Schlägerei an Wega-Imbissstand: Rettungsdienst bringt 34-jährigen Mann mit Kopfverletzungen ins Spital

In der Nacht auf Sonntag kam es an der Wega in Weinfelden zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Beteiligter erlitt dabei Kopfverletzungen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.