Nach Schlaganfällen: DJ Ferdi aus Lömmenschwil legt wieder auf

Schicksalsschläge «Musik ist meine Therapie»: Nach zwei Schlaganfällen und weiteren Schicksalsschlägen kann DJ Ferdi wieder in der «Oase» in Bernhardzell auflegen Der Lömmenschwiler Ferdinand Huwiler, auch bekannt unter dem Namen DJ Ferdi, musste sein Geschäft in Lömmenschwil aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Rita Bolt Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

DJ Ferdi legt jeden Freitag in der «Oase»i n Bernhardzell auf. Sonst ist Ferdinand Huwiler Sanitärinstallateur und Wasserwart von Lömmenschwil. Ralph Ribi

Wenn DJ Ferdi über die Musik spricht, geht es ihm gut. Er blüht geradezu auf, erzählt von seinen vielen Engagements als DJ. Aktuell legt er jeden Freitag im Dancing Oase in Bernhardzell auf – und die Tanzfläche ist voll.

«Es gibt in der Gegend kein Tanzlokal in dieser Art», sagt Ferdinand Huwiler. «In die Oase kommen Männer und Frauen, um beispielsweise Bachata, Salsa, Tango, Jive oder Disco Fox zu tanzen.» Um die richtige Musik aufzulegen, brauche es gute Kenntnisse der Musik und Tanzstile.

Denn viele Tänzer und Tänzerinnen wünschten oft einen Tanz, ohne den Titel oder den Interpreten zu kennen. Er habe sich diese Kenntnisse angeeignet. DJ Ferdi verrät, dass viele Gäste mit einem extra Paar Tanzschuhe in die «Oase» kämen und der «Oase»-Gastgeber Stefan Schnell jeden Freitag die Tanzfläche präpariere und poliere.

Ebenfalls wichtig sei, dass die Zusammenstellung der Tänze passe. «Es würde bei den Tanzpaaren nicht gut ankommen, wenn ich beispielsweise drei schnelle Jives nacheinander spiele.» DJ Ferdi ist kein Tänzer, aber er weiss, wie er die Tanzfreudigen aufs Parkett bringt und wie sie dort bleiben. «Auf meinem Laptop habe ich 160‘000 verschiedene Liedtitel», sagt er stolz und lächelt.

Nachdenklicher wird Ferdinand Huwiler, wenn er von den vergangenen gut zwei Jahren erzählt, die für ihn, seine Frau Regula und seine drei erwachsenen Kinder nicht einfach gewesen sind. Ende 2020 hätten sie zwei Todesfälle in der Familie zu verkraften gehabt. Er habe 2021 innerhalb von drei Monaten zwei Schlaganfälle erlitten und seine Frau sei schwer krank geworden. Wie weiter? In Lömmenschwil führte er ein Landmaschinen- und Sanitär-Geschäft. Durch seine «Schlägli» war er plötzlich körperlich eingeschränkt; seine rechte Hand war kraftlos. Die Folge davon: Er habe nicht mehr arbeiten können. Die Schicksalsschläge haben ihn gezwungen, sein Geschäft aufzugeben und die Liegenschaft zu verkaufen.

Mitgeholfen, das Häggeschwiler Wassernetz zu digitalisieren

Ferdinand Huwiler ist in Lömmenschwil aufgewachsen. Seine Eltern haben das Landmaschinen- und Sanitärgeschäft aufgebaut. Er habe die Lehre als Landmaschinenmechaniker zu Hause und die Sanitärausbildung auswärts gemacht. 1993 ist Huwiler senior gestorben. Er hat das Geschäft zusammen mit seiner Frau übernommen. Ins Rampenlicht gerückt ist der Sanitärfachmann, als Häggenschwil vor gut zehn Jahren 30 Prozent des Trinkwassers verloren hatte und die Medien über diese seltsame Geschichte berichteten.

Huwiler wurde für die Leck-Suche beauftragt und war erfolgreich. «Sogar das Fernsehen hat gefilmt», erzählt Regula Huwiler. Huwiler erzählt zudem, dass er auch mitgeholfen habe, das Häggenschwiler Wassernetz zu digitalisieren. Er sei immer noch Ansprechperson der Gruppenwasserversorgung BHW. Das Gebäude seines Geschäfts in Lömmenschwil gibt es allerdings nicht mehr, die Liegenschaft wurde abgerissen; es entstehen derzeit zwei Mehrfamilienhäuser mit 14 Wohnungen.

«Die Gebäude waren alt, und wir hätten zu viel Geld investieren müssen», sagt Huwiler. Nun ist er mit seiner Familie nach Wittenbach umgezogen in eine grosse Wohnung, damit auch Tochter Jannine bei ihnen leben kann. Wehmütig sei er nicht, weil er nach 30 Jahren Selbständigkeit sein Geschäft habe aufgeben müssen. «Es ist mit 59 Jahren zwar viel zu früh, um mit der Arbeit aufzuhören, aber es bleibt mir nichts anderes übrig.» Huwiler wird von der IV unterstützt.

DJ Ferdi hat schon an vielen Orten aufgelegt

«Ich habe keine Schmerzen, aber meine Energie hat sich stark reduziert», sagt Huwiler weiter. Damit er einen Abend lang in der «Oase» auflegen könne, müsse er sich vorher gut ausruhen. Dennoch: «Musik auflegen ist meine Therapie.» Seine Frau fügt an, dass er ohne Musik gesundheitlich längst nicht da wäre, wo er jetzt sei. Bis zu seinen Schlaganfällen war der Lömmenschwiler auf vielen Bühnen musikalisch präsent, beispielsweise für FM1 in der Schlagerhütte an der Olma, am Sommernachtsfest in Romanshorn, am Summerdays in Arbon, am Openair St. Gallen, an Hochzeiten, an Firmenessen. Ein Highlight in der DJ-Karriere war für ihn, als er für die Ortega-Schule drei Tage nach Italien etwa 60 Kilometer von Genua entfernt fahren und das Schulfest musikalisch begleiten durfte.

«Das war ein super Erlebnis, ich durfte meine Frau Regula mitnehmen», erinnert sich der Musikliebhaber. Viele Jahre habe er auch im Cinedome in einer Bar aufgelegt. Er war zudem neun Jahr lang DJ in der Time-Out-Bar in St. Gallen. «Ich war 2009 der erste DJ, der im Time-Out mit dem Laptop Musik gemacht und keine Koffer mit CDs mehr mitgebracht hatte.» Für welche und wie viele Anlässe seine Energie in der Zukunft genügen wird, weiss er noch nicht. «Sicher ist, dass ich in der ‹Oase› weiterhin auflegen werde.»

Der Lömmenschwiler Sanitär ist eher durch Zufall auf die Musik gekommen. Als 1992 das Mehrzweckgebäude Häggenschwil eingeweiht wurde, habe die Gemeinde jemanden gesucht, der die Technik bediene und bei Unterhaltungs- oder Turnerabenden die Pause mit Musik überbrücke. Er habe sich gemeldet und ab diesem Zeitpunkt habe er bei fast allen Anlässen am Licht- und Tonpult gestanden. Es habe ihm Spass gemacht und dies sei zugleich der Startschuss für seine DJ-Karriere gewesen.