Spanisches Klubhaus in St.Gallen muss überraschend schliessen

Nachfolge fehlt «Wir haben gekämpft und alles probiert»: Trotzdem muss das Spanische Klubhaus hinter dem St.Galler Hauptbahnhof schliessen Das Spanische Klubhaus steht vor dem Aus. Der Spanierverein Hogar Español gibt den Betrieb des beliebten und traditionsreichen Lokals hinter dem St.Galler Hauptbahnhof auf. Der Grund: Er hat in den eigenen Reihen niemanden mehr gefunden, der das Klubhaus weiter betreibt. Christina Weder Jetzt kommentieren 21.09.2021, 18.00 Uhr

Der Weiterbetrieb des Spanischen Klubhauses hinter dem St.Galler Hauptbahnhof stand schon mehrfach auf der Kippe. Doch nun schliesst es definitiv. Bild: Andri Vöhringer

Es brutzeln keine Calamares mehr in der Fritteuse, und es kommen keine Tapas und keine Tortillas mehr auf den Tisch. Das Spanische Klubhaus hinter dem St.Galler Hauptbahnhof hat die Lichter seit Monaten gelöscht. Nach dem zweiten Lockdown im Frühjahr blieben die Türen geschlossen. Und jetzt ist es definitiv: Sie werden auch nicht mehr geöffnet. Der spanische Verein Hogar Español gibt den Betrieb des Restaurants auf. Er hat den Mietvertrag mit der Stadt per Ende September gekündigt, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Für viele Stadtbewohnerinnen und -bewohner kommt das Aus überraschend. Das Bedauern ist gross. Das Spanische Klubhaus war ein beliebter und traditionsreicher Treffpunkt, der das Quartier hinter dem Bahnhof Nord belebt hat. Hier kehrten längst nicht nur die Mitglieder des Spaniervereins ein, also die Spanierinnen und Spanier, die in der Ostschweiz leben. Das Lokal, das seit 40 Jahren vom Verein gepachtet wird, zog auch breite Bevölkerungsschichten aus der ganzen Region an.

Kein Personal mehr gefunden

Domenico Di Iorio, Vorstandsmitglied des spanischen Vereins Hogar Español, sagt auf Anfrage: Der Entscheid, das Klubhaus zu schliessen, sei dem Vorstand schwergefallen:

«Wir haben gekämpft und nach Lösungen gesucht – auch ausserhalb des Vereins. Aber wir sind zum Schluss gekommen, dass wir das Restaurant in dieser Form nicht mehr betreiben können.»

Das Restaurant ist in den vergangenen 40 Jahren nie rein kommerziell geführt worden. Stattdessen kümmerten sich zehn bis zwölf Vereinsmitglieder um den Betrieb. Tagsüber gingen sie ihrem angestammten Beruf nach, abends standen sie in der Küche des Spanischen Klubhauses, bereiteten die spanischen Spezialitäten zu und bedienten im Lokal. Ziel war laut Di Iorio, die Kosten zu decken und den Verein finanziell weiterzubringen.

Doch die Personalsituation spitzte sich zunehmend zu. Das Interesse sei geringer worden, die Rekrutierung von Betreiberinnen und Betreibern aus den eigenen Reihen immer schwieriger. Sie blieb schliesslich erfolglos. «Wir konnten die Bewirtschaftung nicht mehr gewährleisten», sagt das Vorstandsmitglied. Die Coronapandemie habe die Entwicklung noch beschleunigt. Nach dem ersten Lockdown begann es zu kriseln; nach dem zweiten Lockdown war an eine Wiederöffnung nicht mehr zu denken.

«Die Schliessung war der einzige Ausweg.»

Der spanische Verein zählt heute 200 bis 230 Mitglieder. Wie es für den Verein weitergeht, der sich stark über das Restaurant finanzierte, ist laut Domenico Di Iorio noch offen. «Wir müssen schauen, ob es gelingt, ihn am Leben zu erhalten.»

Weiterbetrieb stand schon mehrfach auf der Kippe

2018/19 sanierte die Stadt das Spanische Klubhaus für 1,8 Millionen Franken. Bild: Urs Bucher

Das Spanische Klubhaus hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Der Verein hat das 130-jährige Gebäude seit 1981 gepachtet. Die Weiterführung des Betriebs stand schon mehrfach auf der Kippe. Einmal war sie durch ein Neubauprojekt gefährdet, ein anderes Mal wegen des Sanierungsbedarfs der Liegenschaft. Als der Mietvertrag 2014 auslief, sind die Spanier um ein Haar vom Stadtzentrum nach Winkeln umgezogen. Im Restaurant Kreuz wollten sie ein «Quartierrestaurant mit spanischem Ambiente» eröffnen. Doch die Pläne zerschlugen sich, nachdem die Stadt die Sanierung des «Kreuzes» für «zu teuer» befunden hatte. So blieb das Klubhaus an der alten Adresse, doch seine Zukunft blieb weiter ungewiss.

2015 kaufte die Stadt die Liegenschaft an der Klubhausstrasse 3, um den drohenden Abbruch für einen Bürohausneubau abzuwenden. 2018/19 sanierte sie die Liegenschaft für 1,825 Millionen Franken. Das Haus erhielt eine neue Küche, neue Fenster und einen barrierefreien Zugang. Damit sollte der Betrieb des Restaurants mit spanischen Spezialitäten für weitere 15 bis 20 Jahre gesichert werden. Wie es danach mit der Liegenschaft mitten im städtebaulichen Entwicklungsgebiet Bahnhof-Nord weitergehen soll, ist noch nicht geklärt. Während der Sanierung blieb das Klubhaus ein Jahr lang geschlossen und feierte im März 2019 die Wiedereröffnung. Ein Jahr später musste es abermals schliessen – diesmal wegen des Corona-Lockdowns.

Stadt sucht neue Pächter

Yvonne Bischof, Leiterin der städtischen Dienststelle Liegenschaften. Bild: PD

Bei der Stadt wird die Schliessung bedauert. «Mit der Kündigung des Mietverhältnisses verlieren St.Gallen und seine Gastroszene eine bei Jung und Alt beliebte Adresse für spanische Gastfreundschaft», heisst es in der Medienmitteilung. Yvonne Bischof, die Leiterin der städtischen Dienststelle Liegenschaften, sagt auf Anfrage:

«Es ist sehr schade.»

Das Spanische Klubhaus sei eine Bereicherung für die Stadt und das Quartier hinter dem Hauptbahnhof gewesen.

Ganz überraschend sei das Aus für sie allerdings nicht gekommen. Es habe sich während der Coronakrise abgezeichnet, da das Lokal nach der zweiten behördlich angeordneten Schliessung im Juni nicht wieder eröffnet hat. «Wir standen während dieser Zeit in stetem Kontakt mit unseren Mieterinnen und Mietern.» Die Stadt zeigte sich kulant und erliess Wirten und Ladenbetreibern für die Dauer der verordneten Schliessung ganz oder teilweise die Miete – auch dem Spanischen Klubhaus.

Nun hat sich die Stadt bereits auf die Suche nach neuen Pächterinnen und Pächtern gemacht und das Lokal zur Miete ausgeschrieben. Es soll weiterhin als Gastlokal betrieben werden. Sie sei gespannt und lasse sich überraschen, welche Ideen an sie herangetragen würden, sagt Bischof. «Wir sind offen für neue Konzeptvorschläge.» Auch das neue Lokal solle eine Bereicherung für die Gastroszene und das Quartier sein. Die Stadt sei interessiert daran, dass es sich möglichst bald wieder mit Leben fülle.