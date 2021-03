Sargans Strolchenfahrt: 17-Jähriger entwendet ein Auto und landet damit in einem Bach Am Sonntagabend hat ein Jugendlicher in Sargans ein Auto entwendet. Bei seiner Fahrt kam er von der Strasse ab und fiel in einem Bach. Der Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. 15.03.2021, 09.48 Uhr

Ein 17-Jähriger landete mit einem entwendeten Auto im Bach. Bild: PD

(pd) Am Sonntagabend entwendete ein 17-jähriger Jugendlicher ein Auto und fuhr vom Pfadiheim St.Oswald in Richtung Sargans, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Bei einer Verzweigung kam das Auto von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und stürzte in den Bach.