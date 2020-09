Interview «Schauspielkurse, regelmässige Vorsprechen und Drehs fallen momentan aus»: Wie der Goldacher Schauspieler Philip Andrew in der Coronakrise zurecht kommt Die Coronakrise setzt auch der Schauspielkarriere von Philip Andrew zu. Trotzdem ist er bald wieder auf der Leinwand – nicht zu sehen, sondern zu hören. Ralf Rüthemann 28.09.2020, 17.00 Uhr

Philip Andrew Trümpi 2018 an der Premiere zu Bohemian Rhapsody in Zürich Bild: PD

Philip Andrew, wie schlägt sich das Coronavirus in Ihrer Schauspielkarriere nieder? Dürfen wir Sie trotz allem bald wieder einmal auf der Leinwand erwarten?

Seit das Coronavirus in Europa angekommen ist, steht die Filmbranche komplett still. Kurz vor Ausbruch hatte ich aber zum Glück noch einige Engagements, unter anderem mein erster stolzer Dreh in der Schweiz mit dem talentierten Schweizer Regisseur Dennis Ledergerber. Der Dreh im Studio in Basel war fantastisch und fast wie auf einem Hollywood-Set! Leider verstarb Dennis während der Nachproduktion, was ein Schock war und mich stark mitgenommen hat. Ich durfte dann aber noch im grössten Filmstudio Europas – den Pinewood Studios – arbeiten. Während in den Studios nebenan der neue Jurassic-World-Film gedreht wurde, durfte ich die Stimmen der deutschen Soldaten in «The King's Man», die Vorgeschichte der Kingsmen-Filme, einsprechen. Man wird mich also immerhin bald auf der grossen Leinwand hören.

Finden noch Castings statt? Kann Ihre Agentur noch etwas für Sie tun?

Während acht Monaten gab es keine Drehs und auch kein einziges Casting. Keine Ahnung, wie meine Agentur momentan überlebt, praktisch keine Schauspieler generieren momentan Einkommen. Bezüglich Rückkehr des Theaters hat mein Agent momentan noch wenig Hoffnung, aber wir sind zuversichtlich, dass die Filmbranche bald wieder einigermassen anläuft. Man darf jetzt wieder drehen und vor wenigen Wochen kamen endlich wieder erste Vorsprechen rein. Meine Agentur konnte nicht viel machen und hat die Zeit des Lockdowns genutzt, Workshops mit Castern zu organisieren und eine neue Abteilung für Synchronsprecher aufzubauen, von der jetzt ab und zu etwas für mich reinkommt.

Setbild vom Film Kompromat, den der Goldach Philip Andrew (rechts) produziert. Bild: PD

Wie sieht Ihr Alltag momentan aus?

Schauspielkurse, regelmässige Vorsprechen und Drehs fallen momentan aus. Ich investiere die Zeit momentan in andere Einkommensmöglichkeiten, um zu überleben. Mein Alltag: Ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer...

Und was machen Sie vor dem Computer?

Um mein Einkommen zu sichern, habe ich meine alten BWL-Hirnstränge aktiviert und einige Projekte in Angriff genommen. Unter anderem habe ich eine eigene Filmproduktion geplant, die wir zu diesem Zeitpunkt gerade drehen. Wir haben auch eine Firma gestartet, die Online-Lösungen programmiert und eine neue Streaming-Plattform für Kurzfilme und Kurzserien fertig programmiert. Ansonsten habe ich währen des Lockdowns viel Netflix geschaut und viel zu viele Chips gegessen (lacht).

Gibt es für Sie eine Möglichkeit, trotz aktuell fehlender Rollenangebote schauspielerisch aktiv zu bleiben?

Nebst Eigenproduktionen waren Synchronsprecher-Jobs von Zuhause aus möglich. Obwohl keine Schauspielkurse stattfanden, hätte ich theoretisch selbst Schauspielübungen machen können. Ich habe mir dann aber das Netflix-Schauen zurechtgelegt als «von Serien schauen lerne ich als Schauspieler bestimmt etwas» (lacht).

Ist es absehbar, dass sich etwas in naher Zukunft ändert? Ist das Filmbusiness bald wieder auf Kurs?

Viele Vorproduktionen haben wieder begonnen und einige Filmproduktionen sind wieder angelaufen. Solange die Situation aber ungewiss bleibt, wird es wahrscheinlich ein Risky-Business sein, mit hunderten von Menschen in einem Studio zu drehen. Ich bin aber zu wenig informiert, um die Entwicklung gut einschätzen zu können.

Wann waren Sie das letzte Mal in Goldach?

Das war im Januar... Ich hoffe, ich kann an Weihnachten meine Familie endlich wieder sehen! Ich vermisse sie sehr.

Philip Andrew (rechts) hatte im Film Bohemian Rhapsody eine Rolle Bild: PD

Im Schweizer Fernsehen wurde vor ein paar Tagen der Film Bohemian Rhapsody ausgestrahlt, in dem Sie eine kleine Rolle innehatten. Wie oft haben Sie diesen Film schon gesehen?

Zweimal – an der Premiere in London und an der Premiere in Zürich. Ich höre aber ständig, dass er irgendwo wieder läuft und erhalte immer wieder mal Screenshots von Freunden. Das freut mich immer sehr.

Wie ist es für Sie, wenn Sie sich selbst in einem Film sehen?

Also am Anfang löste das Freudentränen aus. Später waren es dann Lachanfälle, zusammen mit Freunden. Dann hatte ich mich mal auf einem Flug gesehen. Da sass einer eine Reihe vor mir und hatte Bohemian Rhapsody geschaut. Als dann mein Gesicht bei ihm auf dem Bildschirm erschien, habe ich mir überlegt, aufzustehen und «We are the Champions» zu singen oder ihn anzustupsen und zu fragen: «Äh exgüsi, kenned Sie dä?»

Das Schauspielbusiness ist – auch ohne Coronavirus – ein hartes Geschäft. Nur wenige Schauspieler schaffen es an die Spitze. Woher kommt Ihre anhaltende Motivation?

Ich liebe es, Filme zu schauen und selbst auf Filmsets zu sein. Ich will einfach schauspielern und bei Dreharbeiten dabei sein! Ich lass mir von niemandem einreden, dass ich das nicht machen kann... Also Naivität vielleicht?

Sie sind halb Schweizer, halb Engländer – ursprünglich aus Liverpool. Der FC St.Gallen wurde hier fast Schweizer Meister, Liverpool hat es in England zum Titel geschafft. Interessiert Sie das oder geht die Sportwelt an Ihnen vorbei?

Mir wurde der FC Liverpool-Fan-Schal von meiner Mutter in die Wiege gelegt. Ich war immer ein riesiger Liverpool-Fan und hatte als Teenager auch immer insgeheim gehofft, dass sich die Liverpool-Gene in meinem Fussballspiel auswirken. Meine Ballkünste wurden aber oft ausgelacht, sogar von meinem Sportlehrer. Also wurde ich halt Schauspieler. Seit Schauspielbeginn habe ich aufgehört, den FC Liverpool zu verfolgen - paradoxerweise wurde genau ab dann der FC Liverpool wieder zu einer der besten Mannschaften der Welt. Vielleicht hängt da was zusammen (lacht).