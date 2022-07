Sauerei «Beim Anblick, der sich uns nach lauen Sommernächten bietet, könnte man weinen»: Der Goldacher Lido ertrinkt im Müll – Werkhofmitarbeitenden platzt der Kragen Wer am Sonntagmorgen beim Lido am Goldacher Seeufer vorbeispaziert, wähnt sich nach heissen Sommertagen auf einer Müllhalde. Badegäste lassen dort alles liegen und stehen, was sie für ihr Vergnügen mitgebracht haben. Bessert sich die Situation nicht, will der Gemeinderat zu unpopulären Massnahmen greifen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Sechs grosse Fässer reichen nicht, um den Abfall eines Wochenendes aufzunehmen. Bild: PD

Am Goldacher Bodenseeufer hat sich in den vergangenen Jahren ein Kiesstrand gebildet. Es ist ein natürlicher Effekt. Die Goldach transportiert geschiebereiches Wasser in den See, das – bedingt durch die Erdrotation (Corioliskraft) – in Richtung Rietli abdriftet und sich dort entsprechend der Temperatur einschichtet. Dämme – in der Fachsprache Buhnen –, die ins Wasser ragen, sorgen dafür, dass ein Teil des Kieses in der Bucht bleibt. Dennoch müsse alle drei bis vier Jahre bis zu 400 Kubikmeter Kies ausgebaggert werden, damit das Hafenbecken nicht gefüllt wird.

Zwischen Schwimmbad und Seeclubgebäude hat die Corioliskraft ein eigentliches Lido del Mare gebildet. Kiesstrand, riesige schattenspendende Bäume und natürliche Nischen eignen sich perfekt, um die Seele baumeln zu lassen und die Natur zu geniessen. Nicht umsonst rangiert das Goldacher Lido del Mare in der «Tagblatt»-Rangliste unter den schönsten Bädern der Ostschweiz. «Es ist wirklich sehr schön und lieblich am Lido und ich habe mich gefreut, als das ‹Tagblatt› von einem der schönsten Badeplätze berichtete, doch leider haben wir seither auch einen extremen Besucheransturm zu verzeichnen», sagt ein Werkhofmitarbeiter.

Auch Zelte und Gummiboote bleiben liegen

Was hier an sommerlichen Wochenenden passiere, sei kaum mehr zu begreifen. «Ein Teil der Leute kennt keine Grenzen mehr. Wir sind sieben Tage in der Woche hier am Aufräumen. Beim Anblick, der sich uns nach lauen Sommernächten bietet, könnte man weinen», so der langjährige Mitarbeiter. Nach der Feier am einzigen gepflegten Badeplatz am St.Galler Seeufer, der kostenlos benutzt werden kann, werde alles liegen gelassen. Zelte, kaputte Gummiboote, Familienpackungen Würste, die bei Aktionen gekauft wurden, halbvolle Getränkepackungen und zahllose Zigarettenkippen müssen zusammengeräumt und entsorgt werden.

Das Feuer an dieser Grillstelle im Lido hat die alte Buche beschädigt. Bild: Rudolf Hirtl

«Ich bin wirklich schon viele Jahre in diesem Job und habe schon einiges erlebt, aber was hier nun abgeht, ärgert mich wirklich unsagbar», so der Werkhofmitarbeiter. Natürlich seien es nicht alle Besucher, doch zirka zehn Prozent der Leute hätten wirklich null Respekt und würden jegliche Kinderstube vermissen lassen. Alter, Geschlecht und Nationalität würden dabei keine Rolle spielen.

Auch Sachbeschädigungen und Diebstahl

Dass der Platz dermassen schön ist und ein karibisches Feeling hat, wird ihm nun zum Verhängnis. Der Werkhofmitarbeiter erwähnt etwa eine der Feuerstellen, die derart gross und hoch war, dass die Flammen den darüber wachsenden Baum beschädigt haben. Als der Werkhof die Feuerstelle entfernte, erkundigte sich einer der Benutzer bei der Gemeinde, wo er sich deswegen beschweren könne.

Werkhofmitarbeiter bringen einmal wöchentlich Holz für die Grillstellen. Bild: Rudolf Hirtl

Damit die Äste der Bäume nicht verfeuert werden, bringt der Werkhof wöchentlich Brennholz an den Lido. Das hat aber nicht verhindert, dass in der nahen Sägerei Holz gestohlen wurde. Ein anderes Mal wurden beim Seeclub Rietli zwei Optimisten (kleine Segelboote) entwendet, um dort gestohlenes Holz ans Lido zu transportieren. Der Werkhöfler sagt:

«Es sind mittlerweile Auswüchse, die wirklich nicht mehr zu verstehen sind.»

Sechs grosse Fässer reichen nicht, um den Abfall eines Wochenendes aufzunehmen. Zwischendurch muss der Abfall weggeführt werden. Neu wird deshalb eine Sechs-Kubik-Mulde aufgestellt, damit die Werkhofmitarbeiter zwischendurch Abfall entsorgen können. Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag sind die Teams mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Unterstützt werden sie von Mitarbeitern der Tosam-Stiftung in Herisau.

Im schlimmsten Fall unpopuläre Massnahmen setzen

«Wir sind eine stolze Truppe. Wir dürfen schauen, dass die Gemeinde funktioniert. Wir kümmern uns um die Kanalisation, um Strassen, Spielplätze, Sportplätze, Friedhof, Hafen und das Seeufer. Wir werden aber durch die Umstände je länger, je mehr auf den Abfall reduziert», so der Werkhofmitarbeiter nachdenklich. Das Team kämpfe sich Tag für Tag durch Müllberge. Vor wenigen Jahren wurden in Goldach noch 35 Tonnen Abfall abgeführt, nun sind es bereits über 60 Tonnen Abfall pro Jahr.

Auch der Gemeinderat hat das Müllproblem auf dem Radar. «Wenn die Müllproblematik ein Ausmass annimmt, das wir nicht mehr bewältigen können, müssen wir das Problem im Gemeinderat diskutieren und eventuelle unpopuläre Massnahmen beschliessen», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Er hofft aber, dass dies nicht nötig sein wird und appelliert an die Vernunft der Lido-Gäste, diese mögen die Anlage mit der nötigen Rücksicht auf Mensch und Umwelt behandeln.

