Verkehrsknoten

Der neue Bushof in Rorschach wurde in einer kleinen Zeremonie seiner Bestimmung übergeben. Am Dienstag nach Ostern fährt der erste Bus zum neuen ÖV-Knoten beim Bahnhof Rorschach Stadt. Ab Dezember soll er den Bushof an der Signalstrasse ablösen.

Rudolf Hirtl 01.04.2021, 14.59 Uhr