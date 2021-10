Nach Osterkrawallen: Zehn Jugendliche per Strafbefehl verurteilt

«Scheiss-Polizei» Nach St.Galler Osterkrawallen: Zehn Jugendliche per Strafbefehl verurteilt Sie haben der Polizei den Mittelfinger gezeigt, sie mit Glasflaschen beworfen und Fensterscheiben zertrümmert: Zehn an den St.Galler Osterkrawallen beteiligte Personen zwischen 18 und 30 Jahren werden zu Geldstrafen und Bussen verurteilt. Sandro Büchler 15.10.2021, 17.00 Uhr

Am Karfreitag, 2. April 2021, rotten sich auf dem Roten Platz in St.Gallen Hunderte Jugendliche zusammen. Erst fliegen Glasflaschen Richtung Polizei, später eskaliert die Situation. Bild: Sandro Büchler

(2. April 2021)

Es sind wüste, für die Stadt ungewohnte Szenen, die sich Ende März und Anfang April in der St.Galler Innenstadt abspielen. Hunderte Jugendliche rotten sich auf dem Roten Platz zusammen. Vordergründig, weil sie sich durch die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeengt und ein Stück weit ihrer Jugend beraubt fühlen. Auch Probleme bei der Lehrstellensuche und eine allgemeine Perspektivlosigkeit werden als Gründe für den Aufmarsch genannt.

In der Menschenansammlung sind aber auch viele Jugendliche und junge Erwachsene, die einfach Dampf ablassen, Unruhe stiften und sich mit dem ausgerückten Polizeigrossaufgebot anlegen wollen.

Molotowcocktails, Gummischrot und Tränengas

Die Polizei, die das verhängte Versammlungsverbot und die pandemiebedingten Abstände in der damaligen Zeit kontrollieren soll, wird auf dem Roten Platz zum Feindbild auserkoren. Erste Glasflaschen fliegen in Richtung der Polizeipatrouillen. Als die Einsatzkräfte den Platz räumen wollen, zieht in der ersten Krawallnacht ein gewalttätiger Mob von rund 80 Personen über den Gallusplatz Richtung Stadtzentrum. Auf ihrem Weg hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung. Wahllos werden Blumentöpfe und Gartenmöbel demoliert, der Saubannerzug randaliert, einige schlagen Fensterscheiben von Gewerbetreibenden ein. Die Bilanz: 100'000 Franken Sachschaden.

Einem zweiten Aufruf in den sozialen Medien folgen am Karfreitag erneut Hunderte. Es kommt zu Ausschreitungen, auch einzelne Molotowcocktails fliegen den Polizeikräften entgegen. Vor dem Neumarkt gehen Velos und Unrat in Flammen auf. Mitten auf dem Kornhausplatz wird ein Abfallcontainer in Brand gesteckt.

Mitten auf der Kreuzung beim Kornhausplatz zünden die Krawallmacher einen Abfallcontainer an. Bild: Michel Canonica

(2. April 2021)

In der ganzen Stadt kommt es zwischen den Querulanten und zahlreichen Schaulustigen auf der einen Seite und der Polizei auf der anderen Seite zu Scharmützeln. Eine Art Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Manch einer macht auf dicke Hose, viele filmen die Krawalle, um online damit prahlen zu können.

Die Polizei setzt wie schon eine Woche zuvor Gummischrot und Tränengas ein. Unterstützung erhält die St.Galler Stadt- und Kantonspolizei aus den Kantonen Thurgau, Graubünden, Schaffhausen und den beiden Appenzell. Ein Polizeihelikopter kreist stundenlang über St.Gallen. Die Bilanz der zweiten Krawallnacht: 50'000 Franken Sachschaden, Schlagzeilen in der Schweiz und international sowie Politik, Gesellschaft und Medien, die um Erklärungen für das Geschehene ringen.

Stundenlanges Videomaterial ausgewertet

Am Ostersonntag greift die Polizei durch – mit rigorosen Kontrollen am Hauptbahnhof und auf den Hauptverkehrsachsen. 650 Personen werden weggewiesen. Auch in den Folgetagen ist die Polizei überall in der Stadt präsent. Menschenansammlungen werden konsequent aufgelöst. St.Gallen kommt nach nervenaufreibenden Ostertagen wieder zur Ruhe.

Angesichts neuer Gewaltaufrufe in den sozialen Medien führt die Polizei am Ostersonntag, 4. April 2021, ausgedehnte Personenkontrollen am Hauptbahnhof St.Gallen und in der Innenstadt durch.

Bild: Raphael Rohner

(4. April 2021)

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Stadtpolizei wertet von ihr während der Krawalle gefilmtes und von Privatpersonen zugespieltes Videomaterial aus. Zusammen mit der Kantonspolizei werden knapp 80 Tatbestände erfasst. «In den kommenden Monaten werden wir uns damit befassen, Täter zu finden», sagte Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, im Mai.

