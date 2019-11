Scannen statt abhaken: St.Galler Schüler gehen mit digitaler Hilfe auf Orientierungslauf

Auch der Textilweg führt Touristen anhand von (gestickten) QR-Codes durch die Stadt. Die Gäste scannen die Codes mit dem Smartphone und erhalten Informationen zu bedeutenden Textilbauten direkt aufs Handy. Nur eine der vielen Möglichkeiten, St.Gallen näher zukommen. Wer die Stadt auf eigene Faust, aber dennoch angeleitet entdecken will, hat die Qual der Wahl. Auf dem Foodtrail etwa löst man Rätsel und degustiert Spezialitäten.

Der Foxtrail folgt fünf Fährten eines Fuchses, auf Wunsch auch durch viel Natur. Spürnasen finden am Ende des Detektivwegs eine Schatztruhe. Der Spielweg führt zu 60 Spielorten. «Die Gäste lassen sich immer noch gerne führen, ob in der einen oder anderen Form», sagt Tobias Treichler von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Und liefert Zahlen dazu: Seit Jahresbeginn sind der Foodtrail 443 Mal und der Detektivweg 330 Mal gebucht worden. 1241 Menschen haben an einer klassischen Stadtführungen teilgenommen. Gute Zeiten also für einen zusätzlichen Trail. (dbu)