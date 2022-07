St.Gallen: Arzt baut Gras an und gibt es seinen Söhnen

Schlechtes Vorbild St.Galler Arzt pflanzt Marihuana an und gibt einen Teil der Ernte seinen 14- und 16-jährigen Söhnen Per Strafbefehl wird ein 50-Jähriger zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt, weil er fast ein Kilo Drogenhanf für sich und seine Kinder hergestellt hatte. Für den Anbau mietete der Mann extra eine Einzimmerwohnung an. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 15.07.2022, 10.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild einiger Hanfpflanzen, die im Eigenanbau in einem Grow-Zelt wachsen. Symbolbild: Sandro Büchler

Saharastaub und ein Hauch Frühling liegen an jenem milden Märztag in der Luft, als Uniformierte der Kantonspolizei St.Gallen beim 50-Jährigen klingeln. In seiner Wohnung im Raum St.Gallen beschlagnahmt die Polizei Marihuanapflanzen. Mit einem THC-Gehalt über einem Prozent gelten diese als Drogenhanf gelten, wie aus dem Strafbefehl hervorgeht, den der Mann Anfang Juli bekommen hat. Doch nicht nur das: Luftlinie zwei Kilometer entfernt finden die Beamten in einer Einzimmerwohnung, die der Mann angemietet hatte, eine weitere Hanfanlage.

Insgesamt 51 Marihuanapflanzen hatte der 50-Jährige in einem speziellen Anbauzelt, einem sogenanntem Grow-Zelt, für den eigenen Konsum angepflanzt. Zudem gehörten ihm 38 Stauden sowie 28 Drogensamen. Im Strafbefehl beschreibt die St.Galler Staatsanwaltschaft, der Schweizer habe von 2019 bis zu jenem Märztag 2022 regelmässig eine nicht näher bestimmte Menge Marihuana geraucht – «in der Regel abends».

«Anbau und Konsum seiner Kinder finanziert»

So weit, so unspektakulär. Aussergewöhnlich machen den Fall zwei Dinge: Zum einen ist der 50-Jährige Arzt, ein Doktor der Medizin also. Zum anderen hat er den geernteten Hanf nicht nur für sich gebraucht, sondern auch seinen damals erst 14- und 16-jährigen Söhnen zur Verfügung gestellt. Insgesamt 973 Gramm Marihuana haben Vater und Kinder von September 2021 bis März 2022 geerntet und konsumiert.

Der Strafbefehl beziffert die Menge mit 205 beziehungsweise 89 Gramm Marihuana, die der privat praktizierende Humanmediziner seinen Sprösslingen überlassen hat. «Er finanzierte den gesamten Marihuana-Anbau und -Konsum seiner Kinder», schreibt die Staatsanwaltschaft deshalb.

Eine Busse von 1000 Franken

Weil er mehrfach Betäubungsmittel konsumiert und zum eigenen Konsum unbefugt angebaut oder hergestellt hatte, und überdies mehrfach Personen unter 18 Jahren ohne medizinische Indikation Betäubungsmittel abgegeben hatte, wird der Arzt belangt. Wegen mehrfachen Vergehens und mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz wird er zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 110 Franken verurteilt. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben mit einer Probezeit von zwei Jahren.

In jedem Fall muss der 50-Jährige eine Busse von 1000 Franken bezahlen. Samt Gebühren und besonderen Auslagen muss der Mann knapp 3700 Franken an den Staat abliefern.

Im Strafbefehl schreibt die Staatsanwaltschaft, dass die objektive Tatschwere leicht einzustufen sei. Erschwerend falle die subjektive Vorwerfbarkeit ins Gewicht, da der Beschuldigte «seinen unter 18-jährigen leiblichen Kindern verbotene Betäubungsmittel abgab». Die heute 15- und 17-Jährigen müssen sich wegen des Anbau und des Konsums des Drogenhanfs zudem vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Da der Strafbefehl noch nicht rechtskräftig ist, gilt die Unschuldsvermutung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen