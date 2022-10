Kranke Goldacherin lebt in Australien und plant zweiten Film

Schicksal «Immer draussen zu sein ist eine Herausforderung» – Goldacherin lebt abgeschieden in Australien und plant zweiten Film über ihre Krankheit Seit 20 Jahren lebt Karin Ochsner meist fernab der Zivilisation am Meer in Australien: Wegen ihrer Krankheit musste die Goldacher Lehrerin die Schweiz verlassen – seit Kindheit leidet sie an schwersten Allergien. Im Interview sagt sie, weshalb nach dem ersten Film über ihr Leben jetzt ein zweiter in Arbeit ist. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Das E-Bike, das Karin Ochsner geschenkt bekommen hat, ermöglicht ihr eine gewisse Mobilität. Bild: zvg

Fast alles kann bei der 45-jährigen Karin Ochsner eine allergische Reaktion auslösen. Seit sie sich erinnern kann, ist sie deshalb immer wieder krank. Nicht nur in Nahrungsmitteln, sondern auch in Staub, Schimmel, Holz, Bakterien, sogar Papier und Plastik befinden sich für die ehemalige Goldacher Lehrerin krankmachende Stoffe. Unter freiem Himmel, am Meer in Australien, geht es ihr am besten. Vor gut 20 Jahren hat sie sich auf der anderen Seite der Erdkugel deshalb ein einfaches Leben als Surfcoach aufgebaut.

Das Leiden verständlich machen

Über ihr Leben mit dieser extremen Krankheit ist vor zwei Jahren der Film «Surfing To Survive» entstanden. Er wurde durch Spenden aus der Schweiz ermöglicht und hat das Leben der Goldacherin zum Guten verändert. Denn: Ihr Leiden verständlich zu machen, sei schwierig, nicht selten werde sie als Simulantin abgestempelt. Der Film habe ihr dabei geholfen und hatte unerwartet grossen Erfolg. Er wurde an mehreren Festivals gezeigt und wird am 10. Oktober auch am Lonely Seal Film Festival in Arlington, Boston, USA, vorgeführt. Diese Öffentlichkeit habe «Kräfte freigesetzt», die viel zur Besserung ihrer Symptome beigetragen hätten. Jetzt ist ein zweiter Film über sie, ihr herausforderndes Leben und ihre Krankheit in Arbeit.

Im neuen Film werden auch Szenen aus dem Alpstein gezeigt, die vom Wattwiler Filmemacher Thomas Rickenbach eingefangen wurden. Die Berge bleiben für die Heimwehschweizerin Sehnsuchtsort. Diese Verbindung mit der Bergwelt filmisch einzufangen, ist die Aufgabe von Rickenbach, aus dessen Filmwerkstatt die Kinofilme «S'Bloch», «Alpzyt», «Panamericana» oder «Silvesterchlausen» stammen. «Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich der Stoff über Karin Ochsners Leben für einen Kinofilm eignet», sagt der passionierte Filmemacher. Am Telefon gibt Karin Ochsner Auskunft über ihre momentane Lebenssituation:

Wo sind Sie derzeit und wie geht es Ihnen?

Karin Ochsner verbringt ihre meiste Zeit am Meer und arbeitet als Surfcoach. Bild: zvg

Karin Ochsner: In der kalten Jahreszeit war ich an der Ostküste in Queensland, jetzt bin ich zurück in Byron Bay. Mein Leben ist zwar immer noch alles andere als leicht, aber es geht mir viel besser als noch vor zwei Jahren – ich verdanke das dem Erfolg des Films; dank ihm habe ich viel Verständnis für meine Krankheit erfahren. Von der anderen Seite der Welt haben mir die Schweizer aus einer äusserst schwierigen Notsituation geholfen.

Wie erklären Sie es sich, dass es Ihnen besser geht?

Die Kurzversion: Der Aufenthalt in der Natur und die grosse Unterstützung von Freunden haben mir am meisten geholfen. Weil ich den Menschen um mich herum meine filmische Dokumentation zeigen konnte, verstanden sie, wieso ich mich so anders verhalte, und sie konnten mir gezielt helfen. Ich bekomme beispielsweise Hilfe bei der Nahrungsbeschaffung und vieles mehr. Dadurch war mein Alltag nicht mehr eine Über-, sondern nur noch eine Herausforderung. So bleibt genügend Energie übrig, die Auslöser aller meiner allergischen Reaktionen besser zu erforschen. Und durch meine Zeit in der Isolation auf einer Insel, auf der ich alle Allergene meiden konnte, hatte mein Körper endlich eine Erholungspause.

