt sich ein leerer Platz innerhalb von 24 Stunden in eine Eisbahn verwandeln und das Eisvergnügen kann endlich beginnen.

Dass dies ab Freitag der Fall wird, ist nicht selbstverständlich. Im vergangenen Winter hat Corona eine Durchführung verhindert. Daher hat sich der Vorstand des organisierenden Vereins Netzwerk Rorschach entschlossen, die Eisarena diesen Winter wenigstens in reduzierter Form durchzuführen, um insbesondere den Schulkindern während der Wintermonate die Möglichkeit zu bieten, Zeit auf dem Eis zu verbringen.

Unterstützung aus der ganzen Region am See

Weil mit diesem Entscheid ein beträchtliches finanzielles Risiko verbunden ist, hat das Netzwerk kurz vor Weihnachten einen Aufruf an die Bevölkerung gerichtet, die Eisarena finanziell zu unterstützen, denn die Miete und das Betreiben der Eisbahn sind sehr teuer. Mit dem reduzierten gastronomischen Angebot muss der Verein gleichzeitig mit markanten Umsatzeinbussen rechnen.

Tanja Alismeno Grimm und Alexander Kleger vom Netzwerk Rorschach haben bis Freitag noch alle Hände voll zu tun. Bild: Rudolf Hirtl

«Der Aufruf im ‹Tagblatt› hat sehr viele Reaktionen hervorgerufen. Wir haben eine ansehnliche Summe von verschiedensten Privaten, Vereinen und Firmen erhalten», sagt Tanja Alismeno Grimm vom Netzwerk-Vorstand. Auch hätten zahlreiche Menschen dem Verein spontan für sein Engagement gedankt. Überrascht und vor allem auch sehr dankbar zeigt sich Tanja Alismeno Grimm von der Grosszügigkeit der Nachbargemeinde. Sie sagt:

«Rorschacherberg hat seinen Beitrag an die Eisarena verdreifacht. Diese 15’000 Franken haben uns auf einen Schlag von der grössten finanziellen Sorge erlöst.»

Aktuell, wo viele Anlässe ausfallen würden, seien Attraktionen wie das Eisfeld wichtig, sagt Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs. «Wir sehen darin ein öffentliches Interesse. Für die meisten Sponsoren ist das Angebot ohne Restauration unattraktiv für Kundenanlässe. Für uns war daher klar, dass hier ein schwer zu deckendes Defizit entsteht und es grössere finanzielle Beiträge braucht, dieses Eisfeld zu ermöglichen und das grosse Engagement zu honorieren.»

Aufgrund der Geschichte der Eisarena, des öffentlichen Interesses und der aktuellen Notwendigkeit sei sich der Rat nach einem einzigen sehr kurzen Austausch einig gewesen, diesen Betrag festzulegen.

Nun sei es wichtig, dass die Eisarena auch besucht und genutzt werde, damit die restlichen Unkosten noch erwirtschaftet werden könnten, sagen Alismeno und Kleger. Bezüglich Coronamassnahmen hofft das Netzwerk, dass keine Verschärfung eintritt. Aktuell gilt bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten im Freien weder eine Pflicht zur Zugangsbeschränkung noch zum Tragen einer Gesichtsmaske oder zur Einhaltung des erforderlichen Abstands.

Keine Bar, kein Fondue am See und Absagen von Gruppen

Die schwierige epidemiologische Lage findet aber selbstverständlich auch beim Netzwerk Rorschach Berücksichtigung. So findet die Verleihung von Schlittschuhen nur draussen statt und auf die geplante erweiterte Bar auf der Pavillonbühne wird unter den gegebenen Umständen verzichtet. Das gilt auch für die «Fondue-Alp» am See, die diesmal erst gar nicht aufgebaut wird. Das gastronomische Angebot wird auf den Kioskbetrieb beschränkt.

Dass die Covid-19-Pandemie die Menschen beschäftigt, schlägt sich beim Eisstockschiessen spürbar nieder. Laut Alexander Kleger haben einige grössere Gruppen von Firmen ihre Events abgesagt. Eisstöcke können übrigens gemietet werden. Wovon die Eisstöcke nur bei reservierter und abgesperrter Eisarena zum Einsatz kommen. Für die kleinen Gäste sind auch zweikufige Schlittschuhe im Angebot. Ausserdem können sich diese an Eistieren (Eislaufhilfen) aus Plastik festhalten bei ihren ersten Versuchen.

Für die Kleinsten stehen Eistiere (Eislaufhilfen) zur Verfügung. Bild: Michel Canonica (Januar 2020)

Eisarena Rorschach

Täglich bei jeder Witterung von 14 Uhr bis ca. 20 Uhr.

An Samstagen und Sonntagen bereits um 10 Uhr. Je nach Witterung und Besucheranzahl ist die Eisarena abends auch länger offen.

Die Vormittage sind für Schulen reserviert.

Der Kiosk für die Tickets, Schlittschuhverleih und Getränke öffnet ebenfalls um 14 Uhr bzw. an den Wochenenden um 10 Uhr.

