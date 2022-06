Pfingstchilbi Rorschach: Heinz und Ruth Fries managen den Betrieb

Schaustellerfamilie Ein Leben auf Rädern: Am Freitag startet die Pfingstchilbi in Rorschach – mittendrin die Schaustellerfamilie Fries Das Leben der Schausteller hat sich gewandelt. Alles ist schnelllebiger geworden, auch zwischen Riesenrad und Kettenkarussell. Doch für viele ist es ein schönes «Abenteuer» geblieben. Auch für Ruth und Heinz Fries, die den Betrieb in der zweiten Generation führen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 02.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Fries vor dem Octopus, eines der beliebtesten Fahrgeschäfte bei der Pfingstchilbi in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Auf einem Jahrmarkt aufwachsen. Jeden Tag Karussell fahren, Dosen werfen und so viel Zuckerwatte essen, bis die Zunge verfärbt und das ganze Gesicht verklebt ist. Das hört sich doch prima an. «War es auch», sagt Heinz Fries mit einem Schmunzeln. Er sitzt zusammen mit seiner Frau Ruth und seiner Mutter Erika vor dem Wohnwagen, trinkt einen Kaffee und schaut auf den türkisblauen Bodensee. Viel schöner und romantischer könnte ein Platz kaum sein, um in einer Wohnsiedlung auf Zeit zu leben. Schnell wird aber klar, so entspannt wie damals als Kind ist das Chilbileben von Heinz Fries schon lange nicht mehr. Das Telefon klingelt unentwegt, andere Schausteller wollen wissen, wo sie ihren Wohnwagen parken können, ob genügend Strom und Wasser da ist und wo sie ihre Kirmesbude aufstellen dürfen.

Zwischen Chilbiromantik und Bürokratie

Den Betrieb der Seechilbi in Rorschach managt Fries seit 20 Jahren, Schausteller aus Leidenschaft ist er schon seit über 30 Jahren, seit er in die Fussstapfen seiner Eltern getreten ist. Er weiss, auf was Wert zu legen ist, etwa bei der Stromversorgung oder der restlichen Infrastruktur, die nötig ist, um eine Chilbi zu betreiben. Oft ist er deshalb auch im Büro anzutreffen, wo er sich nicht nur um den reibungslosen Ablauf des aktuellen Standortes kümmert, sondern auch Reisegewerbekarten beantragt, Arbeitszeitprotokolle der Mitarbeiter ausfüllt oder Bewerbungen für die nächsten Standorte abgibt.

Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten. Bild: Rudolf Hirtl

Seit Montag sind Heinz Fries und seine Mitarbeiter mit den Aufbauarbeiten beschäftigt. Auch wenn der Aufwand gross ist, Rorschach lohnt sich nach wie vor für den Schausteller. «Die Leute schätzen den Anlass und wenn das Wetter mitspielt, haben wir auch einen grossen Zulauf, wobei ein Grossteil der Besucherinnen und Besucher Familien mit Kindern sind. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann ist es auch am See nicht schön», sagt Fries und betont:

«Das ist das Risiko, das wir immer tragen. Wenn es über 30 Grad hat, gehen die Leute ins Schwimmbad, wenn es regnet, kommt kaum jemand.»

Ist alles aufgebaut, dann kommt der Kontrolleur im blauen Overall und checkt, ob alles in Ordnung ist, vermutet der Journalist. «Stimmt nicht», sagt Fries und lacht. «Da kommt niemand vorbei, es liegt in unserer Verantwortung. Die Bahnen sind alle TÜV-geprüft und auch die Elektroinstallationen müssen einen Sicherheitsnachweis gemäss SiNa haben.» Ruth Fries ergänzt: «Ohne TÜV, ohne Sicherheitsnachweis und ohne Betriebshaftpflichtversicherung bekommen wir gar keine Reisegewerbebewilligung.»

