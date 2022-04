Stadtautobahn: Warum es sich lohnt die Website zu besuchen

Sanierung St.Galler Stadtautobahn So beurteilt das Astra die Situation – warum es sich lohnt, vor der Abfahrt die Website zu besuchen Geht es nach dem Bundesamt für Strassen (Astra), läuft es trotz regelmässigem Stocken auf der St.Galler Stadtautobahn gut. Jedoch gingen auf der Redaktion Meldungen von Personen ein, die sich zu wenig informiert fühlen. Das Astra nimmt Stellung. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Insbesondere zu Stosszeiten stockt es auf der Stadtautobahn. Bild: Donato Caspari

Damit der Verkehr auch während der Sanierungsarbeiten auf der St.Galler Stadtautobahn rollt, muss die Anzahl Fahrzeuge um zehn Prozent sinken. Das hiess es Anfang Februar an der gemeinsamen Informationsveranstaltung von Bund, Kanton und Stadt St.Gallen. Inwiefern wurde diese Quote erreicht?

«Handfeste quantitative Aussagen zum Erreichen des Ziels können wir noch nicht geben», sagt Julian Räss, Mediensprecher beim Bundesamt für Strassen (Astra). Der Grund: Da die Baustellenverkehrsführung erst vor einem Monat eingerichtet wurde, sei es noch zu früh für eine Stichprobe. Diese könnte zu falschen Schlüssen führen. Räss sagt aber auch: «Insgesamt wird die Verkehrssituation bisher von allen Beteiligten als gut beurteilt, auch wenn es auf der Autobahn regelmässig zu einem reduzierten Verkehrsfluss insbesondere zu den Stosszeiten kommt.» Er merkt an: «Dies war wohl bereits regelmässig vor den Bauarbeiten der Fall.»

Insgesamt zeigten die ersten Eindrücke, dass die Verkehrsteilnehmenden die Empfehlungen der Kampagne berücksichtigen und damit einen Beitrag leisten, dass es auf der A1 und in der Stadt nicht zu einer grossräumigen Verkehrsüberlastung kommt. Zudem lägen die Arbeiten bisher im Zeitplan.

SMS-Dienst etwa einmal monatlich

Astra-Sprecher Julian Räss an einer Medienkonferenz zur Sanierung der Stadtautobahn. Bild: Tobias Garcia (15. Juni 2021)

Mehrere Leserinnen und Leser haben sich bei der Redaktion gemeldet, sie seien zu wenig informiert über die Nachtsperrungen. Einer schreibt, er habe sich alle Sperrdaten notiert und war dann erstaunt als er einmal nicht auffahren konnte. «Wir sind bemüht, die Übersicht zu den Nachtsperrungen so aktuell wie möglich zu halten», sagt Räss.

«Bauablauf- oder witterungsbedingte Verschiebungen sind aber immer möglich.»

Er rät, die Projektwebsite www.stadtautobahn.ch vor Abfahrt zu konsultieren, da sich die Sperrdaten auch kurzfristig ändern können. Das Astra habe bisher nur einzelne Rückmeldungen zu fehlerhaften Angaben auf der Website erhalten.

Und was ist mit dem SMS-Infodienst? Die letzten beiden Mitteilungen sind vom 3. und 29. März. «Wir setzen den Dienst bewusst dosiert ein, um auf die wesentlichen Beeinträchtigungen auf der Stadtautobahn gezielt hinzuweisen und die Aufmerksamkeit für diese Nachrichten zu erhalten», sagt Räss. Nützlich habe sich der Dienst erwiesen bei der Ankündigung eines neuen Sperrblocks. Zirka einmal monatlich ist also mit einer SMS zu rechnen. Weiter sei ein SMS-Versand, etwa bei Umstellungen, in der Verkehrsführung möglich. Zu einzelnen Nachtsperrungen oder auch zu tagesaktuellen Beeinträchtigungen seien jedoch keine SMS vorgesehen, «da sonst fast täglich eine SMS zu versenden wäre».

Aufwendige Signalisation

Wer von Winkeln stadteinwärts fährt, trifft bereits auf geänderte Spurführungen und eine neue Temposignalisation. Rechts Tempo 60, links Tempo 80, doch warum ist bei der mittleren Spur das 80er-Schild durchgestrichen?

So sieht die Beschilderung bei Winkeln aus. Auf der Hauptachse gilt Tempo 80, auf der Zufahrt Tempo 60. Bild: Dinah Hauser

«Aufgrund der geänderten Spurführung muss ein dynamisches Signal durchgestrichen werden», sagt Räss. Dieses wurde durch ein statisches Signal am «Joch» des Portals ersetzt. Soweit möglich, werde im Baustellenbereich die bestehende, dynamische Signalisierung verwendet.

Je nach Standort verursache eine Umsignalisierung einen gewissen Aufwand: «Statische Signale müssen in der Nacht mit Ausleitungen oder, falls möglich, unter Abbau einer Fahrspur aufgestellt werden.» Die Signalisation sei zugeschnitten auf die Verkehrsphasen. Wird also die Verkehrsführung angepasst, muss auch die Signalisation überprüft und gegebenenfalls geändert werden.

Die nächsten Nachtsperrungen

Auch im April bleibt die St.Galler Stadtautobahn im Zuge der Sanierungsarbeiten teilweise gesperrt – teilweise in beide Fahrtrichtungen gleichzeitig. Gemäss aktuellen Informationen im Astra-Internetauftritt fallen die Sperrungen auf folgende Daten:

Neudorf bis Kreuzbleiche (beide Fahrtrichtungen) 3. bis 7. April

10. bis 14. April

Neudorf bis Kreuzbleiche (Fahrtrichtung Zürich) 27. März bis 1. April

18. bis 21. April

