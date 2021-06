Warum eine Coiffeuse ihren Salon in St.Gallen schliessen muss

Schicksal «Arbeiten ist die beste Therapie»: Coiffeuse Angela Ulmann schliesst ihren Salon am St.Galler Blumenbergplatz und blickt auf ihr filmreifes Leben zurück Vom Waisenhauskind zur Unternehmerin: Die St.Galler Coiffeuse Angela Ulmann hat ein Buch über ihr verrücktes Leben geschrieben. Ihr Salon am Blumenbergplatz ist ein quirliger Quartiertreffpunkt. Jetzt hat sie ihn in junge Hände übergeben. Melissa Müller 07.06.2021, 05.00 Uhr

Angela Ulmann gibt ihren Salon am Blumenbergplatz wegen einer Erkrankung der Schulter in junge Hände. Bild: Ralph Ribi

Der «Coiffeur A» am Blumenbergplatz ist ein quirliger kleiner Quartiertreffpunkt. Eine Insel der Geselligkeit mitten im Verkehrschaos zwischen Palace, Grabenhalle und Paparazzo-Bar. Einige Kundinnen und Kunden halten der Coiffeuse Angela Ulmann schon über 40 Jahre die Treue. «Ich schneide oft der ganzen Familie die Haare», sagt die 65-Jährige. Ihr Salon ist offen für alle. Alte, Einsame, Verrückte, für alle hat sie ein offenes Ohr. Sie sehe den Haaren an, wie es jemandem geht. Etwa wenn jemand Haarausfall hat oder ein Haar die Färbung nicht annimmt. Auch Alkohol- und Drogenkonsum setze sich im Haar fest.

«Die Haare sind ein Spiegel der Seele.»

Um 6 Uhr empfängt sie ihren ersten Kunden, wenig später kommen die Pöstler zum Kaffee. Auch eine «Poschtifrau», die jeden Tag zwei Mal reinkam und fragte, ob sie etwas einkaufen könne, gehörte eine zeitlang zum Inventar.

Angela Ulmann mag es persönlich, hat auf das Schaufenster ihres Salons einen Abschiedsbrief geschrieben: Nach 21 Jahren gibt sie den Standort am Blumenbergplatz in junge Hände, eine Erkrankung der rechten Schulter zwinge sie dazu. «Eine typische Coiffeusenkrankheit», sagt sie. Nur dank Spritzen und Medikamenten könne sie noch arbeiten, sagt sie kurz vor ihrem letzten Arbeitstag. Am 29. Mai hat sie den Salon an Marija Stojkovic übergeben, kurz darauf ist die Neo-Pensionärin nach Dubai in die Ferien geflogen.

Kaffee, Kuchen und Schaufensterkino

Das Schulterleiden sieht man der attraktiven Frau mit dem kupferroten Bob und der Seidenbluse nicht an. Sie hat eine gewinnende Art, ein charmantes Lächeln und einen freundlichen Blick, der Herzen öffnet. Violett lackierte Zehennägel glänzen in regenbogenfarbenen Sandalen. Sie serviert ein Stück Kuchen auf dem Silbertablett. «Möchten Sie einen Espresso? Mit Crème, Zucker oder Schnaps?», fragt sie so zuvorkommend, dass man sich wie in einem Fünfsternehotel fühlt.

Die Coiffeuse winkt und zwinkert Passanten zu. Das Schaufenster ist wie ein Fernseher, immer läuft etwas. HSG-Studenten warten auf den Bus; Drogenabhängige, die aus der Heroinabgabestelle neben dem «Palace» kommen, torkeln über die Strasse. «Da hatte ich oft Angst, dass einer überfahren wird.»

Sie liebt den Verkehr am Blumenbergplatz

Trotzdem liebt sie den Verkehr. «Das hier ist eine der meistbefahrenen Kreuzungen der Stadt», sagt sie, als wäre der von Lärm und Abgasen geplagte Blumenbergplatz eine Sehenswürdigkeit. Wenn sie Kinder frisiert, sagt sie: «Lueg de Traktor! Das Feuerwehrauto, die Polizei, der Krankenwagen!» Auch alte Leute würden den Verkehr lieben und im Winter aufmerksam zuschauen, wie die Autos den verschneiten Stich die Zwinglistrasse hinauf kaum schaffen.

Ulmann, die heute in Appenzell am Landsgemeindeplatz wohnt, hat den Laden vor 21 Jahren vom stadtbekannten St.Galler Coiffeur Hans Bochsler übernommen, einem guten Freund, der schwer krank war. Die beiden Berufskollegen hatten sich bereits 1978 gemeinsam selbstständig gemacht und den «Salon Rustica» an der Katharinengasse eröffnet. Dieser hatte viele Parkplätze, weil es am Marktplatz eine Brache gab: Das alte, prachtvolle Stadttheater war gerade abgebrochen worden, der McDonald's war an dessen Stelle noch nicht gebaut.

Gegen den Willen der Mutter Coiffeuse gelernt

Warum sie Coiffeuse wurde? «Aus Protest gegen meine Mutter, die diesen Beruf minderwertig fand. Wir hatten kein einfaches Verhältnis», sagt Angela Ulmann. Ihre Lebensgeschichte sei so verrückt, dass sie ein Buch darüber geschrieben habe: «Doppelgängerin», erschienen im Verlag Elfundzehn in zweiter Auflage. Eine Kindheit im Waisenhaus, Missbrauch, ein Selbstmordversuch, eine gescheiterte Ehe, ein dunkles Familiengeheimnis: All das packt die Autorin auf 135 Seiten. Und versprüht trotz allem eine unbändige Lebensfreude.

