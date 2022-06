Die Gruberin Doris Alther räumte beim Feldschiessen ab

Schiesssport «Die mentale Stärke ist entscheidend»: Die Gruber Meisterschützin Doris Alther liess beim Feldschiessen mit dem Punktemaximum alle hinter sich Am letzten Feldschiessen hat Doris Alther vom Schützenverein Eggersriet-Grub 72 Punkte geschossen. Das Maximum. «Ein Quäntchen Glück ist natürlich immer dabei», sagt sie. Aber nicht nur: «Es braucht Präzision, mentale Stärke und Konzentration.» Und natürlich viel Training. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Doris Alther mit ihrem Sturmgewehr 57-03 im Schützenhaus in Eggersriet. Bild: Michel Burtscher

92 Treppenstufen muss man am Schluss noch nehmen, um von der Strasse bis zum Schützenhaus des Schützenvereins Eggersriet-Grub zu gelangen. Doris Alther geht voran, in der Hand eine lange Tasche. Darin befindet sich ihr Sportgerät: Sturmgewehr 57-03. Die 55-Jährige ist diese 92 Stufen schon oft gegangen. Training ist wichtig, wenn man so viele Volltreffer landen will wie sie. Am Feldschiessen vor zwei Wochen hat sie 72 Punkte geschossen. Maximale Punktzahl, jedes Mal in die Mitte getroffen.

«Darauf bin ich sehr stolz.»

Es ist indes nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Gruberin dieses Ergebnis geschossen hat. Schon am Feldstich hatte sie einen «Füller drauf», wie man unter Schützinnen und Schützen sagt. «Ein Quäntchen Glück ist natürlich immer dabei», betont sie. Aber nicht nur: «Es braucht Präzision, mentale Stärke und Konzentration.» Und natürlich viel Training. Für sie sei das Schiessen nicht nur Hobby, sondern «eine Leidenschaft». Alther sagt:

«Ich betriebe diesen Sport mit viel Herzblut. Es geht um Freude, Ruhm und Ehre.»

Eine Pause gab es nur nach der Geburt der Kinder

Begonnen hat diese Leidenschaft während ihrer Postlehre. Eine Kollegin von ihr absolvierte damals einen Jungschützenkurs. «Sie hat immer voller Begeisterung davon erzählt und ihre Preise gezeigt.» Alther wurde neugierig, fing auch mit dem Schiessen an – und hat nie mehr damit aufgehört. Einzig nach der Geburt ihrer Kinder machte sie eine Pause. «Sobald der Jüngste nicht mehr in die Windeln machte, bin ich dann wieder vermehrt ins Training gegangen.»

Vor knapp 20 Jahren begann sie, mit ihrem Sportgerät nicht mehr nur liegend, sondern auch kniend zu schiessen. «Wir haben heute im Kanton nicht mehr viele Schützen, die zweistellig schiessen», sagt Alther. Und Frauen gebe es leider sowieso nicht viele. Kniend zu schiessen, ist anspruchsvoll. «Die Balance und die Körperspannung sind sehr wichtig.» Irgendwann kam der Moment, an dem sie merkte, dass sie diesen Sport nicht einfach nur ausüben, sondern etwas erreichen möchte.

«Ich wollte richtig gut werden.»

Doch von nichts kommt nichts: Früher hat sie abends, nachdem die Kinder im Bett waren, jeweils ihr Gewehr genommen, ihr Schiessoutfit angezogen und vor dem Fernseher die Körperhaltung geübt. Im Winter trainiert sie mit dem Luftgewehr in der 10-Meter-Schiessanlage, um nicht aus der Übung zu kommen. Zudem geht sie langlaufen und in die Berge. «Das ist gut für das Gleichgewicht.» Vor dem Einschlafen macht sie Atemübungen. Das Schiessen ist in ihrem Leben fast omnipräsent.

Von der Aussenseiterin in den Mittelpunkt

Das hat sich ausgezahlt: «Es war ein tolles Gefühl, als ich gemerkt habe, dass ich das Schiessen so richtig in den Griff bekomme», sagt Alther. «Als Frau in einem herrendominierten Sport wird man zuerst wenig beachtet. Sobald man besser wird, sind dann alle Augen auf dich gerichtet.» Alther macht das aber nichts aus. Sie verstehe sich mit allen gut, kenne Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz.

Bild: Michel Burtscher

Im April hat sie gemeinsam mit einem Urner und einem Nidwaldner am 24-Stunden-Schiessen in Brünig teilgenommen – und beim Wettkampf auf 300 Meter die Goldmedaille gewonnen. Das sei ein tolles Erlebnis gewesen, erzählt sie. In Erinnerung bleibt ihr auch die Schweizer Meisterschaft 2020. Sie machte mitten im Wettkampf einen Fehler. «Dann sagte ich mir: Gut, jetzt musst du dich aufraffen und konzentrieren.» Sie schaffte doch noch ein gutes Resultat und holte ein Diplom.

Derzeit sparsam mit dem Training

Die mentale Stärke sei beim Schiessen entscheidend, sagt Alther dazu. Man müsse alles ausblenden, was um einen herum passiere, und über 60 Schüsse den Fokus behalten können. Sie betont:

«Während eines Wettkampfes gibt es nur noch mich, mein Gewehr und die Scheibe.»

Bald steht die Qualifikation für die diesjährige Schweizer Meisterschaft an. Im Moment sei sie noch ziemlich sparsam unterwegs mit dem Training, sagt sie. Das soll sich aber bald wieder ändern. Sie schliesst die Türe zum Schützenhaus ab und geht die Treppe hinunter. Bereits einen Tag später wird sie wieder da sein.

