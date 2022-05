SC Brühl und FC Gossau im Abstiegskampf – was sind die Gründe?

St.Galler Klubs SC Brühl und FC Gossau befinden sich im Abstiegskampf: Wie konnte es so weit kommen? Vergangene Saison haben beide Teams in der Top 7 beendet. In der laufenden Spielzeit sind der SC Brühl und der FC Gossau akut abstiegsgefährdet. Die Klubverantwortlichen erklären, was die Gründe für den Leistungseinbruch sind. Und wie es im Fall eines Abstiegs weitergehen würde. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Für den SC Brühl – im Bild Stürmer Nicolas Eberle – gab es diese Saison vielfach kein Durchkommen. Bild: Tobias Garcia (26. Februar 2022)

Wer in St.Gallen und Umgebung wohnt und fussballinteressiert ist, der hat's momentan gut: Der FC St.Gallen bestreitet kommenden Sonntag den Cupfinal im Wankdorf in Bern. In den unteren Ligen schlagen sich die St.Galler Fussballvereine, namentlich der SC Brühl und der FC Gossau, hingegen weniger gut. Beide plagen Abstiegssorgen.

Christoph Zoller, Präsident des SC Brühl. Bild: Daniel Dorrer

Das Schicksal des SC Brühl ist bereits besiegelt: Der Sportklub hat die Saison in der Promotion League als Zweitletzter beendet, punktgleich mit dem Letztplatzierten Sion II mit je 23 Zählern. Die vergangenen Saisons beendeten die Brühler stets im Mittelfeld, nun finden sie sich im Abstiegskampf wieder. Weshalb?

«Wir haben im letzten Sommer den finanziellen Gürtel enger geschnallt. Das oberste Ziel für den SC Brühl ist es, keine roten Zahlen zu schreiben», sagt Präsident Christoph Zoller. Dies habe zu einer jüngeren Mannschaft und einem jungen Trainer, leider aber auch zur schwächeren Platzierung geführt.

SC Brühl startet mit Sieg in die Abstiegsrunde

Vergangenes Wochenende hat die Abstiegsrunde begonnen, in der die letzten vier Mannschaften nochmals je ein Hin- und Rückspiel gegeneinander spielen. Der bisherige Punktestand sowie das Torverhältnis wurden in die Abstiegsrunde mitgenommen. Nach den insgesamt sechs Spielen wird abgerechnet. Die beiden Mannschaften mit den wenigsten Punkten steigen in die 1. Liga ab.

Wenigstens eine gute Nachricht: Der SC Brühl hat das erste Spiel der Abstiegsrunde mit 1:0 gewonnen, und das gleich gegen den vermeintlich stärksten Gegner Black Stars Basel, der zu Beginn der Abstiegsrunde die beste Platzierung hatten. Nun trennen die Brühler nur noch drei Punkte auf einen der rettenden Plätze.

Und noch eine gute Nachricht: Auch bei einem Abstieg würde Hauptsponsor Ralf Klingler dem SC Brühl erhalten bleiben. Er hat die Zusammenarbeit im Februar bis 2025 verlängert. «Ein klares Zeichen, dass er hinter unserem Projekt steht», sagt Zoller. Wie hingegen das Team nächste Saison aussehen wird, darüber will der Präsident derzeit nicht spekulieren:

«Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Abstiegsrunde. Die Stimmung im Team stimmt und es wissen alle, dass sie jetzt nochmals Gas geben müssen.»

Relativ sicher ist aber der Abgang von Angelo Campos per Ende Saison. Das FCSG-Eigengewächs, dessen Leihvertrag am 30. Juni ausläuft, ist mit neun Treffern bisheriger Topscorer der Brühler.

Die Brühler müssen drei Punkte aufholen, um den Abstieg in die 1. Liga zu verhindern. Bild: Tobias Garcia

Trainer überzeugt, dass Gossau die Klasse halten wird

Für den FC Gossau geht die Saison in der 1. Liga ebenfalls in die heisse Phase. Noch drei Runden sind zu spielen. Die Gossauer fuhren in der Rückrunde lediglich einen Sieg ein und befinden sich auf Rang zwölf, einen Platz über den Abstiegsrängen. Deshalb wurde Anfang April Roland Näf als Interimstrainer engagiert. Bereits in der Saison 2010/2011 bewahrte er die Gossauer vor dem Abstieg. Nun soll er dieses Kunststück wiederholen. Seine bisherige Bilanz: fünf Punkte in fünf Spielen.

Roland Näf soll den Klassenerhalt sichern, wie er es bereits 2011 getan hat. Bild: Michel Canonica (22. Mai 2011)

Doch wie kam es überhaupt so weit, dass Gossau jemanden wie Näf braucht? Er sagt:

«Ich will niemandem die Schuld zuschieben. Die Mannschaft, das Team, der Trainerstab, alle haben vermutlich Fehler gemacht.»

Zu allem Überdruss ging vor zwei Wochen auch das Sechs-Punkte-Spiel gegen Verfolger FC Lugano U21 mit 0:1 verloren. Die Luganesi sind nun auf einen Punkt an den FC Gossau herangerückt. Klar sei da die Stimmung nach Abpfiff kurz am Boden gewesen, sagt Näf. Doch er fügt an: «Da ist eine solche Spielfreude und Motivation in der Mannschaft zu spüren. Das habe ich in meiner langen Trainerkarriere noch selten erlebt.»

Die Gossauer haben im Vergleich zu den Luganesi jedoch das weitaus anspruchsvollere Restprogramm, unter anderem gegen Leader FC Paradiso. Doch auch darauf angesprochen verliert Näf seinen Optimismus nicht: «Das ist ja das Schöne am Fussball. Das Spiel beginnt mit 0:0. Und irgendwann geht auch bei uns wieder einmal einer rein. Dann ist der Gegner gefordert, nicht wir. Denn hinten stehen wir felsenfest.» Alles andere als felsenfest stand die Gossauer Defensive jedoch vergangenen Sonntag gegen den Zweitplatzierten FC Baden. Das Spiel ging gleich mit 0:4 verloren.

Topskorer Nico Abegglen bleibt beim FC Gossau

Trotz allen Optimismus, der FC Gossau muss sich auch mit dem möglichen Abstieg befassen. So finden derzeit Gespräche mit den Sponsoren statt. «Ich gehe davon aus, dass das grobe Gerüst erhalten bleibt und wir keine gewichtigen Abgänge vermelden müssen», lässt sich Präsident Carlo Troisi zitieren. Dasselbe gelte übrigens auch für die Spieler. Sowohl Topskorer Nico Abegglen, der bis 2013 für den FC St.Gallen stürmte, als auch Lulzim Salija, dem bisher die zweitmeisten Tore gelangen, hätten bereits ihren Verbleib zugesichert.

Ein Abgang steht hingegen jetzt schon fest, ganz gleich, ob Gossau die Klasse halten kann oder nicht. Der von Trainer Roland Näf. Er ist vergangenen Oktober 65 Jahre alt geworden und geht nach dieser Saison in Pension.

«Ich habe den Jungs gesagt: ‹Auf meiner Visitenkarte wird entweder ‹Ligaerhalt› oder ‹Abstieg› stehen. Ihr habt es selbst in der Hand.› Und das Team war sich einig, dass dort ‹Ligaerhalt› stehen wird.»

Die nächsten Spiele:

Promotion League: Samstag, 14. Mai, 15 Uhr: FC Sion II - SC Brühl

1. Liga: Samstag, 14. Mai, 16 Uhr: FC Gossau - FC Wettswil-Bonstetten (Buechenwald, Gossau).