Die an multiplen Allergien leidende Karin Ochsner kann sich nur selten in einem Haus aufhalten und wohnt deshalb meist im Freien. Bild: zvg

Diese Verbesserung meines Krankheitsbildes ist auch Inhalt des neuen Films. Es ist mir wichtig, das genau zu erklären. Darum arbeite ich so intensiv an diesem Film.

Im Filmtrailer ist auch die Rede von einem Vorfall mit einem Hai, der Ihnen zu schaffen machte.

Ein Hai hat nach meinem Fuss geschnappt und ich musste deswegen im Spital behandelt werden. Dieser Vorfall hat mich mit meinen Ängsten konfrontiert und mich zur Auseinandersetzung damit gezwungen. Alles in allem hat er schliesslich viel Gutes bewirkt.

Wie ist es, immer draussen leben zu müssen?

Draussen zu leben, ohne Türen und Heizung, ist auch in Australien eine Herausforderung, welche mein Körper vor ein paar Jahren noch besser gemeistert hat. Deshalb war ich im Winter bei Freunden im wärmeren Teil Australiens. Derzeit ist Frühlingsbeginn in Australien, das macht das Leben leichter.

Was erhoffen Sie sich von diesem zweiten Film?

Der Leitfaden des Filmes ist die Heilungskraft der Natur und dass Menschen, die für einen da sind, viel Positives bewirken können. Während der Dreharbeiten wurde mir klar, dass dieser Film aufzeigen wird, dass ein Mensch auch glücklich sein kann, selbst wenn er sich schier unmöglichen Herausforderungen gegenübersieht. Ich hoffe, dass ich mit diesem Film zeigen kann, dass man mit einem einfachen Leben zufrieden sein kann. Live simply ...

Im Film kommt auch der Alpstein vor – was bedeuten Ihnen die heimatlichen Berge?

Meine ersten Kindheitserinnerungen sind Erlebnisse in den Schweizer Bergen. Ich bin glücklich in Australien, aber vermisse Familie und Freunde und auch den Alpstein. Ich fühlte immer eine starke Anziehung zu Menschen, welche in und mit der Natur leben. In meiner Kindheit waren das Appenzeller Sennen und Bauern. Die Weisheit dieser naturverbundenen Menschen zog mich an, ich wollte von ihnen lernen. Dasselbe spüre ich, wenn ich mit australischen Aborigines zusammen bin.

Das Meer trägt viel dazu bei, dass sich Karin Ochsners Gesundheitszustand gebessert hat. Bild: zvg

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Wattwiler Filmemacher Thomas Rickenbach?

Wie vieles in diesem Filmprozess war das Timing genau richtig: Ich fragte die richtige Person nach einem Filmemacher mit Alpstein-Bezug und nahm dann zur richtigen Zeit Kontakt mit Thomas auf. Daraus ist eine positive Zusammenarbeit entstanden.

Wann ist der Film fertig?

Die Fertigstellung ist auf Januar 2023 geplant.

Ist es möglich, dass Sie eines Tages wieder in die Schweiz reisen können?

In den letzten Wochen habe ich mir vermehrt darüber Gedanken gemacht, da es mir beinahe wöchentlich besser geht. Natürlich wäre es schön, wenn ich im nächsten australischen Winter in die Schweiz kommen und den Film mitbringen könnte. Das wäre aber eine gesundheitliche Herausforderung.

Wie haben Sie die Coronazeit überstanden?

Die Covid-Massnahmen haben mir mehr geholfen als geschadet: Durch Abstandhalten hatte ich für einmal keine Grippe. Dank der Pandemiemassnahmen musste ich nicht arbeiten. Dadurch konnte ich viele allergische Reaktionen vermeiden, welchen ich sonst am Arbeitsplatz und auf dem Arbeitsweg ausgesetzt bin. Anstatt Surfstunden zu erteilen, hatte ich Zeit, an den Filmen zu arbeiten.

Von der Surfschule in die Isolation – hat Ihnen der Austausch mit Menschen nicht gefehlt?

Ein Jahr lang habe ich die Isolation und die eineinhalb Meter Abstand zu anderen Menschen fast durchgehend eingehalten und habe keine Gebäude oder Verkehrsmittel betreten, Ausnahmen waren einzig Arztbesuche. Das wurde dann aber immer schwieriger, da ich das Zusammensein mit Menschen zu stark vermisste.

Mehr Infos zu Karin Ochsner und Unterstützungsmöglichkeiten auf www.mehr-als-ueberleben.ch und www.surfingtosurvive.com