Geboren wird Angela Ulmann am 6. Juli 1956 in St.Gallen. Der Vater, ein Textilunternehmer, stirbt ein Jahr nach ihrer Geburt bei einem Unfall. Die Mutter gibt Angela für sechs Jahre ins Kinderheim in Teufen in die Obhut von «Tante» Dora Wachter. Nur am Sonntag holt sie die Kleine ab für einen Ausflug ins Café Spörri in Teufen.

Auf dem WC eine Kinderwelt eingerichtet

Von klein auf hat Angela das Gefühl, der Mutter zur Last zu fallen. Auch, als sie in deren wunderschöne 6-Zimmer-Wohnung in St.Gallen ziehen darf, «die eher an eine Möbel-Ausstellung erinnerte als an einen Lebensraum für Kinder». Die Teppichfransen sind parallel gekämmt. «Manchmal richtete ich mir meine eigene Kinderwelt im WC ein. Es war klein und hatte die richtige Grösse, um mir und meinen Puppen Geborgenheit zu geben.»

In den Sechzigerjahren gibt es noch keine Kinderkrippen und Mittagstische. Wenn Angela vom Leonhardschulhaus nach Hause kommt, ist sie allein. «Ich war ein Schlüsselkind.» Weil die Mutter, die in einem Büro arbeitet, keine Lust zu kochen hat, ernähren sie sich von Büchsenravioli, Toast und Schokopudding. Zum Glück gibt es noch die Oma in Winterthur, die Angela in den Ferien zu sich nimmt, die Kuchen backt, ihr das Haushalten beibringt und mit ihr bastelt.

«Meine Omi hat mich durch ihr Vorbild sehr geprägt, stärker als meine Mutter.»

Als Angela 11 Jahre alt ist, wird die Mutter schwer krank und muss jahrelang ins Spital. Sieben Jahre später stirbt sie, mit erst 45 Jahren. So wächst Angela fast allein auf, zeitweise darf sie bei einer Nachbarsfamilie essen. Ein Leben lang wünscht sie sich, zu einer «richtigen» Familie zu gehören.

In der Schule ist sie beliebt, aber für den Unterricht fehlt ihr aufgrund der familiären Probleme das Interesse und die Energie. Ein glückliches Händchen hat sie hingegen bei der Berufswahl. 1972 beginnt sie ihre Lehre als Coiffeuse und kann dabei viele Talente ausleben: «Mein Handgeschick, meine Begabung im Umgang mit Menschen, den Schönheitssinn und mein Interesse an Mode.» Der Lehrmeister ist so zufrieden mit der jungen Frau, dass er sie auf Coiffeur-Meisterschaften schickte, «bei denen ich sehr erfolgreich war».

Der Coiffeursalon ist stets Angela Ulmanns Anker. «Heute ist mein Lieblingstag» steht auf einem Dekoschild, und «Bitte lächeln». «Man muss positiv sein», sagt sie. Dass ihr ein fröhliches Gemüt in die Wiege gelegt wurde, sei ihr grosses Glück. Auch wenn es ihr schlecht ging, stand sie in ihrem Salon und verwöhnte die Kundinnen. «Arbeiten ist die beste Therapie», sagt sie.

«Meine Kunden hielten mich am Leben.»

Sie weiss von vielen, wann sie Geburtstag haben und verschickt Glückwunschkarten. Wenn jemand krank ist, schenkt sie der Person eine Session «Hitz ond Brand»: Sie ruft einen Appenzeller Gesundbeter an, der für die Person ein Gebet spricht.

In England lebt eine zweite Angela

Eine Nachricht aus England stellte sie mit Mitte 30 auf eine harte Probe. Durch ein Suchinserat erfuhr sie, dass in London noch eine zweite Angela lebt: ihre Schwester. Fünf Jahre älter als sie, Tochter derselben Eltern, nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Sie lernte die Schwester kennen, konnte sich aber wegen der Sprachgrenze kaum mit ihr verständigen. Dass die Fremde der Mutter zum Verwechseln ähnlich sah, machte die Sache nicht einfacher. «Wieso hatten meine Eltern ein kleines, unschuldiges Kind weggegeben?», fragte sich Angela Ulmann. «Wie konnten sie zwei Kindern denselben Namen geben? War ich für sie nur eine Kopie ihrer verlorenen Tochter?»

Angela Ulmann schrieb das Buch für ihre Schwester. Aufgrund ihrer Lebenserfahrung könne sie sich gut in andere Menschen hinein versetzen. «Ich kenne die Leute tiefer. Meine Kunden können bei mir viel Seelisches abladen», sagt sie und schaut nachdenklich aus dem Schaufenster, während der Bagger gegenüber das alte Kino Rex zertrümmert.

Auf dem Coiffeurstuhl entspannt sich eine junge Frau mit kurzen roten Haaren. Sie lächelt Angela Ulmann im Spiegel zu und freut sich auf die neue Frisur. Auf dem Silbertablett steht ein Brownie, eine Blume, eine Tasse Kaffee. «Jetzt muss ich das alles loslassen», sagt Angela Ulmann. «Es wird mir fehlen.»