Sorgenfalten wegen steigender Unkosten

Sorge bereiten den Schaustellern die steigenden Kosten für Strom, Benzin oder Diesel. Auch wenn sich diese Ausgabeposten weiter erhöhen sollten, höhere Preise für die Fahrgeschäfte werden die Fries nicht verlangen. «Wir sind diesbezüglich bereits am Anschlag. Wir müssten dann an anderen Stellen versuchen, Kosten einzusparen. Beispielsweise bei den Stellplätzen oder bei der Werbung, wo wird das Budget bereits massiv kürzen mussten.»

Zwei Generationen Schausteller: Erika (vorne), Ruth und Heinz Fries. Bild: Rudolf Hirtl

Spuren hinterlassen hat die Coronapandemie, die eine harte Zeit gewesen ist für Schausteller. «Die grossen Anlässe, wo wir uns ansonsten Reserven erwirtschaften konnten, sind mehr oder weniger alle abgesagt worden», so Fries. Während dieser Zeit hätten sie nicht nur Erspartes aufbrauchen müssen, viele Mitarbeiter hätten sich auch eine andere Arbeit gesucht, um über die Runden zu kommen. «Viele sind danach am neuen Ort geblieben, weshalb wir nun Schwierigkeiten haben, geeignete Frauen und Männer zu finden.» Neue Leute müssten eingearbeitet und bezüglich Sicherheitsanforderungen instruiert werden. Wobei nicht zu unterschätzen sei, dass während der Saison eine Siebentagewoche normal sei.

Das Angebot nicht überborden lassen

«Ich kenne den Platz in Rorschach schon seit über zwei Jahrzehnten, ich weiss, welche Fahrgeschäfte bei den Besucherinnen und Besuchern Anklang finden», sagt Fries und zeigt sich dankbar, dass ein Kollege das Riesenrad aufgestellt hat, was natürlich ein schöner Eyecatcher sei, der von weitem auf die Chilbi aufmerksam mache. Es hätte laut dem 60-Jährigen hier am See zwar noch Platz, um mehr Attraktionen aufzustellen, damit stiege aber das Risiko, dass die einzelnen Schausteller zu wenig Einnahmen hätten. Wenn diese deshalb nicht mehr nach Rorschach kämen, nutze das niemandem.

Pfingstchilbi Rorschach am See Öffnungszeiten Freitag, 3., bis Sonntag, 12. Juni, wochentags 14 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertag 11 bis 23 Uhr, am Pfingstsonntag wegen kantonaler Gesetzgebung geschlossen.

Ruth und Heinz Fries sind jeweils auch an der Olma in St.Gallen anzutreffen. «Diese elf Tage dort sind sehr wichtig für uns, um einen finanziellen Grundstock für den Fortbestand der Firma zu erarbeiten.» Während Schausteller in der Kantonshauptstadt allerdings «nur» eine Nummer von vielen seien, spürten sie hier in der Stadt Rorschach eine grosse Wertschätzung und pflegten auch einen angenehmen, direkten Kontakt mit den Behörden. Fries ist denn auch zuversichtlich, dass es die Chilbi in Rorschach noch lange geben wird. Dies auch deshalb, weil sie heute mindestens zehn statt wie früher nur drei Tage hier sein könnten. «Klar, wenn das Wetter perfekt ist, dann genügen auch drei Tage, um rentabel arbeiten zu können. Doch je weniger Tage wir haben, umso grösser ist das Risiko, dass das Wetter nicht mitspielt und wir auf den Kosten sitzenbleiben.»

Der geräumige Wohnwagen ist während der Chilbisaison das Zuhause von Ruth Fries. Bild: Rudolf Hirtl

«Wo Jahrmarkt ist, ist pures Leben», wusste schon vor gut 2500 Jahren Pythagoras. Für Heinz Fries ist es sogar noch ein wenig mehr: «Chilbi ist mein Leben. Ich bin im Wohnwagen aufgewachsen. Das war und ist Freiheit mit einer Prise Abenteuer», sagt er nicht ohne Stolz und blickt auf den See, wo die Sonne die Wolken in ein sanftes Rot taucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen