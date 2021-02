Schaugentobel Strassenstreit im Osten der Stadt St.Gallen geht in die nächste Runde: Jetzt muss erneut der Kanton entscheiden Die Strassenkorporation Schaugentobel will, dass die Stadt die Schaugentobelstrasse zur Gemeindestrasse zweiter Klasse hochstuft. Dagegen wehrt sich die Stadt. Nun liegt der Rechtsstreit abermals beim kantonalen Baudepartement. Marlen Hämmerli 26.02.2021, 05.00 Uhr

Die Schaugentobelstrasse erschliesst von der Rehetobelstrasse her einige Wohneinheiten. Oben ist das Restaurant Schaugenbädli mit dem Schiessstand zu sehen. Von dort verläuft die Schautentobelstrasse durch Waldgebiet in Richtung Martinsbruggstrasse. Bild: Ralph Ribi (15. Juli 2020)

Rechtsstreite benötigen bekanntlich einen langen Schnauf. Peter Weigelt hat ihn definitiv. Seit Februar 2017 kämpft der Präsident der Strassenkorporation Schaugentobel für die Umklassierung der Schaugentobelstrasse, an der er selbst wohnt. Ja, vordergründig geht es um die Umklassierung. Hintergründig aber – wie so oft – um Geld.

Die Strasse im Osten der Stadt führt über steiles Gelände. Der Unterhalt kostet jedes Jahr mindestens 10'000 Franken, weil Regen regelmässig das Kies vom Belag wäscht. 2013 verursachte Starkregen gar Schäden von rund 250'000 Franken. Da die Schaugentobelstrasse als Gemeindestrasse dritter Klasse eingeteilt ist, sind die anstossenden Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer für den Unterhalt zuständig. Dazu sagt Weigelt: «Es ist stossend, dass wir 90 Prozent des Unterhalts zahlen müssen, obwohl es eigentlich eine Strasse zweiter Klasse ist.»

Die Stadt St.Gallen beteiligt sich am Unterhalt pauschal mit zehn Prozent. Denn ein Teil der Strasse gehört zum öffentlichen Fuss- und Wanderwegnetz. Nun fordern die Grundeigentümer, vereinigt in der Korporation, aber von der Stadt, sie solle die Strasse in eine Gemeindestrasse zweiter Klasse umteilen. Damit müsste die Gemeinde für die gesamten Unterhaltskosten aufkommen. Und deshalb kämpfen die beiden Parteien erbittert.

Die Stadt zog den Streit über Baudepartement und St.Galler Verwaltungsgericht bis nach Lausanne vor die höchsten Richter – und scheiterte. Nach jahrelangem Ringen stand vergangenen Sommer fest: St.Gallen muss auf das Gesuch auf Umklassierung eingehen, es also inhaltlich beurteilen.

Das hat sie getan – und das Gesuch der Strassenkorporation im Dezember abgewiesen. Angesichts der Vorgeschichte und der finanziellen Folgen ist das wenig überraschend. Peter Weigelt weiss von Strassenkorporationen in St.Gallen, die diesen Rechtsstreit mit Spannung verfolgen. Je nach Ausgang wollen sie dasselbe wagen und eine Umklassierung beantragen.

Die Strassenkorporation hat gegen den ablehnenden Entscheid der Stadt beim kantonalen Baudepartement Rekurs eingelegt. Während der städtische Bescheid sachlich und trocken formuliert ist, wählt die Strassenkorporation, vertreten durch einen Goldacher Rechtsagent, markige Worte. Von «sonderbaren Argumenten» ist die Rede oder davon, die Haltung des Stadtrats sei «in krasser Weise rechtsmissbräuchlich».

Warum? «Weil bereits abgehandelte Fakten wieder aufgewärmt werden», sagt Weigelt. Die Stadt argumentiert erneut, die tatsächlichen Verhältnisse an der Schaugentobelstrasse hätten sich nicht geändert – und zitiert einen aktuellen Entscheid des Verwaltungsgerichts. «Dabei hat das Verwaltungsgericht in unserem Fall geurteilt, dass die derzeitigen Verhältnisse ausschlaggebend sind. Nicht, inwiefern sie sich geändert haben», sagt Weigelt.

Peter Weigelt präsidiert die Strassenkorporation Schaugentobel. Bild: Urs Bucher (26. Mai 2016)

Die Korporation zeigt sich im Rekurs empört. Der Stadtrat versuche, die Änderung der Verhältnisse als Voraussetzung für die Umteilung «herbeizureden».

«Diese Haltung würde dazu führen, dass eine offensichtlich falsche Strasseneinteilung auf ewige Zeiten auch falsch bleiben würde.»

Der Stadtrat lehnt das Gesuch der Strassenkorporation aber nicht aus diesem Grund ab. Er argumentiert stattdessen mit der Funktion der Strasse. So erschliessen Gemeindestrassen zweiter Klasse ausserhalb des Baugebiets grössere Siedlungen. Stellt sich also die Frage, ob die Schaugentobelstrasse eine «grössere Siedlung» erschliesst.

«Grösser» bedeute gemäss dem Kurzkommentar beispielsweise einen Weiler oder eine grössere Fläche mit Streusiedlungen, schreibt die Stadt. Nach ihrer Meinung dient der Ast der Schaugentobelstrasse von der Martinsbruggstrasse aber nicht als Zufahrt zu Wohneinheiten.

«Die Prüfung einer Umklassierung erübrigt sich.»

Auf dem Gebiet der Schaugentobelstrasse liegen elf Wohneinheiten. Gäbe es diese nicht, gäbe es ja auch den Streit nicht. Die Wohneinheiten werden über den Strassenast von der Rehetobelstrasse bis zur Schiessanlage erschlossen. Hier argumentiert die Stadt, bei elf Wohneinheiten, einem Restaurant und einem Schiessstand könne noch nicht von einem grösseren Siedlungsgebiet gesprochen werden.

Das Restaurant Schaugenbädli: Nach Ansicht der Stadt hat der Strassenast, der gerade vom Restaurant wegführt, nicht dieselbe Funktion wie der Ast, der nach rechts verläuft. Bild: Ralph Ribi (15. Juli 2020)

Die Strassenkorporation versteht nicht, warum die Stadt die Strasse in zwei Äste unterteilt. Sie zitiert denselben Kurzkommentar zum kantonalen Strassengesetz und schreibt, Strassenzüge müssten als Ganzes betrachtet werden. «Das ist ganz klar», sagt Weigelt. Die Stadt bringe auch diesen Punkt erneut auf. «Ich weiss nicht, warum. Vielleicht, um Zeit zu gewinnen.» Zudem müssten Gemeindestrassen ausserhalb der Bauzone mindestens fünf ständig bewohnte Wohneinheiten erschliessen, damit sie in die zweite Klasse eingeteilt werden, so die Korporation im Rekursschreiben. Das zeigten frühere Urteile des Verwaltungsgerichts.

Der Stadtrat argumentiert aber nicht nur mit der Grösse des Gebiets. «Massgeblich bleibt die Funktion der Strasse als Ganzes», schreibt sie. Eine Strasse könne der dritten Klasse zugewiesen werden, wenn die Funktion das erfordere – auch wenn das Mindestmass an Wohneinheiten erfüllt sei.

Gerade der Teil der Schaugentobelstrasse von der Rehetobelstrasse bis zum Schiessstand ist Teil eines «gesamten Strassen- und Wegnetzes in einem Naherholungsgebiet», schreibt die Stadt und zieht einen Vergleich zur Notkersegg, Peter und Paul und anderen Naherholungsgebieten. Solche Strassen würden «typischerweise» dem allgemeinen Fuss- und Wanderverkehr dienen. Hier ist wichtig zu wissen: Gemeindestrassen zweiter Klasse stehen dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr offen. Gemeindestrassen dritter Klasse nicht.

Der Vergleich mit anderen Strassen sei nicht relevant, urteilt die Strassenkorporation. «Wenn allenfalls weitere Strassen ‹falsch› klassiert sind, kann dies nicht zum Nachteil der Strassenkorporation Schaugentobel verwendet werden.»

Die Strassenkorporation Schaugentobel führt an, die Strasse erschliesse nicht nur Wohneinheiten, sondern eine ganze Reihe von Nutzungen: neben Restaurant und Schiessanlage, eine Pumpstation, eine Hochspannungsleitung und eine Wasserfassung.

In früheren Schriften hat die Stadt auch mit den Kosten argumentiert. Jede Aufklassierung habe erhebliche finanzielle Mehrbelastungen zur Folge. Dazu sagt der ehemalige Nationalrat Peter Weigelt: «Es ist das Recht der Stadt, mit den Kosten zu argumentieren. Aber diese sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens und es kann nicht sein, dass das zu einer Kollektivstrafe führt.»

Der Rekurs ist beim Baudepartement des Kantons hängig. Wie lange es bis zum nächsten Entscheid dauert, ist unklar. Weigelt geht von mehreren Monaten aus. Wohl sicher ist: Unabhängig wie das Baudepartement entscheidet, beide Parteien werden den Rechtsstreit weiterziehen.