Jetzt – ein halbes Jahr nach den Osterkrawallen – hat die Auswertung des stundenlangen Videomaterials zur Identifikation von zehn Personen geführt. Die den Tätern vor kurzem zugestellten Strafbefehle liegen dem «Tagblatt» vor. Drei zum Tatzeitpunkt 18-Jährige, die am 26. März randalierend durch die Altstadt zogen, werden wegen Landfriedensbruch sowie Sachbeschädigung bei einer öffentlichen Zusammenrottung verurteilt.

Einer hatte in der Gallusstrasse eine Werbetafel zertrümmert, ein anderer an das Stiftsgebäude uriniert. Dem dritten wird ein Flaschenwurf auf dem Roten Platz zur Last gelegt, mit dem er eine Fensterscheibe am Raiffeisengebäude beschädigt und rund 8000 Franken Schaden verursacht hatte.

Ein vierter, heute 20-Jähriger, wird wegen einer Vorstrafe zu einer unbedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Franken – entspricht 2700 Franken – verurteilt. Zuzüglich Gebühren und Auslagen muss er 3450 Franken bezahlen. Sein Delikt: Der Mann hatte auf dem Roten Platz mehrere Glasflaschen gegen die Einsatzkräfte der Polizei geworfen. Dies wird als Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte geahndet.

Glasflaschen «mit voller Wucht» in Richtung Polizisten geschleudert

Die sechs weiteren Urteile betreffen Taten, die am Karfreitag begangen wurden. Die zwischen 18- und 30-Jährigen werden hauptsächlich wegen Landfriedensbruch sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte verurteilt. Insbesondere, weil die Jugendlichen Glasflaschen gemäss den Strafbefehlen «mit voller Wucht» in Richtung der Polizisten geworfen, ihnen den Mittelfinger gezeigt und im Pulk lauthals «Scheiss-Polizei» und «ACAB» («All Cops Are Bastards»; übersetzt: «Alle Polizisten sind Bastarde») skandiert hatten.

Die Chaoten werfen Flaschen, Pyro und Molotowcocktails. Die Polizei antwortet mit Gummischrot und Tränengas. Bild: Michel Canonica

(2. April 2021)

Die zehn Personen kassieren grösstenteils bedingt aufgeschobene Geldstrafen, dazu Bussen zwischen 200 und 600 Franken. Ein 18-Jähriger wird aufgrund einer Jugendstrafe wegen verschiedener noch als Minderjähriger begangener Delikte nun zu einer unbedingten Geldstrafe verurteilt. Im Strafbefehl heisst es: «Um 22.50 Uhr verfolgte er innerhalb des gewalttätigen Mobs eine unbekannte Person und deckte diese mit Schlägen ein. Daraufhin konnte er von der Polizei angehalten und eingebracht werden.»

Etwas sonderbar mutet die 250-Franken-Busse für einen 30-Jährigen an. Gemäss Strafbefehl hatte sich der Mann mit einem grünen Gesichtsstrumpf unkenntlich gemacht und sodann eine Bierbüchse geworfen.

«Die Büchse landete etwa fünf Meter vor den Polizisten auf dem Boden und der Beschuldigte liess sie einfach liegen.»

Er wird wegen Übertretung des Vermummungsverbots und Littering belangt.

Mehrheitlich Lehrlinge

Von den zehn Verurteilten sind sieben im Kanton St.Gallen wohnhaft, zwei in Appenzell Ausserrhoden und einer im Kanton Graubünden. Unter den Jugendlichen ist ein Spanier, die anderen sind allesamt Schweizer Staatsbürger. Die meisten sind Lehrlinge, einer gibt an, Schüler zu sein, ein weiterer Jugendlicher wird als IV-Rentner beschrieben und einer ist arbeitslos.

Die Kornhausstrasse ist nach den Krawallen am Karfreitag übersät mit Scherben und zersplitterten Gegenständen. Bild: Sandro Büchler

(2. April 2021)

Von knapp 80 Tatbeständen, die die Kantonspolizei im Mai der Staatsanwaltschaft übergeben hatte, wurden nun deren zehn aufgeklärt und die Täter per Strafbefehl belangt. Wie viele von den rund 70 weiteren Tatbeständen in ein Urteil münden, ist offen – vieles dürfte ungeklärt bleiben.

Denn kann eine Tat einerseits keiner Person zugeordnet werden, so kann die Polizei lediglich eine Anzeige gegen unbekannt zu Händen der Staatsanwaltschaft machen. Diese sistiert das Verfahren – aus Mangel eines Täters oder einer Täterin. Andererseits dürften einige Urteile gar nie öffentlich werden. Denn Medienschaffende können Strafbefehle gegen Minderjährige nicht einsehen. Nur gegen Erwachsene ausgestellte Strafbefehle sind für die Medien zugänglich. Es gilt die Unschuldsvermutung.